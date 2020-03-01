Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

О Лионе — со вкусом!

Погружение в ресторанный мир Лиона стоит начать с гастрономического рынка Поля Бокюза — сюда мы и отправимся. Я расскажу об особенностях местной кулинарии и её визитных карточках. Особое внимание уделим двум составляющим кулинарной славы Лиона: легендарным бушонам и Полю Бокюзу, превратившим город в гастрономический центр Франции. Вы узнаете, как появились атмосферные бушоны, кто такие «матушки», что подавали в первых лионских ресторанчиках и где закупал продукты для своих шедевров повар, который возродил и прославил на весь мир французскую кухню.

Дегустация местных деликатесов

На рынке Ле Аль Поль Бокюз вас ждет немало вкусных открытий: недаром здесь закупаются свежими фермерскими продуктами повара со всей Франции. В лавочке друга и поставщика Бокюза вы продегустируете сырную тарелку с разными видами лионского сыра, в том числе утонченный сыр «Том-де-Савуа» с бокальчиком превосходного белого вина.

Гастрономическое погружение продолжится в колбасной лавке: здесь вы попробуете разные виды лионских колбас, бушоновские салаты, сосиски и паштеты в булочке бриошь — и все это под аккомпанемент превосходного красного вина с насыщенным вкусом.

На сладкое заглянем в кондитерскую, в которой вас ждут 12 чудесных маленьких пирожных с разными вкусами. А после дегустаций мы прогуляемся по всему рынку, чтобы вы еще раз взглянули на фермерские деликатесы — но уже глазами знатока.