Мои заказы

Здравствуй, Марсель

Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
Марсель - крупнейший портовый город Франции, известный своими архитектурными стилями и культурным разнообразием.

На экскурсии вы посетите остров Иф, где увидите камеру Эдмонда Дантеса, и дворец Лоншан с его триумфальной аркой
читать дальшеуменьшить

и фонтанами. В парке Фаро полюбуетесь старым портом и величественными фордами.

Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард предложит вам уникальную мозаику и потрясающий вид на город и Средиземное море. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с бесплатным Wi-Fi и прохладительными напитками

5
74 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌊 Потрясающие виды на море
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🥤 Бесплатные напитки и Wi-Fi

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Марселе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее, что делает прогулки более освежающими. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться видами, но учтите, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель

Что можно увидеть

  • Остров Иф
  • Дворец Лоншан
  • Парк Фаро
  • Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард

Описание экскурсии

  • Остров Иф. Полюбуемся островом со смотровой площадки, а я расскажу историю Эдмонда Дантеса. Вспомните свои эмоции во время прочтения романа «Граф Монте-Кристо».
  • Дворец Лоншан. Вы оцените его триумфальную арку, колоннаду и систему фонтанов. По желанию осмотрим дворец изнутри.
  • Парк Фаро, где находится дворец, построенный по приказу Наполеона III для его супруги Евгении. С холма парка вы полюбуетесь старым портом и величественными фордами, которые до конца 19 века защищали вход в Марсельский порт.
  • Базилика Божьей Матери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард). Она находится на высоте 162 м. над уровнем моря, а её внутреннее убранство отличается уникальной мозаикой. С холма открывается вид на весь город, замок Иф и Средиземное море — это одна из красивейших панорам Франции.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (до 4 человек) или арендованной машине (от 5 до 10 человек) в зависимости от количества путешественников. Аренда авто (от 5 человек) оплачивается путешественниками дополнительно. Детали уточняйте в переписке.
  • В любом автомобиле будут бесплатный Wi-Fi и прохладительные напитки для вас.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрна
Эрна — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 499 туристов
Добро пожаловать на мою страничку, дорогие друзья! Меня зовут Эрна, я работаю гидом в прекрасном регионе Прованс. Провожу экскурсии на протяжении 12 лет. Сотрудничаю с автобусными компаниями, частными лицами, туристическими
читать дальшеуменьшить

компаниями и круизными лайнерами. Буду рада поделиться своим опытом, знаниями и безграничной любовью к региону Прованс! Марсель, Экс-Ан-Прованс, Салон-Де-Прованс, Авиньон, Арль, Ним — в этих городах жили, писали картины и романы и наслаждались этими местами такие люди, как Поль Сезанн, Эмиль Золя, Ван Гог, Александр Дюма, Петрарка. Приезжайте и вы!:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
3
2
1
П
Все просто супер! Отличный гид. Вот прямо очень рекомендую. Очень живой, интересный рассказ!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Экскурсия в Марселе с гидом Эрной стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Эрна встретила нас прямо в терминале порта, куда прибыл наш круизный корабль, - очень удобно и комфортно.
читать дальшеуменьшить

Экскурсия проходила на автомобиле, благодаря чему мы увидели Марсель с разных сторон: проехались по колоритным районам города, любовались потрясающими панорамами и останавливались на живописных смотровых площадках.
Мы увидели легендарный замок Иф, поднялись в главный собор Марселя, откуда открываются захватывающие виды, и прочувствовали настоящий дух этого удивительного города. Отдельное удовольствие - шикарный обед в Старом порту: настоящий буябес, невероятно вкусные мидии, ризотто с трюфелем… гастрономический восторг!
Экскурсия прошла буквально на одном дыхании - время пролетело незаметно. Эрна - замечательный, знающий и внимательный гид, а также очень приятный, тёплый человек. Чувствуется любовь к городу и искреннее желание показать Марсель с самой красивой и интересной стороны.
Огромное спасибо за незабываемый день! Рекомендуем от души ❤️

Экскурсия в Марселе с гидом Эрной стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Экскурсия в Марселе с гидом Эрной стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Экскурсия в Марселе с гидом Эрной стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Tripster, введите уже премию «Лучший экскурсовод» в Европе и отдайте её уважаемой Эрне навсегда. Невероятная экскурсия. Время пролетело, как одна минута. Мы побывали в замечательных местах Марселя, увидели все главные
читать дальшеуменьшить

места города, а также живописные локации с насыщенными красками моря, неба и всей южной столицы Франции. А речь Эрны, то, как она говорит, её подача - это мёд для ушей. Потрясающе образованный начитаеный, тонко чувтсвующий человек! Хочется слушать и слушать: про историю Марселя, про сегодняшнюю жизнь города и людей в нём. Эрна абсолютно завоевала сердца нашей семьи. Мы обязательно вернемся и побываем с Эрной в Провансе. Спасибо проведению за таких людей на нашем жизненном пути. Аллилуя!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Большое спасибо нашему гиду Эрне за потрясающую экскурсию по Марселю! Это был день, наполненный открытиями, интересными историями и настоящим французским шармом.
Вы смогли показать Марсель с разных сторон — не только
читать дальшеуменьшить

как туристический город, но и как живое, многогранное место с характером и душой. Очень понравился лёгкий, дружелюбный стиль общения и умение подстроиться под нашу компанию.
Благодаря Вам мы влюбились в Марсель и увезли с собой не только красивые фотографии, но и тёплые впечатления. Спасибо за профессионализм, искренность и отличное настроение!

Эрна
Эрна
Ответ организатора:
Светлана,спасибо большое 😊 Мне очень приятно
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все красоты горда и узнать много интересного. На автомобиле экскурсия прошла с большим комфортом. Спасибо ❤️
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все
Вам был полезен этот отзыв?
И
6 мая 2026г. Стоянка лайнера в Марселе была очень короткой. Мы в Марселе первый раз. Поэтому обзорная экскурсия Эрны имела общие исторические факты и важные места города. Кроме исторической информации
читать дальшеуменьшить

Эрна раскрыла нам моменты современной жизни Марселя, что мы очень любим и ценим в таких экскурсиях. Эрна легкий в общении человек с хорошо поставленной речью. Слушать приятно. Автомобиль - это тоже огромный плюс.
Рекомендуем 💯.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Марселя

Похожие экскурсии на «Здравствуй, Марсель»

Марсель - современный Вавилон
На машине
4 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель - современный Вавилон
Марсель - город с богатой историей и культурой. Узнайте, как переплетаются традиции Средиземноморья и Африки в этом удивительном месте
Начало: У скульптуры «Bleu de Chine»
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €190 за всё до 2 чел.
Марсель - первое свидание
Пешая
2 часа
109 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
Must-have в Марселе
Пешая
3 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €149 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Марселе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Марселе
от €300 за экскурсию