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Святого Виктора, кафедральный собор Марселя и величественную базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард. Каждое место открылось для нас с новой стороны благодаря увлекательным рассказам Сергея.



Сергей — очень интеллектуальный и эрудированный гид. Он не просто прекрасно знает историю, но и умеет интересно подать материал, приводя малоизвестные исторические факты и связывая их с современной жизнью Марселя. Благодаря этому экскурсия получилась живой, насыщенной и по-настоящему запоминающейся.



Особенно приятно, что Сергей познакомил нас не только с историей и архитектурой города, но и с его гастрономическими традициями. Мы заглянули в местную кондитерскую, где смогли насладиться восхитительными французскими пирожными и другими кондитерскими изделиями. Это стало очень вкусным и атмосферным дополнением к экскурсии.



Если вы хотите не просто увидеть достопримечательности, а действительно понять историю, культуру и атмосферу Марселя, искренне рекомендую экскурсии с Сергеем. Большое спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления!