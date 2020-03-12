7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии

Валентина
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Валентина – ваш гид
Марсель — удивительное место, где переплелись различные эпохи, народы, культуры и человеческие судьбы.

Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Кафедрального собора Ля Мажор
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Марсель — первое свидание
Марсель — первое свидание

Что вас ожидает

Все краски Марселя
Вы погуляете по историческому центру и Старому порту, увидите все «визитные карточки» Марселя: Кафедральный собор Ля Мажор, крепости святых Иоанна и Николая, дворец Фаро, площадь Масел, замок Иф и базилику Нотр Дам де ля Гард. Заглянете в необычные антикварные лавки и на традиционные фабрики мыла, впечатлитесь панорамой Фриульских островов и пройдете по знаменитой улице Канебьер. А еще я помогу отыскать богадельню, Бриллиантовый дом, ратушу и здание старейшей торговой палаты Франции.

Марсель — история и легенды
Вы узнаете все самые интересные факты о городе: почему Марсель называют отдельной республикой, а гимн Франции — Марсельезой; где находился в Массалии храм Артемиды и что делал в городе король Людовик-Солнце; что такое Благородный квартал и почему во времена войны его взрывали динамитом; зачем в Марсель приезжали Стендаль и Лев Толстой и где снимался фильм «Такси».

О людях и судьбах
Я расскажу не только о Марселе, но и о знаменитых людях, связанных с его богатой историей. Так, вы услышите о первых подводных исследованиях Кусто, королевской свадьбе Генриха II и Екатерины Медичи, игровом фильме братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал», романе Дюма «Граф Монте-Кристо» и первой невесте Наполеона I — Клари Дезире, ставшей королевой Швеции.

С Францией на «ты»
Я с удовольствием поделюсь с вами любопытными фактами о повседневной жизни Франции и французов: почему парковки на самом посещаемом пляже Прадо бесплатны, когда французы едят сыры и пьют шампанское, почему местные женщины не толстеют, в чем секреты провансальской кухни и где готовят самый вкусный буйабес.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Марсель — первое свидание
Марсель — первое свидание
Марсель — первое свидание
Марсель — первое свидание
Марсель — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Кафедрального собора Ля Мажор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина. Я филолог по образованию, педагог по призванию, читатель, исследователь и писатель по зову духа. Живу в Марселе более десяти лет и не устаю открывать потрясающие страницы его истории, связанные с литературой, искусством, театром и кинематографом. Мой Марсель захватывает и вдохновляет. Добродушный, веселый и гостеприимный, он каждого приглашает на диалог. Мой Марсель — это красивый и загадочный город с многочисленными тайнами, удивительной атмосферой и неповторимым шармом. С радостью стану вашим проводником по этому сказочному месту!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Прекрасная, лёгкая, ненавязчивая и динамичная экскурсия. Гид Валентина рассказала об истории города, его традициях, горожанах. Сориентировала в национальной кухне, показала где попробовать вкусный рыбный суп и выпить бесподобного розового вина, по каким магазинам пройтись, чтобы не остаться без памятных покупок о Марселе. Прекрасно провели время.
8 марта 2020
Благодарим Валентину-гида по Марселю. Экскурсия прошла динамично и непринужденно. Много интересной исторической информации, информации о современной жизни города и его жителях, культуре, обычаях. Благодарим гида, обязательно буду рекомендовать коллегам и друзьям.
14 февраля 2020
Валентина Великолепно провела экскурсию по центру Марселя для нас с мужем. Подстроилась под удобное для нас время за что ей отдельное спасибо! Однозначно рекомендую - легко ,информативно, интересно!
11 января 2020
Валентина - великолепный гид. Она очень много знает про Марсель и подает свои знания в понятной и занимательной форме. Обязательно воспользуемся услугами Валентины, если еще раз окажемся в Провансе (а после ее рассказов хочется туда вернуться).
4 января 2020
Отличная экскурсия, прекрасный город ! Обязательно нужно планировать время для обеда или ужина в портовом ресторанчике. Незабываемое впечатление. Спасибо гиду :)
22 ноября 2019
Большое спасибо за встречу с Марселем) Валентина - очень разносторонний, образованный и внимательный профессионал. Узнали много интересного и прочувствали атмосферу города моряков, спасибо, Валентина)
28 октября 2019
Были на экскурсии с группой коллег. Всем очень понравилось. Действительно за несколько часов получилось увидеть очень многое и почувствовать город. Самостоятельно мы бы и половины не увидели. Спасибо!

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