7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Марсель — удивительное место, где переплелись различные эпохи, народы, культуры и человеческие судьбы. Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все краски Марселя

Вы погуляете по историческому центру и Старому порту, увидите все «визитные карточки» Марселя: Кафедральный собор Ля Мажор, крепости святых Иоанна и Николая, дворец Фаро, площадь Масел, замок Иф и базилику Нотр Дам де ля Гард. Заглянете в необычные антикварные лавки и на традиционные фабрики мыла, впечатлитесь панорамой Фриульских островов и пройдете по знаменитой улице Канебьер. А еще я помогу отыскать богадельню, Бриллиантовый дом, ратушу и здание старейшей торговой палаты Франции.

Марсель — история и легенды

Вы узнаете все самые интересные факты о городе: почему Марсель называют отдельной республикой, а гимн Франции — Марсельезой; где находился в Массалии храм Артемиды и что делал в городе король Людовик-Солнце; что такое Благородный квартал и почему во времена войны его взрывали динамитом; зачем в Марсель приезжали Стендаль и Лев Толстой и где снимался фильм «Такси».

О людях и судьбах

Я расскажу не только о Марселе, но и о знаменитых людях, связанных с его богатой историей. Так, вы услышите о первых подводных исследованиях Кусто, королевской свадьбе Генриха II и Екатерины Медичи, игровом фильме братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал», романе Дюма «Граф Монте-Кристо» и первой невесте Наполеона I — Клари Дезире, ставшей королевой Швеции.

С Францией на «ты»

Я с удовольствием поделюсь с вами любопытными фактами о повседневной жизни Франции и французов: почему парковки на самом посещаемом пляже Прадо бесплатны, когда французы едят сыры и пьют шампанское, почему местные женщины не толстеют, в чем секреты провансальской кухни и где готовят самый вкусный буйабес.

Организационные детали

Группа до 10 человек — €200