46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша прогулка — впечатление с нотками истории, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя — это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев. Мы начнем экскурсию-впечатление в тот момент, когда вы прибудете из порта, аэропорта или из другого города поближе к центру Марселя. Я вас обязательно встречу, чтобы вам не пришлось блуждать по большому незнакомому городу и прокладывать маршрут с картой в руках. Сначала мы поговорим об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустаций любимых продуктов древних греков и провансальцев, а после взбодримся горячительным пастис — напитком истинных марсельцев. Вкусы мы разбавим удовольствиями для глаз: панорамными видами с интересными ракурсами из фрагментов легендарных фильмов о Марселе. Вы посетите старейшую часть городского порта, уходящую историей в 2600 лет, крепость Святого Иоанна, базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, которая уже восьмое столетие возвышается над Марселем. Я расскажу о том, как базилика конкурировала с самой Эйфелевой башней, вызывая гордость у горожан!
Кофе-пауза и следы графа Монте-Кристо
Марсель нельзя узнать в спешке, поэтому мы позволим себе маленькие удовольствия — остановки для дегустаций, фотосесию на фоне замка Иф с высоты птичьего полета и не только! Также вы погрузитесь в антураж XIX столетия и жизнь главных персонажей книги «Граф Монте-Кристо». Я расскажу, где в книге правда, а где вымысел автора, и помогу прочувствовать атмосферу «другого Марселя» — проведу вас по следам персонажей любимой книги.
Организационные детали
Не забудьте одежду и зонт по сезону (прогулка возможно при любой погоде). Также позаботьтесь об удобной обуви.
Прогулка возможна также для людей с ограниченными физическими возможностями.
Время и место встречи можно подстроить так, чтобы вы не блуждали по незнакомому городу — свяжитесь со мной для обсуждения деталей!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€49
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Cathédrale de la Major
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 698 туристов
Я Даша, теолог и винный специалист, и я хотела бы с вами поделиться Марселем и Провансом таким, каким я его вижу каждый день! Нет-нет, не что-то страшное, провокационное, а самое читать дальшеуменьшить
красивое и вкусное. Забудем о сухой истории и окунемся в древний город и провансальскую деревенскую жизнь. Зачем нам теология? Чтобы рассказать вам, откуда берутся монахи, как они придумывали французское вино, как его закусывали сыром с запахом вонючих носков и что они (носки или монахи?) делали в комнате короля по утрам. Вино? Чтобы выбрать одну бутылку вина к ужину из сотни, казалось бы, идентичных близняшек! Чтобы уловить нотки вишни, кокоса, трюфеля и узнать, как они туда попадают и как классно сочетаются с сыром или ломтиком колбасы с красивым видом на море!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
Самый лучший экскурсовод, дух захватывает! спасибо огромное!!!
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Ольга
Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!
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Е
Елена
Даша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - от исторических фактов до современной жизни французов, от тонкостей кулинарии до книг и фильмов о Марселе. . и пролетели незаметно, оставив желание вернуться в это место! Поэтому до новых встреч, Марсель и Даша 🌸
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Светлана
Благодаря Дарье состоялось первое, очень приятное знакомство с Марселем. С основными достопримечательностями, с гастрономией. Захотелось остаться еще на несколько дней. Очень благодарны за экскурсию.
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Valeria
Очень милая и приятная девушка экскурсовод. Нам понравилось.
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О
Олег
Больше спасибо. Очень содержательный и интересная получилась экскурсия. Не смотря на ветренную и немного дождливую погоду дискомфорта не было. огромное спасибо Дарье. Хочется приехать ещё раз и продолжить, поскольку за один раз всего не успеть. а у Дарья ещё много осталось что рассказать и показать.