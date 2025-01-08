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Пешая 2 часа 10% 13 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Ментон - лимонный рай Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка Начало: На ж/д станции «Ментон» €133 €147 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Ментон Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты €227 за всё до 10 чел. Пешая 5 часов Индивидуальная Прогулка по горам у приграничного Ментона Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след Начало: На автовокзале в Ментоне €25 за человека Другие экскурсии Ментоны Последние отзывы на экскурсии Л Лидия Ментон - лимонный рай Ментон городок с небольшим количеством достопримечательностей, тем приятнее было слушать рассказ Полины. Неспешная прогулка и диалог с гидом - то, что нужно в таком курортном месте. Мы очарованы Полиной!

Ю Юргита Ментон - лимонный рай От всей души хочу поблагодарить Poline за увлекательную экскурсию! способность передавать интересные факты сделали прогулку по-настоящему запоминающейся и вдохновляющей, зажгла интерес к истории и культуре.

A Anna Ментон - лимонный рай Очень приятная экскурсия по милому городку. Понравилось и взрослым, и пятилетнему ребёнку. Полина отлично разбирается в материале, отвечает на вопросы, даёт рекомендации. Если мы будем ещё брать экскурсии по лазурному берегу, обязательно попросим Полину!

Ответы на вопросы от путешественников по Ментоне в категории «Можно с детьми»

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