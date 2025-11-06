Мои заказы

Марсель - современный Вавилон

Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Марсель - это не просто порт, а город с многовековой историей и культурным наследием. Здесь переплетаются традиции Средиземноморья, Африки и Французской Полинезии.

Экскурсия включает посещение фортов, старейших кварталов и соборов, а также прогулку по местам, где снимали известные фильмы.

Туристы смогут насладиться местной кухней и открыть для себя уникальные факты о городе, который стал домом для множества культур и народов
5
64 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Переплетение культур
  • 🏰 Исторические форты
  • 🎨 Художественные кварталы
  • 🍽 Прованская кухня
  • 🎬 Места из кино
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Замок Иф
  • Кафедральный собор Сан-Мари-Мажор
  • Квартал Ле Панье
  • Старый порт
  • Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард
  • Аббатство Сан-Виктор
  • Музей-магазин Савон-дю-Марсей

Описание экскурсии

Старейший город Франции: от деревушки до современного Вавилона

Перед вами предстанет 2600-летний город беженцев, переплетения культур, языков, традиций и крупнейший порт Средиземного моря. Мы поговорим о дружбе и торговле между Марселем и Римом с 6 по 1 век до н. э. Затронем период забвения, который длился почти 9 столетий, и оккупацию сарацинами. А также вспомним о новом взлёте, связанном с Крестовыми походами и колониальной политикой Франции.

  • Вы посетите самые важные и атмосферные места Марселя
  • Познакомитесь с историей фортов, включая замок Иф
  • Откроете любопытные факты — например, узнаете о проблеме города на воде с водоснабжением
  • В нетуристическом квартале отведаете круассаны и другую выпечку, изготовленную несколько минут назад для местных жителей
  • А ещё проедете по улочкам и эстакаде, где снимали фильм «Такси». Как лирическое отступление, поговорим о Марселе в кинематографе

В нашей программе:

Набережная у паромного причала. Возле скульптуры Брюно Каталано «Вояжёр», или «Эмигрант» вы узнаете историю его семьи — типичную для большинства марсельцев.

Кафедральный собор Сан-Мари-Мажор. Осмотрим крупнейший католический храм Франции за всю её историю. В облике собора — архитектура всего Средиземноморья: от Византии и Рима до Алжира и Марокко.

Квартал Ле Панье («Корзина»). Посетим старейший жилой квартал Марселя с узкими улочками и домами 16–19 веков, где живут и имеют свои мастерские художники, скульпторы, гончары и представители других творческих профессий. Здесь больше всего ощущается дух города.

Старый порт. Подъедем к бухте, где 2600 лет назад возникло поселение Массалия, выросшее до второго по величине города Франции и крупнейшего порта Средиземноморья. Вы увидите форты Сан-Жан и Сан-Николя, рыбный рынок, многочисленные яхты и парусники.

Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард. Покровительница и символ Марселя с удивительным прошлым. Храм построен на одном из самых высоких холмов города. С высоты 150 метров вам откроются панорамы Приморских Альп, акватории Средиземного моря и Фриульских островов с островом Иф и самым известным в мире замком.

Набережная. Место впечатляющих видов, истории, множества буланжерий с круассанами и кофе и ресторанчиков, где подают буйябес, рататуй и другие блюда прованской кухни.

Аббатство Сан-Виктор. Монастырь основан в 6 веке и представляет архитектуру Раннего Средневековья. Я расскажу о значении обители в христианском мире от Рима до Испании и её реликвиях. Здесь находится одно богатейших собраний саркофагов в стране.

Музей-магазин Савон-дю-Марсей. Вы познакомитесь с тысячелетней историей знаменитого марсельского мыла. Его рецептура не меняется с 1688 года! Поговорим о значении мыла для экономики и культуры города — ведь уже с 15 века Марсель поставлял его в половину стран Европы.

