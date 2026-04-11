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Экскурсии в Марселе

Найдено 26 экскурсий в Марселе на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Марсель - современный Вавилон
На машине
4 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €190 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Марсель
На машине
4 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Марсель
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Сегодня в 14:00
11 авг в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
Must-have в Марселе
Пешая
3 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
Марсель - первое свидание
Пешая
2 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
Кассис и каланки: морская душа Прованса
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кассис и каланки: морская душа Прованса
Погрузиться в атмосферу лазурной бухты - между скалами, морем и историей
Начало: В круизном порту или Марселе
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €290 за всё до 3 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Пешая
3.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Посетите уникальные места Марселя: Аббатство Святого Виктора, Старый порт и Набережную Корниш. Погрузитесь в атмосферу города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
Прокатитесь по набережной Корниш, посетите базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард и насладитесь панорамой города. Остановитесь для фото на фоне замка Иф и дворца Биржи
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €340 за всё до 6 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €148 за всё до 5 чел.
Бонжур, Марсель
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Бонжур, Марсель
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет составить общее впечатление о Марселе. Вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
€95 за человека
Прогулка по Марселю - с аудиогидом
Пешая
3 часа
5 отзывов
Аудиогид
Прогулка по Марселю - с аудиогидом
Открыть сердце древнего города, отыскать локации фильма «Такси» и влюбиться в арт-квартал Лё Панье
Начало: У триумфальной арки Porte d’Aix
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)
Отправляйтесь в путешествие по Экс-ан-Провансу, чтобы увидеть знаменитые фонтаны, старинные башни и ощутить дух провансальской культуры
Начало: У круизного порта
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €270 за всё до 3 чел.
Бирюзовое сердце Прованса: озеро Сент-Круа, Мустье-Сент-Мари и Вердонское ущелье
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бирюзовое сердце Прованса: озеро Сент-Круа, Мустье-Сент-Мари и Вердонское ущелье
Отправиться из Марселя к самому глубокому ущелью Европы и другим красотам региона
Начало: Морской порт
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €390 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марселе
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марселе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €77 за всё до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя
Насладиться атмосферой и славной историей провансальской деревни с крепостью в скалах
Начало: Морской порт
11 авг в 09:00
12 авг в 14:00
от €290 за всё до 3 чел.
Великолепный Марсель - от старинных кварталов до побережья
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Великолепный Марсель - от старинных кварталов до побережья
2600 лет истории между морем и холмами
Начало: По договорённости - в центре города или в порту
Сегодня в 14:00
11 авг в 09:00
от €190 за всё до 3 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
Посетить 5 атмосферных мест - с особым характером и ароматом лаванды
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €600 за всё до 4 чел.
Ах, Прованс
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ах, Прованс
За один день посетите Экс-ан-Прованс и Кассис, насладитесь архитектурой, природой и культурой Прованса. Идеально для ценителей искусства и истории
Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €340 за всё до 4 чел.
Ангелы и Демоны Марселя. История города через судьбы великих личностей
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ангелы и Демоны Марселя. История города через судьбы великих личностей
Начало: Кафедральный собор Марселя, Католический храм · Пр...
€150 за всё до 4 чел.
Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки
Уйти от города и оказаться среди ароматной южной природы
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €165 за всё до 3 чел.
Прогулка по местам «Графа Монте-Кристо» в Марселе
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по местам «Графа Монте-Кристо» в Марселе
Пройти по следам Дантеса, Мерседес и других героев
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €135 за всё до 10 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
Вас ждёт незабываемое путешествие по деревушке Горд, Руссийону и коммуне Фонтен-де-Воклюз. Окунитесь в атмосферу спокойствия и красоты долины Люберон
Начало: В удобном для вас месте Марселя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €550 за всё до 4 чел.
Ангелы и демоны Марселя
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ангелы и демоны Марселя
Узнать историю города через судьбы великих личностей
Начало: У Кафедрального собора
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
По следам Римской империи в Провансе - из Марселя
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам Римской империи в Провансе - из Марселя
Погрузиться в историю первой римской провинции за пределами Италии
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €800 за всё до 4 чел.
Must-have в Марселе
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Must-have в Марселе
Начало: Плас де ла Мажор - напротив входа в собор
Расписание: По договоренности
€199 за всё до 5 чел.
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Самая романтическая экскурсия на лавандовые поля Прованса
Начало: Кай де Рив Нёв, Л’Омбриер де Норман Фостер, 13001 ...
Расписание: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Жемчужины Марселя: от Средневековья до современности
Дата посещения: 28 мар 2026
Были в Марселе одним днём, брали обзорную экскурсию на машине. Мы были компанией и Нонна нас встретила в назначенном месте,
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экскурсия прошла интересно и познавательно. День выдался ветреным, но нисколько не испортил суть Марселя. Красивый, чистый и спокойный со своим колоритом город. Нонна смогла показать достопримечательности и впечатлить своими рассказами о Провансе, хочется вернуться и узнать его получше)Было легко в общении, задавали Нонне много вопросов о жизни местных и о многом другом.Спасибо Нонне и Давиду за маленькое путешествие в их городе)

