Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором! А Александр 5 Екатерина-большой молодец, все было организовано со вкусом, содержательно и интересно, спасибо. 🔥👍🏻👏🏻

Отзыв на: Марсель — первое свидание К Кристина 5 Замечательная экскурсия с Валентиной. Валентина ознакомила нас с городом, рассказала об его истории, интересных фактах; а также сориентировала что еще можно посмотреть в городе и в целом в регионе, и где покушать в Марселе исходя из наших предпочтений. Вегда интересней и проще становится ориентироваться на местности, пообщавшись с местным жителем, и увидев город его глазами, что у нас и получилось с Валентиной.

Э Эльвира 5 Экскурсия и экскурсовод Дарья выше всяческих похвал. Рекомендуем!

Отзыв на: Марсель — первое свидание В Вероника 5 Прекрасно провели первый полноценный день пребывания в Марселе! Большое спасибо Валентине за любовь к городу и отличное настроение!

Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором! A Andrei 5 Всё было отлично

Отзыв на: Марсель — первое свидание В Вега 5 Прекрасная, лёгкая, ненавязчивая и динамичная экскурсия. Гид Валентина рассказала об истории города, его традициях, горожанах. Сориентировала в национальной кухне, показала где попробовать вкусный рыбный суп и выпить бесподобного розового вина, по каким магазинам пройтись, чтобы не остаться без памятных покупок о Марселе. Прекрасно провели время.

Отзыв на: О Марселе — с любовью и задором! Н Наталья 5 Были в Марселе 06.03, Екатерина встретила в аэропорту (в личной договорённости). Очень приятная и добродушная девушка. Провела по городу, в легкой форме общения рассказала о городе и поделилась некоторыми лайфаками! Несмотря на Мистраль, прогулка была уютной!

М Мансур 5 Добрый день. Я заранее спланировал посещение Марселя. Прекрасная история города. Мой гид - Дарья Mikitaninets-Molnar. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Не помешал даже дувший в это день Мистраль. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии. И большое спасибо за помощь в организации посещения ресторана, где я смог насладиться самой вкусной ухой за всю жизнь. Я говорю о буйабес. Это что-то запредельное. !

Л Людмила 5 Отличная экскурсия, очень хорошая подача материала, посещение интересных мест.