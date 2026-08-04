Марсель - крупнейший портовый город Франции, известный своими архитектурными стилями и культурным разнообразием.
На экскурсии вы посетите остров Иф, где увидите камеру Эдмонда Дантеса, и дворец Лоншан с его триумфальной аркой
На экскурсии вы посетите остров Иф, где увидите камеру Эдмонда Дантеса, и дворец Лоншан с его триумфальной аркой
5 причин купить эту экскурсию
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- 🌊 Потрясающие виды на море
- 📚 Интересные факты и истории
- 🥤 Бесплатные напитки и Wi-Fi
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Марселе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее, что делает прогулки более освежающими. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться видами, но учтите, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров Иф
- Дворец Лоншан
- Парк Фаро
- Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард
Описание экскурсии
- Остров Иф. Полюбуемся островом со смотровой площадки, а я расскажу историю Эдмонда Дантеса. Вспомните свои эмоции во время прочтения романа «Граф Монте-Кристо».
- Дворец Лоншан. Вы оцените его триумфальную арку, колоннаду и систему фонтанов. По желанию осмотрим дворец изнутри.
- Парк Фаро, где находится дворец, построенный по приказу Наполеона III для его супруги Евгении. С холма парка вы полюбуетесь старым портом и величественными фордами, которые до конца 19 века защищали вход в Марсельский порт.
- Базилика Божьей Матери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард). Она находится на высоте 162 м. над уровнем моря, а её внутреннее убранство отличается уникальной мозаикой. С холма открывается вид на весь город, замок Иф и Средиземное море — это одна из красивейших панорам Франции.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (до 4 человек) или арендованной машине (от 5 до 10 человек) в зависимости от количества путешественников. Аренда авто (от 5 человек) оплачивается путешественниками дополнительно. Детали уточняйте в переписке.
- В любом автомобиле будут бесплатный Wi-Fi и прохладительные напитки для вас.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрна — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 499 туристов
Добро пожаловать на мою страничку, дорогие друзья! Меня зовут Эрна, я работаю гидом в прекрасном регионе Прованс. Провожу экскурсии на протяжении 12 лет. Сотрудничаю с автобусными компаниями, частными лицами, туристическими
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Все просто супер! Отличный гид. Вот прямо очень рекомендую. Очень живой, интересный рассказ!
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Экскурсия в Марселе с гидом Эрной стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия!
Эрна встретила нас прямо в терминале порта, куда прибыл наш круизный корабль, - очень удобно и комфортно.
Эрна встретила нас прямо в терминале порта, куда прибыл наш круизный корабль, - очень удобно и комфортно.
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Tripster, введите уже премию «Лучший экскурсовод» в Европе и отдайте её уважаемой Эрне навсегда. Невероятная экскурсия. Время пролетело, как одна минута. Мы побывали в замечательных местах Марселя, увидели все главные
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С
Большое спасибо нашему гиду Эрне за потрясающую экскурсию по Марселю! Это был день, наполненный открытиями, интересными историями и настоящим французским шармом.
Вы смогли показать Марсель с разных сторон — не только
Вы смогли показать Марсель с разных сторон — не только
Эрна
Ответ организатора:
Светлана,спасибо большое 😊 Мне очень приятно
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А
Большое спасибо Эрне за потрясающее время в Марселе. Успели за короткое время без суеты посмотреть все красоты горда и узнать много интересного. На автомобиле экскурсия прошла с большим комфортом. Спасибо ❤️
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И
6 мая 2026г. Стоянка лайнера в Марселе была очень короткой. Мы в Марселе первый раз. Поэтому обзорная экскурсия Эрны имела общие исторические факты и важные места города. Кроме исторической информации
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