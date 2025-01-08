Индивидуальные экскурсии в Ментоне с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Ментоне на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ментон - лимонный рай
Пешая
2 часа
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ментон - лимонный рай
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Начало: На ж/д станции «Ментон»
13 мар в 10:30
15 мар в 10:30
€133€147 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты
14 мар в 10:30
16 мар в 10:30
€227 за всё до 10 чел.
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Начало: На автовокзале в Ментоне
6 апр в 12:00
13 апр в 12:00
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    8 января 2025
    Ментон - лимонный рай
    Ментон городок с небольшим количеством достопримечательностей, тем приятнее было слушать рассказ Полины. Неспешная прогулка и диалог с гидом - то, что нужно в таком курортном месте. Мы очарованы Полиной!
  • Ю
    Юргита
    2 ноября 2024
    Ментон - лимонный рай
    От всей души хочу поблагодарить Poline за увлекательную экскурсию! способность передавать интересные факты сделали прогулку по-настоящему запоминающейся и вдохновляющей, зажгла интерес к истории и культуре.
    От всей души хочу поблагодарить Poline за увлекательную экскурсию! способность передавать интересные факты сделали прогулку по-настоящему
  • A
    Anna
    25 октября 2024
    Ментон - лимонный рай
    Очень приятная экскурсия по милому городку. Понравилось и взрослым, и пятилетнему ребёнку. Полина отлично разбирается в материале, отвечает на вопросы, даёт рекомендации. Если мы будем ещё брать экскурсии по лазурному берегу, обязательно попросим Полину!

Ответы на вопросы от путешественников по Ментоне в категории «Индивидуальные»

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  1. Ментон - лимонный рай
  2. Знакомьтесь, Ментон
  3. Прогулка по горам у приграничного Ментона
Сколько стоит экскурсия по Ментоне в марте 2025
Сейчас в Ментоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 227 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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