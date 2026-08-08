46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

и подарят целый букет ярких впечатлений. Вы не почувствуете, что куда-то спешите, — вас захватят виды Марселя, его особенный ритм и своеобразная красота. И покидать город вы будете без сожалений о неразумно потраченном времени.

Описание экскурсии

Марсель на уровне ощущений

Наша прогулка — впечатление с нотками истории, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя — это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев. Мы начнем экскурсию-впечатление в тот момент, когда вы прибудете из порта, аэропорта или из другого города поближе к центру Марселя. Я вас обязательно встречу, чтобы вам не пришлось блуждать по большому незнакомому городу и прокладывать маршрут с картой в руках. Сначала мы поговорим об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустаций любимых продуктов древних греков и провансальцев, а после взбодримся горячительным пастис — напитком истинных марсельцев. Вкусы мы разбавим удовольствиями для глаз: панорамными видами с интересными ракурсами из фрагментов легендарных фильмов о Марселе. Вы посетите старейшую часть городского порта, уходящую историей в 2600 лет, крепость Святого Иоанна, базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, которая уже восьмое столетие возвышается над Марселем. Я расскажу о том, как базилика конкурировала с самой Эйфелевой башней, вызывая гордость у горожан!

Кофе-пауза и следы графа Монте-Кристо

Марсель нельзя узнать в спешке, поэтому мы позволим себе маленькие удовольствия — остановки для дегустаций, фотосесию на фоне замка Иф с высоты птичьего полета и не только! Также вы погрузитесь в антураж XIX столетия и жизнь главных персонажей книги «Граф Монте-Кристо». Я расскажу, где в книге правда, а где вымысел автора, и помогу прочувствовать атмосферу «другого Марселя» — проведу вас по следам персонажей любимой книги.

Организационные детали