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Т
Марсель: история, культура и морская красота
Дата посещения: 28 мар 2026
От экскурсии с Олегом мы в восторге!!! Экскурсия была профессиональной ,познавательной, комфортной.Олег большой профессионал!!!
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Е
Марсель - современный Вавилон
Отличная получилась экскурсия! Марсель с гидом Сергеем посетили семейно - понравилась и нам, и детям, и бабушкам. Хорошо построен маршрут,
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с комфортом. Сергей учел все наши пожелания и порекомендовал замечательные рестораны, а также интересные локации - их мы посетили самостоятельно после экскурсии. Спасибо огромное ☺️

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П
Здравствуй, Марсель
Все просто супер! Отличный гид. Вот прямо очень рекомендую. Очень живой, интересный рассказ!
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И
Марсель - современный Вавилон
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Сергею за великолепную экскурсию по Марселю!

Маршрут был прекрасно продуман: мы посетили дворец Лоншан, аббатство
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Святого Виктора, кафедральный собор Марселя и величественную базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард. Каждое место открылось для нас с новой стороны благодаря увлекательным рассказам Сергея.

Сергей — очень интеллектуальный и эрудированный гид. Он не просто прекрасно знает историю, но и умеет интересно подать материал, приводя малоизвестные исторические факты и связывая их с современной жизнью Марселя. Благодаря этому экскурсия получилась живой, насыщенной и по-настоящему запоминающейся.

Особенно приятно, что Сергей познакомил нас не только с историей и архитектурой города, но и с его гастрономическими традициями. Мы заглянули в местную кондитерскую, где смогли насладиться восхитительными французскими пирожными и другими кондитерскими изделиями. Это стало очень вкусным и атмосферным дополнением к экскурсии.

Если вы хотите не просто увидеть достопримечательности, а действительно понять историю, культуру и атмосферу Марселя, искренне рекомендую экскурсии с Сергеем. Большое спасибо за прекрасный день и незабываемые впечатления!

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А
Марсель - современный Вавилон
большая благодарность Сергею за профессионализм и отличную экскурсию!
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Олеся
Марсель - современный Вавилон
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!

Экскурсия с Сергеем стала одним из самых ярких впечатлений нашего
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путешествия.

За несколько часов мы не просто увидели город, а по-настоящему погрузились в его атмосферу. Сергей показал все главные жемчужины Марселя: базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард, дворец Лоншан, кафедральный собор Ла-Мажор, аббатство Сен-Виктор, памятник «Голубой китаец», знаменитую статую Милона Кротонского, место, откуда французские добровольцы уходили на войну, распевая будущую «Марсельезу». А еще мы увидели места, где снимали легендарный фильм «Такси».

Сергей рассказывает настолько увлекательно, что время пролетает совершенно незаметно. В его рассказах много интересных фактов, историй и деталей, благодаря которым Марсель оживает и открывается совсем с другой стороны.

После этой экскурсии мы поняли, что одного дня для Марселя мало. Обязательно вернемся и снова отправимся с Сергеем — на этот раз смотреть окрестности и замок Иф. Если хотите не просто увидеть Марсель, а почувствовать его душу, очень рекомендуем выбрать именно Сергея!

Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!+3
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
Если бы можно было поставить больше пяти звезд, мы бы поставили!
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К
Марсель - современный Вавилон
Спасибо большое Сергею. Моя семья осталась под большим впечатлением. Интересные рассказы, приятное общение и чудесная организация. Спасибо Вам! Мои получили средиземное море удовольствия:)
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Сергей
Марсель - современный Вавилон
Сергей замечательный гид! Такого уровня культуры, глубины у гида можно встретить не часто! Если вы действительно хотитете познакомиться с Марселем за 4 часа, тогда точно с этим гидом
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А
Марсель - первое свидание
Отлично, познавательно, как на одном дыхание прошла наша экскурсия с Валентиной. Бронируйте и вы будете рады!
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Всего 483 отзыва в Марселе

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Ответы на вопросы от путешественников по Марселю

Самые популярные экскурсии в Марселе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Марсель - современный Вавилон;
  2. Здравствуй, Марсель;
  3. Марсель: история, культура и морская красота;
  4. Must-have в Марселе;
  5. Марсель - первое свидание.
Сколько стоит экскурсия по Марселю в августе 2026
Сейчас в Марселе можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 12 до 1200. Туристы уже оставили гидам 483 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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