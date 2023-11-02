Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
Марсель — самый большой портовый город Франции, который вы не раз видели в кино.
В нём сочетаются разные стили архитектур, узкие улочки соседствуют с огромными проспектами, а по городу витают ароматы свежей рыбы, багетов и кофе.
Вы побываете на острове Иф, восхититесь красотой дворца Лоншан и полюбуетесь панорамой города возле Нотр-Дам-де-ла-Гард.
В нём сочетаются разные стили архитектур, узкие улочки соседствуют с огромными проспектами, а по городу витают ароматы свежей рыбы, багетов и кофе.
Вы побываете на острове Иф, восхититесь красотой дворца Лоншан и полюбуетесь панорамой города возле Нотр-Дам-де-ла-Гард.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Остров Иф. Вы увидите камеру Эдмонда Дантеса и вспомните свои эмоции во время прочтения романа «Граф Монте-Кристо».
- Дворец Лоншан. Вы оцените его триумфальную арку, колоннаду и систему фонтанов. По желанию осмотрим дворец изнутри.
- Парк Фаро, где находится дворец, построенный по приказу Наполеона III для его супруги Евгении. С холма парка вы полюбуетесь старым портом и величественными фордами, которые до конца 19 века защищали вход в Марсельский порт.
- Базилика Божьей Матери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард). Она находится на высоте 162 м. над уровнем моря, а её внутреннее убранство отличается уникальной мозаикой. С холма открывается вид на весь город, замок Иф и Средиземное море — это одна из красивейших панорам Франции.
Организационные детали
- Поездка проходит на моём личном комфортабельном автомобиле (до 4 человек) или арендованной машине (от 5 до 10 человек) в зависимости от количества путешественников. Аренда авто (от 5 человек) оплачивается путешественниками дополнительно. Детали уточняйте в переписке.
- В любом автомобиле будут бесплатный Wi-Fi и прохладительные напитки для вас.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гукасян — ваш гид в Марселе
Добро пожаловать на мою страничку, дорогие друзья! Меня зовут Эрна, я работаю гидом в прекрасном регионе Прованс! Провожу экскурсии на протяжении 12 лет. Сотрудничаю с автобусными компаниями, частными лицами, туристическими компаниями и круизными лайнерами. Буду рада поделиться своим опытом, знаниями и безграничной любовью к региону Прованс! Марсель, Экс-Ан-Прованс, Салон-Де-Прованс, Авиньон, Арль, Ним — в этих городах жили, писали свои картины, романы и наслаждались этими местами такие люди, как Поль Сезанн, Эмиль Золя, Ван Гог, Александр Дюма, Петрарка. Приезжайте и вы!:)
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