Экскурсия включает посещение фортов, старейших кварталов и соборов, а также прогулку по местам, где снимали известные фильмы.
Туристы смогут насладиться местной кухней и открыть для себя уникальные факты о городе, который стал домом для множества культур и народов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Переплетение культур
- 🏰 Исторические форты
- 🎨 Художественные кварталы
- 🍽 Прованская кухня
- 🎬 Места из кино
Что можно увидеть
- Замок Иф
- Кафедральный собор Сан-Мари-Мажор
- Квартал Ле Панье
- Старый порт
- Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард
- Аббатство Сан-Виктор
- Музей-магазин Савон-дю-Марсей
Описание экскурсии
Старейший город Франции: от деревушки до современного Вавилона
Перед вами предстанет 2600-летний город беженцев, переплетения культур, языков, традиций и крупнейший порт Средиземного моря. Мы поговорим о дружбе и торговле между Марселем и Римом с 6 по 1 век до н. э. Затронем период забвения, который длился почти 9 столетий, и оккупацию сарацинами. А также вспомним о новом взлёте, связанном с Крестовыми походами и колониальной политикой Франции.
- Вы посетите самые важные и атмосферные места Марселя
- Познакомитесь с историей фортов, включая замок Иф
- Откроете любопытные факты — например, узнаете о проблеме города на воде с водоснабжением
- В нетуристическом квартале отведаете круассаны и другую выпечку, изготовленную несколько минут назад для местных жителей
- А ещё проедете по улочкам и эстакаде, где снимали фильм «Такси». Как лирическое отступление, поговорим о Марселе в кинематографе
В нашей программе:
Набережная у паромного причала. Возле скульптуры Брюно Каталано «Вояжёр», или «Эмигрант» вы узнаете историю его семьи — типичную для большинства марсельцев.
Кафедральный собор Сан-Мари-Мажор. Осмотрим крупнейший католический храм Франции за всю её историю. В облике собора — архитектура всего Средиземноморья: от Византии и Рима до Алжира и Марокко.
Квартал Ле Панье («Корзина»). Посетим старейший жилой квартал Марселя с узкими улочками и домами 16–19 веков, где живут и имеют свои мастерские художники, скульпторы, гончары и представители других творческих профессий. Здесь больше всего ощущается дух города.
Старый порт. Подъедем к бухте, где 2600 лет назад возникло поселение Массалия, выросшее до второго по величине города Франции и крупнейшего порта Средиземноморья. Вы увидите форты Сан-Жан и Сан-Николя, рыбный рынок, многочисленные яхты и парусники.
Базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард. Покровительница и символ Марселя с удивительным прошлым. Храм построен на одном из самых высоких холмов города. С высоты 150 метров вам откроются панорамы Приморских Альп, акватории Средиземного моря и Фриульских островов с островом Иф и самым известным в мире замком.
Набережная. Место впечатляющих видов, истории, множества буланжерий с круассанами и кофе и ресторанчиков, где подают буйябес, рататуй и другие блюда прованской кухни.
Аббатство Сан-Виктор. Монастырь основан в 6 веке и представляет архитектуру Раннего Средневековья. Я расскажу о значении обители в христианском мире от Рима до Испании и её реликвиях. Здесь находится одно богатейших собраний саркофагов в стране.
Музей-магазин Савон-дю-Марсей. Вы познакомитесь с тысячелетней историей знаменитого марсельского мыла. Его рецептура не меняется с 1688 года! Поговорим о значении мыла для экономики и культуры города — ведь уже с 15 века Марсель поставлял его в половину стран Европы.
Дворец Лоншам и фонтан «Замок воды». Кроме того, вы увидите шедевр архитектора Эсперандье и услышите его невероятную историю.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная: от места встречи и от объекта к объекту перемещаемся на автомобиле, выходим, знакомимся с объектом и едем дальше по маршруту
- Поездка проходит на авто Nissan X-Trail 2021 года. По запросу устанавливаются детские кресла
- Я могу провести экскурсию для большего числа участников на микроавтобусе — детали уточняйте при бронировании
- Дополнительные расходы опциональны: кофе и выпечка
