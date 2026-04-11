Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €190 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Марсель
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Сегодня в 14:00
11 авг в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Кассис и каланки: морская душа Прованса
Погрузиться в атмосферу лазурной бухты - между скалами, морем и историей
Начало: В круизном порту или Марселе
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €340 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €148 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бонжур, Марсель
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€95 за человека
Аудиогид
Прогулка по Марселю - с аудиогидом
Открыть сердце древнего города, отыскать локации фильма «Такси» и влюбиться в арт-квартал Лё Панье
Начало: У триумфальной арки Porte d’Aix
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)
Отправляйтесь в путешествие по Экс-ан-Провансу, чтобы увидеть знаменитые фонтаны, старинные башни и ощутить дух провансальской культуры
Начало: У круизного порта
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бирюзовое сердце Прованса: озеро Сент-Круа, Мустье-Сент-Мари и Вердонское ущелье
Отправиться из Марселя к самому глубокому ущелью Европы и другим красотам региона
Начало: Морской порт
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марселе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €77 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя
Насладиться атмосферой и славной историей провансальской деревни с крепостью в скалах
Начало: Морской порт
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепный Марсель - от старинных кварталов до побережья
2600 лет истории между морем и холмами
Начало: По договорённости - в центре города или в порту
Сегодня в 14:00
11 авг в 09:00
от €190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
Посетить 5 атмосферных мест - с особым характером и ароматом лаванды
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ах, Прованс
За один день посетите Экс-ан-Прованс и Кассис, насладитесь архитектурой, природой и культурой Прованса. Идеально для ценителей искусства и истории
Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ангелы и Демоны Марселя. История города через судьбы великих личностей
Начало: Кафедральный собор Марселя, Католический храм · Пр...
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки
Уйти от города и оказаться среди ароматной южной природы
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по местам «Графа Монте-Кристо» в Марселе
Пройти по следам Дантеса, Мерседес и других героев
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон
Начало: В удобном для вас месте Марселя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ангелы и демоны Марселя
Узнать историю города через судьбы великих личностей
Начало: У Кафедрального собора
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Римской империи в Провансе - из Марселя
Погрузиться в историю первой римской провинции за пределами Италии
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Must-have в Марселе
Начало: Плас де ла Мажор - напротив входа в собор
Расписание: По договоренности
€199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Начало: Кай де Рив Нёв, Л’Омбриер де Норман Фостер, 13001 ...
Расписание: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Дата посещения: 28 мар 2026
Были в Марселе одним днём, брали обзорную экскурсию на машине. Мы были компанией и Нонна нас встретила в назначенном месте,
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Т
Дата посещения: 28 мар 2026
От экскурсии с Олегом мы в восторге!!! Экскурсия была профессиональной ,познавательной, комфортной.Олег большой профессионал!!!
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Е
Отличная получилась экскурсия! Марсель с гидом Сергеем посетили семейно - понравилась и нам, и детям, и бабушкам. Хорошо построен маршрут,
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П
Все просто супер! Отличный гид. Вот прямо очень рекомендую. Очень живой, интересный рассказ!
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И
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за великолепную экскурсию по Марселю!
Маршрут был прекрасно продуман: мы посетили дворец Лоншан, аббатство
Маршрут был прекрасно продуман: мы посетили дворец Лоншан, аббатство
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А
большая благодарность Сергею за профессионализм и отличную экскурсию!
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Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Экскурсия с Сергеем стала одним из самых ярких впечатлений нашего
Экскурсия с Сергеем стала одним из самых ярких впечатлений нашего
+3
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К
Спасибо большое Сергею. Моя семья осталась под большим впечатлением. Интересные рассказы, приятное общение и чудесная организация. Спасибо Вам! Мои получили средиземное море удовольствия:)
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Сергей замечательный гид! Такого уровня культуры, глубины у гида можно встретить не часто! Если вы действительно хотитете познакомиться с Марселем за 4 часа, тогда точно с этим гидом
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А
Отлично, познавательно, как на одном дыхание прошла наша экскурсия с Валентиной. Бронируйте и вы будете рады!
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Всего 483 отзыва в Марселе
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Ответы на вопросы от путешественников по Марселю
Самые популярные экскурсии в Марселе
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в августе 2026
Сейчас в Марселе можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 12 до 1200. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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