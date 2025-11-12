Мои заказы

Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго

Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Крепость Эг Морт - историческое место, откуда Людовик IX отправлялся в крестовые походы. Здесь можно увидеть башню Констанс, главные ворота и часовню Божьей матери на песках. Месторождение соли, снабжающее всю
читать дальше

Францию, и розовые фламинго в лагунах создают уникальный пейзаж. Прогулка по уютным улочкам с бутиками ремесленников подарит атмосферу Средневековья. Узнайте о Варфоломеевской ночи и гугенотах, изучите архитектуру и насладитесь местным вином

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая крепость
  • 🦩 Розовые фламинго
  • 🧂 Месторождение соли
  • 🕍 Готическая архитектура
  • 🛍 Бутики ремесленников
  • 📜 История крестовых походов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Башня Констанс
  • Крепостные стены
  • Дворец губернатора
  • Памятник погибшим протестантам
  • Часовня Божьей матери на песках
  • Главная площадь и памятник Людовику IX

Описание экскурсии

  • Башня Констанс (снаружи), которая служила и резиденцией короля во время его первых визитов из Парижа в Эг Морт, и маяком для судов, и тюрьмой во времена запрета протестантской веры. Вы изучите детали архитектуры и узнаете, кто и когда её построил.
  • Крепостные стены и главные ворота. Поговорим, кем, когда и для каких целей была возведена крепость, какую площадь она занимала, сколько ворот и башен насчитывает и как сохранилась.
  • Дворец губернатора (снаружи) в строгом фортификационном стиле. Расскажу, почему губернатор по-прежнему оставался в этом дворце, даже когда Эг Морт перестал быть единственным портом на Средиземном море.
  • Памятник погибшим протестантам. Окунёмся в историю Варфоломеевской ночи и гонений гугенотов во Франции 17 века.
  • Главный храм крепости — часовня Божьей матери на песках (снаружи и внутри). Это храм, в котором молился святой Людовик IX перед отплытием в седьмой и восьмой крестовые походы. Вы изучите интерьер в стиле ранней готики с интересными деталями и отреставрированными витражами.
  • Главная площадь и памятник Людовику IX. Вы узнаете, почему его считали самым святым королём Франции.
  • Уютные улицы с бутиками местных ремесленников. Гуляя по ним, вы окунётесь в настоящее Средневековье. А если появится желание, сможете приобрести в лавках вино, соль, оливковое масло, лаванду, текстиль, керамику, украшения из эмали.
  • Вид на солончаки за пределами крепости. Вы увидите месторождение соли и крепостные стены, построенные бригадами знаменитых масонов, оставивших на них свои символы.

Вы узнаете:

  • Почему крепость не затронули ни революции, ни войны.
  • Сколько километров каналов прокопали для создания первого порта на Средиземноморье.
  • Сколько лет возводилась крепость и кто участвовал в её строительстве.
  • В чём уникальность местного вина.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
  • На территории крепости есть мощёные брусчаткой улицы, поэтому передвижение для людей с ограниченными возможностями может быть затруднительным.
  • По желанию после экскурсии можем отправиться на дегустацию вина — стоимость уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни Констанс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Монпелье
Гид по югу Франции. Архитектор. Организую авторские туры не по учебнику, а с ощущением, что вы здесь живёте. Подарю вам наслаждение красотой архитектуры, искусством, кухней, вином.
