Индивидуальная
до 7 чел.
Ментон - лимонный рай
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Начало: На ж/д станции «Ментон»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Начало: На автовокзале в Ментоне
14 дек в 12:00
4 янв в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты
Начало: Сады Биовеса
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
€187 за всё до 7 чел.
