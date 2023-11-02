Гукасян — ваш гид в Марселе

Добро пожаловать на мою страничку, дорогие друзья! Меня зовут Эрна, я работаю гидом в прекрасном регионе Прованс! Провожу экскурсии на протяжении 12 лет. Сотрудничаю с автобусными компаниями, частными лицами, туристическими компаниями и круизными лайнерами. Буду рада поделиться своим опытом, знаниями и безграничной любовью к региону Прованс! Марсель, Экс-Ан-Прованс, Салон-Де-Прованс, Авиньон, Арль, Ним — в этих городах жили, писали свои картины, романы и наслаждались этими местами такие люди, как Поль Сезанн, Эмиль Золя, Ван Гог, Александр Дюма, Петрарка. Приезжайте и вы!:)

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