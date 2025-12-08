Виноделие — самая суть Франции как цивилизационного проекта.
Замки, хозяйства и дегустация — основа непарижской культуры, с которой я вас приглашаю познакомиться.
Мы проедем по деревням, пообщаемся с виноделами и поговорим о культуре вина, образе жизни и менталитете. Вы увидите, как в Бургундии, Божоле и долине Роны сочетаются долголетие, умеренность и гедонизм.
Описание экскурсии
- Мы посетим один из красивейших регионов — Божоле, край золотых камней
- Побываем в 1–2 винодельческих деревнях, которые входят в список самых прекрасных деревень Франции
- Полюбуемся аутентичной архитектурой
- Пообщаемся с виноделами, и вы оцените их искренность и гостеприимство
- Пообедаем на винодельне, и вы при желании попробуете местные белые и красные вина (18+)
Во время приятной прогулки и обеда во французском стиле:
- Вы познакомитесь с гастрономическими традициями региона
- Я расскажу, как сложились эталонные для всего мира географически защищенные апелляции
- Вы узнаете, чем отличается французский подход к гедонизму и винно-гастрономическому образу жизни
- Обсудим тезис об умеренном потреблении спиртного
- И поговорим о бесконечно богатом мире культуры вина — я научу вас отличать выдумки от реальности
Организационные детали
- Поездка проходит на Citroën grand Picasso. Дорога в одну сторону занимает 30–40 минут
- По запросу экскурсию можно организовать для большего количества участников
- Дополнительно оплачивается обед €30–40 за чел., а также по желанию дегустации для гостей 18+. Детей мы угостим соком
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Лионе
20 лет жизни с коренным лионцем-виноделом. Мои дети выросли в Лионе, а моя французская свекровь — образец искусства жить à la française, по-французски. С годами всё больше руководствуюсь лозунгом Людовика
