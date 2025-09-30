Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 4 отзыва

Даша Ваш гид в Марселе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €199 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Наша будущая прогулка - впечатление с нотками истории, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя - это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев. Начнем прогулку с небольшого вступления об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустации древних греков и провансальцев поколений последних 500 лет, взбодримся горячительным пастис - напитком истинных марсельцев. Гастрономические удовольствия мы разбавим удовольствиями для глаз: прекрасными панорамными видами со страниц любимых книг и из легендарных фильмов о Марселе. Вместе мы погрузимся в ритм жизни совершенно разных уголков города: от сумасшедше-криминальных до размеренно-буржуазных. И при возможности, закончим день по-марсельски: la mer - le soleil - un verre de vin*… ----------------------------------

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старейшая часть порта Марселя, уходящая историей в 2600 лет

Крепость Святого Иоанна

Нотр-Дам-де-ла-Гард

Дворец Лоншан

Пункты дегустационные. В программе есть постоянные места, а есть и сюрпризы исключительно сезонные

Дополнительная программа с не менее впечатляющими местами - по договоренности Что включено Дегустация различных традиционных угощений Что не входит в цену Транспортные расходы при желании облегчения пешеходной нагрузки Где начинаем и завершаем? Начало: Плас де ла Мажор - напротив входа в собор Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.