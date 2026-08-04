Марсель - крупнейший портовый город Франции, известный своими архитектурными стилями и культурным разнообразием.На экскурсии вы посетите остров Иф, где увидите камеру Эдмонда Дантеса, и дворец Лоншан с его триумфальной аркой

и фонтанами. В парке Фаро полюбуетесь старым портом и величественными фордами. Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард предложит вам уникальную мозаику и потрясающий вид на город и Средиземное море. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с бесплатным Wi-Fi и прохладительными напитками

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Марселе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее, что делает прогулки более освежающими. В зимние месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться видами, но учтите, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.