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Must-have в Марселе

Даша
Даша – Гид из Марселя
Must-have в Марселе
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €55 за экскурсию

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Must-have в Марселе
Must-have в Марселе

Что вы увидите

  • Старейшая часть порта Марселя, уходящая историей в 2600 лет
  • Крепость Святого Иоанна
  • Нотр-Дам-де-ла-Гард
  • Дворец Лоншан
  • Пункты дегустационные. В программе есть постоянные места, а есть и сюрпризы исключительно сезонные
  • Дополнительная программа с не менее впечатляющими местами - по договоренности
Наша будущая прогулка 👣 - впечатление с нотками истории 📖, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя - это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев.
Начнем прогулку с небольшого вступления об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустации древних греков и провансальцев поколений последних 500 лет, взбодримся горячительным пастис - напитком истинных марсельцев. Гастрономические удовольствия мы разбавим удовольствиями для глаз: прекрасными панорамными видами со страниц любимых книг и из легендарных фильмов о Марселе.
Вместе мы погрузимся в ритм жизни совершенно разных уголков города: от сумасшедше-криминальных до размеренно-буржуазных. И при возможности, закончим день по-марсельски: la mer - le soleil - un verre de vin*...
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  • Сезон ВЕСНА-ЛЕТО - есть возможность провансальского пикника с видом на море 🌊 в рамках дополнительной программы.
Что входит
  • Дегустация различных традиционных угощений
  • Чашечка марсельского кофе в перерыве
  • Подьем на машине к панорамному виду на высоте 150 м над уровнем моря
Что не входит
  • Транспортные расходы при желании облегчения пешеходной нагрузки
Начало
🚩 Place de la Major - напротив входа в собор
Место завершения
🏁 По договоренности
Must-have в Марселе
Must-have в Марселе
Must-have в Марселе
Must-have в Марселе

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Даша
Даша
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