Наша будущая прогулка 👣 - впечатление с нотками истории 📖, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя - это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев.

Начнем прогулку с небольшого вступления об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустации древних греков и провансальцев поколений последних 500 лет, взбодримся горячительным пастис - напитком истинных марсельцев. Гастрономические удовольствия мы разбавим удовольствиями для глаз: прекрасными панорамными видами со страниц любимых книг и из легендарных фильмов о Марселе.

Вместе мы погрузимся в ритм жизни совершенно разных уголков города: от сумасшедше-криминальных до размеренно-буржуазных. И при возможности, закончим день по-марсельски: la mer - le soleil - un verre de vin*...

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