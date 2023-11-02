Здравствуй, Марсель

Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города

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Ответы на вопросы
Марсель — самый большой портовый город Франции, который вы не раз видели в кино.

В нём сочетаются разные стили архитектур, узкие улочки соседствуют с огромными проспектами, а по городу витают ароматы свежей рыбы, багетов и кофе.

Вы побываете на острове Иф, восхититесь красотой дворца Лоншан и полюбуетесь панорамой города возле Нотр-Дам-де-ла-Гард.
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
Здравствуй, Марсель
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Остров Иф. Вы увидите камеру Эдмонда Дантеса и вспомните свои эмоции во время прочтения романа «Граф Монте-Кристо».
  • Дворец Лоншан. Вы оцените его триумфальную арку, колоннаду и систему фонтанов. По желанию осмотрим дворец изнутри.
  • Парк Фаро, где находится дворец, построенный по приказу Наполеона III для его супруги Евгении. С холма парка вы полюбуетесь старым портом и величественными фордами, которые до конца 19 века защищали вход в Марсельский порт.
  • Базилика Божьей Матери Хранительницы (Нотр-Дам-де-ла-Гард). Она находится на высоте 162 м. над уровнем моря, а её внутреннее убранство отличается уникальной мозаикой. С холма открывается вид на весь город, замок Иф и Средиземное море — это одна из красивейших панорам Франции.

Организационные детали

  • Поездка проходит на моём личном комфортабельном автомобиле (до 4 человек) или арендованной машине (от 5 до 10 человек) в зависимости от количества путешественников. Аренда авто (от 5 человек) оплачивается путешественниками дополнительно. Детали уточняйте в переписке.
  • В любом автомобиле будут бесплатный Wi-Fi и прохладительные напитки для вас.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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