Экскурсии Марселя

Все экскурсии в Марселе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марселе – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 71 ⭐ отзыв, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марселе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Индивидуальная экскурсия
5
1
240
за 1-4 чел.
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Находятся они между Марселем и Кассисом, маленьким курортным городком
каждый день с 10.00 до 16.00
Must-have в Марселе
Индивидуальная экскурсия
55
за 1 чел.
Must-have в Марселе
По договоренности
О Марселе — с любовью и задором!
Индивидуальная экскурсия
4.7
25
125
за 1-5 чел.
О Марселе — с любовью и задором!
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель - город с 2600-летней историей
Индивидуальная экскурсия
5
1
240
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель - город с 2600-летней историей
по договоренности
Марсель — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
5
9
125
за 1-10 чел.
Марсель — первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Сент Бом, Грот Марии Магдалины
Индивидуальная экскурсия
5
1
280
за 1-3 чел.
Сент Бом, Грот Марии Магдалины
Для Вас эта поездка станет настоящим открытием
Ежедневно с 10.00
Правда и выдумки о Марселе
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
2ч 30м
105
за 1-5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
По Марселю на автомобиле!
Индивидуальная экскурсия
225
за 1-6 чел.
По Марселю на автомобиле!
История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии
Автомобильное путешествие по Марселю
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-8 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Марсель — «Голливуд» Прованса
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-7 чел.
Марсель — «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Марселя»

  • Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором!
    А
    Александр
    14 сентября 2021
    5
    Екатерина-большой молодец, все было организовано со вкусом, содержательно и интересно, спасибо. 🔥👍🏻👏🏻
  • Отзыв на: Марсель — первое свидание
    К
    Кристина
    23 июля 2021
    5
    Замечательная экскурсия с Валентиной. Валентина ознакомила нас с городом, рассказала об его истории, интересных фактах; а также сориентировала что еще можно посмотреть в городе и в целом в регионе, и где покушать в Марселе исходя из наших предпочтений. Вегда интересней и проще становится ориентироваться на местности, пообщавшись с местным жителем, и увидев город его глазами, что у нас и получилось с Валентиной.
  • Э
    Эльвира
    5 апреля 2020
    5
    Экскурсия и экскурсовод Дарья выше всяческих похвал. Рекомендуем!
  • Отзыв на: Марсель — первое свидание
    В
    Вероника
    19 марта 2020
    5
    Прекрасно провели первый полноценный день пребывания в Марселе! Большое спасибо Валентине за любовь к городу и отличное настроение!
  • Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором!
    A
    Andrei
    14 марта 2020
    5
    Всё было отлично
  • Отзыв на: Марсель — первое свидание
    В
    Вега
    12 марта 2020
    5
    Прекрасная, лёгкая, ненавязчивая и динамичная экскурсия. Гид Валентина рассказала об истории города, его традициях, горожанах. Сориентировала в национальной кухне, показала где попробовать вкусный рыбный суп и выпить бесподобного розового вина, по каким магазинам пройтись, чтобы не остаться без памятных покупок о Марселе. Прекрасно провели время.
  • Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором!
    Н
    Наталья
    11 марта 2020
    5
    Были в Марселе 06.03, Екатерина встретила в аэропорту (в личной договорённости). Очень приятная и добродушная девушка. Провела по городу, в легкой форме общения рассказала о городе и поделилась некоторыми лайфаками! Несмотря на Мистраль, прогулка была уютной!
  • М
    Мансур
    1 марта 2020
    5
    Добрый день. Я заранее спланировал посещение Марселя. Прекрасная история города. Мой гид - Дарья Mikitaninets-Molnar. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Не помешал даже дувший в это день Мистраль. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии. И большое спасибо за помощь в организации посещения ресторана, где я смог насладиться самой вкусной ухой за всю жизнь. Я говорю о буйабес. Это что-то запредельное. !
  • Л
    Людмила
    25 февраля 2020
    5
    Отличная экскурсия, очень хорошая подача материала, посещение интересных мест.
  • Отзыв на: Правда и выдумки о Марселе
    О
    Ольга
    14 января 2020
    4
    Марсель - город с непростой историей и не очень богат на знаменитости, но Лина сумела найти черточки, отличающие марсельцев от остальных французов. С юмором подает материал, прослушали экскурсию с удовольствием.
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