Дворец Лоншам и фонтан «Замок воды». Кроме того, вы увидите шедевр архитектора Эсперандье и услышите его невероятную историю.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная: от места встречи и от объекта к объекту перемещаемся на автомобиле, выходим, знакомимся с объектом и едем дальше по маршруту
  • Поездка проходит на авто Nissan X-Trail 2021 года. По запросу устанавливаются детские кресла
  • Я могу провести экскурсию для большего числа участников на микроавтобусе — детали уточняйте при бронировании
  • Дополнительные расходы опциональны: кофе и выпечка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У скульптуры «Bleu de Chine»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Марселе
Провёл экскурсии для 285 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей. Более 20 лет я работаю в сфере туризма. С 2021 года живу, организовываю и провожу экскурсии в Марселе и в целом в Провансе. Влюблён в
этот город и регион. А это вызывает желание поделиться. Марсель не оставляет равнодушными — и вы в этом убедитесь, а я вам помогу. Мы прикоснёмся к истории и современности, культуре и быту, фактам и легендам. Этот калейдоскоп создаст яркие впечатления и желание вернуться. Также возможны встречи в аэропорту, с круизного лайнера, вояжи по Лазурному берегу и Провансу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Наталья)Марсель - современный Вавилон (Лиза)Марсель - современный Вавилон (Лиза)Марсель - современный Вавилон (Лиза)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Марина)Марсель - современный Вавилон (Юлия)Марсель - современный Вавилон (Юлия)Марсель - современный Вавилон (Анастасия)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)Марсель - современный Вавилон (Надежда)
Ю
Юрий
6 ноя 2025
Наше знакомство с Францией началось с Марселя. Благодаря Сергею,это было идеальное первое знакомство с городом и его богатой историей. Особая благодарность за то,что забрал нас прямо с корабля. Уточняю,что корабельная
стоянка на уж очень большом удалении от порта и от города. А корабельные службы не проинформировали нас о бесплатных шатлах. Мы оценили сочетание комфортной поездки и возможности побродить по старым улочкам. И ноги не устали ходить и не затекли,сидя в машине. Эта экскурсия отлично подойдет для любой категории путешественников - и пожилым и детям. Маршрут экскурсии соответствовал описанию. Рассказы Сергея были живыми и интересными и он смог передать дух этого прекрасного города. В отведенное для экскурсии время,благодаря автомобилю, мы посетили все означенные места,поднялись на высокий холм к собору Нотр -Дам- де- ля- Гард, где полюбовались Марселем. Посетили более далекую локацию дворца Лоншам и Замка воды. Сергей очень интересный человек и хороший рассказчик,благодаря ему мы узнали много нового,того,чего не найти в интернете. Мы рекомендуем эту экскурсию всем,кто впервые посещает Марсель и кто уже был здесь самостоятельно.

Ю
Юлия
3 ноя 2025
Мы в восторге! Сергей открыл такие уголье Марселя и истории, о которых не прочесть! Прекрасная экскурсия!
Наталья
Наталья
2 ноя 2025
Если честно, то от знакомства с Марселем мы не ожидали ничего особенного, т. к. множеству туристов он запомнился, как грязный портовый город. А в нашем случае еще и обещали дождь.
Но Сергей открыл нам красоту Марселя. А дворец Лоншан и каскадный фонтан "замок воды" произвел на подростка намного более сильное впечатление, чем фонтан Треви в Риме. Город очень живой, яркий. А очень интересные рассказы гида позволят запомнить этот город надолго. Сергей прекрассный рассказчик и отличный гид и это наша невероятная удача в эту поездку.

Влада
Влада
27 окт 2025
Экскурсия и экскурсовод замечательные. Очень удобно, что экскурсия на машине. Все таки Марсель расположен на холмистой местности и тяжело было бы все успеть посмотреть. Рассказ Сергея интересен, эмоционален. Мы в
восторге! Из за демонстрации часть дорог была перекрыта, но мы ловко все это объехали и на экскурсию не повлияло совсем. Все что запланировано было посещено. Кроме экскурсии попросили Сергея встретить в аэропорту, прилетали почти ночью. Очень советую.

