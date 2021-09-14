Все экскурсии в Марселе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марселе – доступно 10 экскурсий на 2021 год, 71 ⭐ отзыв, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марселе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
€240
за 1-4 чел.
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Находятся они между Марселем и Кассисом, маленьким курортным городком
каждый день с 10.00 до 16.00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€55
за 1 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€125
за 1-5 чел.
О Марселе — с любовью и задором!
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€240
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-10 чел.
Марсель — первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€280
за 1-3 чел.
Сент Бом, Грот Марии Магдалины
Для Вас эта поездка станет настоящим открытием
Ежедневно с 10.00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€105
за 1-5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Индивидуальная экскурсия
4ч
€225
за 1-6 чел.
По Марселю на автомобиле!
История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€300
за 1-8 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€300
за 1-7 чел.
Марсель — «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Марселя»
- ААлександр14 сентября 2021Екатерина-большой молодец, все было организовано со вкусом, содержательно и интересно, спасибо. 🔥👍🏻👏🏻
- ККристина23 июля 2021Замечательная экскурсия с Валентиной. Валентина ознакомила нас с городом, рассказала об его истории, интересных фактах; а также сориентировала что еще можно посмотреть в городе и в целом в регионе, и где покушать в Марселе исходя из наших предпочтений. Вегда интересней и проще становится ориентироваться на местности, пообщавшись с местным жителем, и увидев город его глазами, что у нас и получилось с Валентиной.
- ЭЭльвира5 апреля 2020Экскурсия и экскурсовод Дарья выше всяческих похвал. Рекомендуем!
- ВВероника19 марта 2020Прекрасно провели первый полноценный день пребывания в Марселе! Большое спасибо Валентине за любовь к городу и отличное настроение!
- AAndrei14 марта 2020Всё было отлично
- ВВега12 марта 2020Прекрасная, лёгкая, ненавязчивая и динамичная экскурсия. Гид Валентина рассказала об истории города, его традициях, горожанах. Сориентировала в национальной кухне, показала где попробовать вкусный рыбный суп и выпить бесподобного розового вина, по каким магазинам пройтись, чтобы не остаться без памятных покупок о Марселе. Прекрасно провели время.
- ННаталья11 марта 2020Были в Марселе 06.03, Екатерина встретила в аэропорту (в личной договорённости). Очень приятная и добродушная девушка. Провела по городу, в легкой форме общения рассказала о городе и поделилась некоторыми лайфаками! Несмотря на Мистраль, прогулка была уютной!
- ММансур1 марта 2020Добрый день. Я заранее спланировал посещение Марселя. Прекрасная история города. Мой гид - Дарья Mikitaninets-Molnar. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Не помешал даже дувший в это день Мистраль. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии. И большое спасибо за помощь в организации посещения ресторана, где я смог насладиться самой вкусной ухой за всю жизнь. Я говорю о буйабес. Это что-то запредельное. !
- ЛЛюдмила25 февраля 2020Отличная экскурсия, очень хорошая подача материала, посещение интересных мест.
- Отзыв на: Правда и выдумки о МарселеООльга14 января 2020Марсель - город с непростой историей и не очень богат на знаменитости, но Лина сумела найти черточки, отличающие марсельцев от остальных французов. С юмором подает материал, прослушали экскурсию с удовольствием.