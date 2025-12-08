Мои заказы

Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона

Узнать Францию с её лучшей стороны - винодельческой, в компании сомелье
Виноделие — самая суть Франции как цивилизационного проекта.

Замки, хозяйства и дегустация — основа непарижской культуры, с которой я вас приглашаю познакомиться.

Мы проедем по деревням, пообщаемся с виноделами и поговорим о культуре вина, образе жизни и менталитете. Вы увидите, как в Бургундии, Божоле и долине Роны сочетаются долголетие, умеренность и гедонизм.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона© Маргарита
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона© Маргарита
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона© Маргарита

Описание экскурсии

  • Мы посетим один из красивейших регионов — Божоле, край золотых камней
  • Побываем в 1–2 винодельческих деревнях, которые входят в список самых прекрасных деревень Франции
  • Полюбуемся аутентичной архитектурой
  • Пообщаемся с виноделами, и вы оцените их искренность и гостеприимство
  • Пообедаем на винодельне, и вы при желании попробуете местные белые и красные вина (18+)

Во время приятной прогулки и обеда во французском стиле:

  • Вы познакомитесь с гастрономическими традициями региона
  • Я расскажу, как сложились эталонные для всего мира географически защищенные апелляции
  • Вы узнаете, чем отличается французский подход к гедонизму и винно-гастрономическому образу жизни
  • Обсудим тезис об умеренном потреблении спиртного
  • И поговорим о бесконечно богатом мире культуры вина — я научу вас отличать выдумки от реальности

Организационные детали

  • Поездка проходит на Citroën grand Picasso. Дорога в одну сторону занимает 30–40 минут
  • По запросу экскурсию можно организовать для большего количества участников
  • Дополнительно оплачивается обед €30–40 за чел., а также по желанию дегустации для гостей 18+. Детей мы угостим соком

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Лионе
20 лет жизни с коренным лионцем-виноделом. Мои дети выросли в Лионе, а моя французская свекровь — образец искусства жить à la française, по-французски. С годами всё больше руководствуюсь лозунгом Людовика
читать дальше

ХIV: точность — вежливость королей. Я закончила консерваторию по классу фортепьяно. Прошла курсы повышения квалификации по истории искусств в университете Лиона. Живу во Франции с 2008 года. С 2010 года провожу экскурсии. Вместе с мужем я закончила курсы сомелье и специализируюсь на винодельческой Франции, ведь вокруг Лиона находятся самые значимые виноградники: Бургундия, Божоле, долина Роны. Делаю маршруты и по Шампани, и по самому Лиону. Помимо вина интересуюсь символикой тайных орденов.

Входит в следующие категории Лиона

Похожие экскурсии из Лиона

Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Винные реки, сырные берега
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
10 дек в 16:00
11 дек в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
Вon appétit, Лион
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
€100 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лионе