Лиза
Лиза
14 окт 2025
Очень понравилась прогулка по Марселю! Интересный рассказ, приятная атмосфера и множество красивых мест. Сергей помог увидеть город по-новому, а Марсель оказался гораздо уютнее и теплее, чем казалось!
Е
Егор
9 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась, нас было 4 человека и мы комфортно разместились в автомобиле. Сергей профессиональный гид, очень интересно и увлекательно провел экскурсию. Вообщем если вам в Марсель то это к Сергею он познакомит вас с городом, его историей и традициями.
И
Ирина
5 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
Большое спасибо Сергею!
R
Rinat
29 сен 2025
Прекрасный гид хорошо знающий свою работу. Образован и деликатен. Рекомендую для прекрасного проведения времени и комфотного получения знаний
Игорь
Игорь
27 сен 2025
С превеликим удовольствием пишем этот отзыв благодарности Сергею🙏. Итак по порядку:мы прибывали в Марсель рано утром, из-за некоторой сумятицы на лайнере на ресепшн нам ответили, что будут автобусы, но точки
доставки пассажиров они узнают только утром. Сергей великодушно отозвался на эту информацию и буквально пробрался в порт, чтобы удобно забрать нас непосредственно у лайнера. Наши ожидания увидеть старейший город Франции во всей красе и прикоснуться к древней истории оправдались с лихвой. Грамотное построение маршрута позволило плавно втягиваться в историю одного из главных портов Европы, кстати когда подходишь к порту со стороны моря заметили насколько природой созданы прекрасные условия: широченная бухта, в которую одновременно безопасно заходят и огромные лайнеры, и грузовые корабли. Отмечаем очень важное для понимания города начало экскурсии: мы под впечатлением от скульптуры "Вояжер" и далее великолепнейший кафедральный собор Сан-Мари-Мажор. Старый порт, базилика, набережная, аббатство, музей-магазин и вкусный перерывчик в милом семейном кафе нетуристического квартала наполняло нас незабываемыми впечатлениями, которые словами не передать. И конечно на десерт дворец Лоншан и каскадный фонтан "Замок воды" подвел итоговую черту невероятной истории удивительного города и оставил чувство влюбленности. Отдельное спасибо за виртуозное умение парковать машину в сложных, стесненных местах и обратную доставку прямо к лайнеру. С уважением, Игорь и Елена, Игорь и Наталья.

Людмила
Людмила
26 сен 2025
По горячим следам пишу отзыв и моему восторгу нет придела!!!!
Спасибо Сергею за прекрасное путешествие по Марселю, этот город удрал мое сердце!
Профессионализм и чуткость гида украсили эту увлекательную экскурсию
И
Ирина
24 сен 2025
Экскурсию провел Сергей. Показал нам все самое интересное в Марселе. Из его рассказа мы узнали много интересных фактов о городе и его истории. Рекомендуем Сергея, как прекрасного гида и знатока Марселя!
Н
Надежда
22 сен 2025
Все прошло отлично, интересно и занимательно. Остались довольны, рекомендуем.
в
валерий
20 сен 2025
Экскурсия пошла очень хорошо, сергей знает материал, человек очень приятный, бонусом был пляж по пути на наш круизный корабль
Тимур
Тимур
20 сен 2025
Огромное спасибо Сергею, нашему изумительному марсельскому гиду! Он сумел создать настолько захватывающую экскурсию, что мы полностью погрузились в атмосферу музеев и достопримечательностей, позабыв о намерении снимать исключительно видео для соцсетей. Редкий случай, когда рассказчик настолько нас увлек. До новой встречи, Марсель! Спасибо, Сергей, за возможность увидеть Marseille именно таким!
Т
Таня
18 сен 2025
Мы остались очень довольны экскурсией. Сергей поменял наше отношение к Марселю, составленное по слухам.
Татьяна и Михаил

