Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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Попробовать местные деликатесы на рынке Поля Бокюза и услышать кулинарные истории города

Ирина
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Ирина – ваш гид
Если Франция — кулинарная столица мира, то Лион — кулинарная столица Франции.

Чтобы убедиться в этом, мы заглянем в старинные лавочки на рынке Ле Аль Поль Бокюз и продегустируем вкуснейшие лионские сыры, колбасы, вина и пирожные.

А в перерывах между гастрономическими открытиями поговорим об истории традиционных бушонов и культовом поваре Лиона.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на рынке Поля Бокюза
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Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!

Что вас ожидает

О Лионе — со вкусом!
Погружение в ресторанный мир Лиона стоит начать с гастрономического рынка Поля Бокюза — сюда мы и отправимся. Я расскажу об особенностях местной кулинарии и её визитных карточках. Особое внимание уделим двум составляющим кулинарной славы Лиона: легендарным бушонам и Полю Бокюзу, превратившим город в гастрономический центр Франции. Вы узнаете, как появились атмосферные бушоны, кто такие «матушки», что подавали в первых лионских ресторанчиках и где закупал продукты для своих шедевров повар, который возродил и прославил на весь мир французскую кухню.

Дегустация местных деликатесов
На рынке Ле Аль Поль Бокюз вас ждет немало вкусных открытий: недаром здесь закупаются свежими фермерскими продуктами повара со всей Франции. В лавочке друга и поставщика Бокюза вы продегустируете сырную тарелку с разными видами лионского сыра, в том числе утонченный сыр «Том-де-Савуа» с бокальчиком превосходного белого вина.

Гастрономическое погружение продолжится в колбасной лавке: здесь вы попробуете разные виды лионских колбас, бушоновские салаты, сосиски и паштеты в булочке бриошь — и все это под аккомпанемент превосходного красного вина с насыщенным вкусом.

На сладкое заглянем в кондитерскую, в которой вас ждут 12 чудесных маленьких пирожных с разными вкусами. А после дегустаций мы прогуляемся по всему рынку, чтобы вы еще раз взглянули на фермерские деликатесы — но уже глазами знатока.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается дегустация: 60 евро на одного человека.

Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!
Вon appétit, Лион!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на рынке Поля Бокюза.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу во Франции 8 лет. Когда я переехала в Лион, этот город настолько сильно поразил меня красотой и волшебной энергетикой, что я полностью изменила свою профессию. Из учителя русского языка я переквалифицировалась в гида-экскурсовода. И сейчас являюсь лицензированным специалистом. Я постоянно встречаюсь с искусствоведами, археологами и гидами из музеев Лиона. Они рассказывают мне об изюминках города, его тайнах и исторических фактах, о которых не прочесть в интернете или книгах. Я с большим удовольствием поделюсь этим с вами, дорогие путешественники. Также я знакома с одним из представителей Франко-Масонской ложи, поэтому раскрою вам секреты тайного общества Масонов.
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Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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