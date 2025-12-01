Индивидуальная
до 7 чел.
Ментон - лимонный рай
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Начало: На ж/д станции «Ментон»
«Фестиваль лимонов и райские сады»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Начало: На автовокзале в Ментоне
«Горная гряда окружает Ментон и создаёт особый микроклимат, в котором произрастает редкий сорт лимона»
14 дек в 12:00
4 янв в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты
Начало: Сады Биовеса
«Ещё в 19 веке Ментон стал излюбленным местом европейских художников, вдохновленных его мягким светом и яркими красками природы»
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
€187 за всё до 7 чел.
