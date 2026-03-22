7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы погуляете по историческому центру и Старому порту, увидите все «визитные карточки» Марселя: Кафедральный собор Ля Мажор, крепости святых Иоанна и Николая, дворец Фаро, площадь Масел, замок Иф и базилику Нотр Дам де ля Гард. Заглянете в необычные антикварные лавки и на традиционные фабрики мыла, впечатлитесь панорамой Фриульских островов и пройдете по знаменитой улице Канебьер. А еще я помогу отыскать богадельню, Бриллиантовый дом, ратушу и здание старейшей торговой палаты Франции.
Марсель — история и легенды
Вы узнаете все самые интересные факты о городе: почему Марсель называют отдельной республикой, а гимн Франции — Марсельезой; где находился в Массалии храм Артемиды и что делал в городе король Людовик-Солнце; что такое Благородный квартал и почему во времена войны его взрывали динамитом; зачем в Марсель приезжали Стендаль и Лев Толстой и где снимался фильм «Такси».
О людях и судьбах
Я расскажу не только о Марселе, но и о знаменитых людях, связанных с его богатой историей. Так, вы услышите о первых подводных исследованиях Кусто, королевской свадьбе Генриха II и Екатерины Медичи, игровом фильме братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал», романе Дюма «Граф Монте-Кристо» и первой невесте Наполеона I — Клари Дезире, ставшей королевой Швеции.
С Францией на «ты»
Я с удовольствием поделюсь с вами любопытными фактами о повседневной жизни Франции и французов: почему парковки на самом посещаемом пляже Прадо бесплатны, когда французы едят сыры и пьют шампанское, почему местные женщины не толстеют, в чем секреты провансальской кухни и где готовят самый вкусный буйабес.
Организационные детали
Группа до 10 человек — €200
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кафедрального собора Ля Мажор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1340 туристов
Меня зовут Валентина. Я филолог по образованию, педагог по призванию, читатель, исследователь и писатель по зову духа. Живу в Марселе более десяти лет и не устаю открывать потрясающие страницы его читать дальшеуменьшить
истории, связанные с литературой, искусством, театром и кинематографом. Мой Марсель захватывает и вдохновляет. Добродушный, веселый и гостеприимный, он каждого приглашает на диалог. Мой Марсель — это красивый и загадочный город с многочисленными тайнами, удивительной атмосферой и неповторимым шармом. С радостью стану вашим проводником по этому сказочному месту!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Nadezda
Спасибо большое Валентине за экскурсию по Марселю. Экскурсия оставила у нас самые теплые и яркие впечатления. Все было организовано на высоком уровне: маршрут продуман до мелочей, а атмосфера - легкая читать дальшеуменьшить
и увлекательная. Мы не только увидели главные достопримечательности города, но узнали множество интересных фактов, которые сделали прогулку по-настоящему живой и запоминающейся.. Особенно хочется отметить подачу информации- она была не перегруженной, но при этом содержательной. Чувствовалось, что экскурсия проведена с душой и искренним интересом к своему делу. Время пролетело незаметно, а после остались только приятные эмоции и желание вернуться сюда снова. Еще раз спасибо Валентине за экскурсию- нам все очень понравилось!
Валентина
Ответ организатора:
Большое спасибо, Надежда за оценку моей работы, за добрые слова! Всего вам наилучшего! Главное - мира, здоровья, счастья и радости!
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кристина
Марсель — это просто невероятный город, один из самых гостеприимных и уникальных с географической точки зрения в мире. Без экскурсии с Валентиной он так и остался бы для нас загадкой: читать дальшеуменьшить
мы смотрели на него совсем иначе, поверхностно. А после её тура всё раскрылось — улицы, порты, истории оживились, и мы по-настоящему влюбились! К тому же - это еще и один из самых кинематографичных городов мира. Дней было мало, но мы обязательно вернёмся. Спасибо, Валентина, за незабываемый опыт!
+2
Валентина
Ответ организатора:
Спасибо, Кристина! Я очень рада, что Марсель вам понравился. Он действительно заслуживает внимания! Счастья Вам и здоровья!
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А
Анна
Хочу выразить искреннюю благодарность Валентине за наше первое свидание с Марселем! С первого взгляда мы влюбились в этот замечательный город, его уютные улочки, неповторимую атмосферу и Старый порт.
Два часа пролетели читать дальшеуменьшить
на одном дыхании. Мы узнали много интересного о жизни французов, истории Марселя, его традициях и особенностях. Валентина прекрасно рассказывает и увлекательно подаёт материал
Было очень приятно гулять по городу в компании человека, который искренне любит своё дело и свой город. После экскурсии Валентина подробно рассказала, что ещё стоит посмотреть, куда сходить и на что обратить внимание, благодаря чему наше знакомство с Марселем продолжилось уже самостоятельно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, тёплое общение и массу ярких впечатлений! Благодаря Вам наше первое знакомство с Марселем получилось по-настоящему незабываемым. 😊
Валентина
Ответ организатора:
Спасибо большое, Анна, за отзыв, за оценку моей работы! Успехов вам, новых замечательных путешествий, счастья и радости!
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М
Майя
Замечательная экскурсия! Замечательный гид Валентина! Мы очень благодарны Валентине за интересную и познавательную экскурсию. Два часа пролетело, как один миг. Марсель открылся для нас заново, глазами Валентины он заиграл новыми красками и создал неповторимые эмоции! Отдельное спасибо за рекомендации и советы для нашего дальнейшего путешествия по Франции! Однозначно рекомендую Валентину и ее экскурсию для туристов!
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М
Марина
Экскурсия прошла замечательно. Валентина очень интересный расказчик. За короткое время ей удалось влюбить нас в Марсель,хочется вернуться еще раз и увидеть то, о чем услышали но, из-за ограничения по времени не успели посмотреть. Очень рекомендуем Валентину для экскурсии по городу, узнаете очень много интересного!
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С
Светлана
Прекрасное первое свидание с Марселем получилось у нас под руководством Валентины🤩 Уникальные исторические данные, городские легенды и истории! Остановки в знаковых местах и советы по запросу: экскурсии, еда, культурные мероприятия 👍🏻 читать дальшеуменьшить
Экскурсия настроена на Вас и Ваше восприятие, иными словами - авторская и персонализированная! Валентина сама влюблена в город и с душой готова рассказывать о нём и его « тайных» уголках часами! Экскурсия длилась чуть больше, чем было запланировано, однако это не помешало общему очень положительному впечатлению. Первое свидание состоялось! Мы всей семьёй влюбились в Марсель. Приедем ещё! До новых встреч👍🏻
Валентина
Ответ организатора:
Спасибо, Светлана за Ваш отзыв, за оценку моей работы! Я счастлива, что Марсель произвел приятные впечатления! Приглашаю на второе свидание! Счастья вам всем!