46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов

Дарья
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Дарья – ваш гид
Круизный лайнер, предстоящий поезд или рейс обязывают к пунктуальности.

Для тех, кто решил провести в Марселе лишь считанные часы, я собрала в одной экскурсии знаковые уголки города, которые раскроют его характер и подарят целый букет ярких впечатлений.

Вы не почувствуете, что куда-то спешите, — вас захватят виды Марселя, его особенный ритм и своеобразная красота.

И покидать город вы будете без сожалений о неразумно потраченном времени.
49 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Cathédrale de la Major
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У этой экскурсии46 отзывов
4.8
Must-have в Марселе
Must-have в Марселе

Что вас ожидает

Марсель на уровне ощущений
Наша прогулка — впечатление с нотками истории, вкуса, эстетики, местного характера и юмора в дружеской обстановке. Марсель глазами местного жителя — это потаенные уголки вкусов детства и мест отдыха для души и тела марсельцев. Мы начнем экскурсию-впечатление в тот момент, когда вы прибудете из порта, аэропорта или из другого города поближе к центру Марселя. Я вас обязательно встречу, чтобы вам не пришлось блуждать по большому незнакомому городу и прокладывать маршрут с картой в руках. Сначала мы поговорим об истории и темпераменте Марселя, которые формировались 3000 лет, заглянем в места дегустаций любимых продуктов древних греков и провансальцев, а после взбодримся горячительным пастис — напитком истинных марсельцев. Вкусы мы разбавим удовольствиями для глаз: панорамными видами с интересными ракурсами из фрагментов легендарных фильмов о Марселе. Вы посетите старейшую часть городского порта, уходящую историей в 2600 лет, крепость Святого Иоанна, базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, которая уже восьмое столетие возвышается над Марселем. Я расскажу о том, как базилика конкурировала с самой Эйфелевой башней, вызывая гордость у горожан!

Кофе-пауза и следы графа Монте-Кристо
Марсель нельзя узнать в спешке, поэтому мы позволим себе маленькие удовольствия — остановки для дегустаций, фотосесию на фоне замка Иф с высоты птичьего полета и не только! Также вы погрузитесь в антураж XIX столетия и жизнь главных персонажей книги «Граф Монте-Кристо». Я расскажу, где в книге правда, а где вымысел автора, и помогу прочувствовать атмосферу «другого Марселя» — проведу вас по следам персонажей любимой книги.

Организационные детали

  • Не забудьте одежду и зонт по сезону (прогулка возможно при любой погоде). Также позаботьтесь об удобной обуви.
  • Прогулка возможна также для людей с ограниченными физическими возможностями.
  • Время и место встречи можно подстроить так, чтобы вы не блуждали по незнакомому городу — свяжитесь со мной для обсуждения деталей!
Must-have в Марселе
Must-have в Марселе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Cathédrale de la Major.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Даша, и я хотела бы с вами поделиться Марселем таким, каким я его вижу каждый день! Нет-нет, не что-то страшное, провокационное, а самое красивое, потому что я себя питаю лишь красивым и вкусным! :) Хотите, покажу вам? Желаете что-то особенное — напишите мне, и я придумаю интересное Впечатление! Да, я очень люблю классические экскурсии, обожаю историю, но больше всего я люблю вначале почувствовать город! Иначе этот сумасшедший 3000-летний город не понять! К тому же, это ЮГ! Начинаем расслабляться...
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Добрый день.
Я заранее спланировал посещение Марселя.
Прекрасная история города.
Мой гид - Дарья Mikitaninets-Molnar.
Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида.
Не помешал даже дувший в это день Мистраль.
Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.
И большое спасибо за помощь в организации посещения ресторана, где я смог насладиться самой вкусной ухой за всю жизнь. Я говорю о буйабес. Это что-то запредельное!!!!
25 февраля 2020
Отличная экскурсия, очень хорошая подача материала, посещение интересных мест.
15 февраля 2020
Отлично проведенное время в приятной компании. Таких легких и приятных в общении экскурсоводов мы еще не встречали. 4 часа пешей экскурсии по городу пролетели незаметно.
1 февраля 2020
Рекомендую, очень интересный гид, за один день, который мы были в Марселе, смогла показать все самые интересные места. Плюс, очень многое порекомендовала, и гостиницу , и ресторан, и куда сходить в оставшееся время..
1 февраля 2020
Были в Марселе в январе,повезло с погодой и особенно с нашим гидом Дашей!! Она влюблена в этот город и эту любовь передала нам.Очень приятная,открытая и легкая в общении. Ее экскурсии необычны.Много рассказала нам не только об истории города, но и о жизни и традициях местных жителей! Ну и конечно Еда!Прошлись по злаковым местам,кафешкам и ресторанчикам , попробовали местные деликатесы и напитки! Мы остались очень довольны и обязательно вернемся и конечно снова обратимся к Дарье! Спасибо тебе Даша!
23 января 2020
Маршрут экскурсии отличный. Экскурсовод Даша прекрасно подготовлена, и при этом видно, что ей это самой интересно, так что прогулка, так сказать, "от души". Спасибо за чудно проведённое время в неподражаемом Марселе, в городе из моего сна...
24 декабря 2019
Экскурсия прошла просто отлично ! Замечательный гид Даша , солнечная , позитивная девушка, с которой легко и приятно общаться )) Было очень познавательно ,весело и очень вкусно!!! Спасибо Дашенька!!!
17 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Даша замечательный экскурсовод, настоящий профессионал своего дела. Остались довольны и рассказами о городе и рекомендациями магазинчиков и ресторанов.
7 декабря 2019
Даша грамотная, замечательная девушка! Очень понравилась экскурсия, если будем в Марселе, то обязательно попросим её опять что нибудь нам рассказать и показать
23 ноября 2019
Благодарю, Даша! Все понравилось. Порекомендую друзьям
Ещё 36 отзывов

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