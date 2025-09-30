Описание экскурсииНаша будущая прогулка - впечатление с нотками истории, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя - это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев. Начнем прогулку с небольшого вступления об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустации древних греков и провансальцев поколений последних 500 лет, взбодримся горячительным пастис - напитком истинных марсельцев. Гастрономические удовольствия мы разбавим удовольствиями для глаз: прекрасными панорамными видами со страниц любимых книг и из легендарных фильмов о Марселе. Вместе мы погрузимся в ритм жизни совершенно разных уголков города: от сумасшедше-криминальных до размеренно-буржуазных. И при возможности, закончим день по-марсельски: la mer - le soleil - un verre de vin*… ----------------------------------
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старейшая часть порта Марселя, уходящая историей в 2600 лет
- Крепость Святого Иоанна
- Нотр-Дам-де-ла-Гард
- Дворец Лоншан
- Пункты дегустационные. В программе есть постоянные места, а есть и сюрпризы исключительно сезонные
- Дополнительная программа с не менее впечатляющими местами - по договоренности
Что включено
- Дегустация различных традиционных угощений
Что не входит в цену
- Транспортные расходы при желании облегчения пешеходной нагрузки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Плас де ла Мажор - напротив входа в собор
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Отличная экскурсия по Марселю. Дарья рассказала много интересных фактов о городе Есть возможность корректировать программу по ходу экскурсии. Выбор вина на конечной станции был просто отличным! Мы рекомендуем!
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С
Благодарим Дарью за экскурсию в Марселе. Нам все понравилось. Дарья учла наши пожелания, рассказала много интересного и дала полезные рекомендации. Подобрала замечательное место для ужина и даже помогла нам с заказом блюд. Знает ответы на все вопросы. Всегда на связи. Душевный и отзывчивый человек. Было очень комфортно и душевно. Рекомендуем.
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Ю
Очень благодарна Даше за интересную экскурсию, рассказы и такие приятные впечатления от Марселя!! Очень рада, что выбрала эту экскурсию!
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В
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