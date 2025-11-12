Крепость Эг Морт - историческое место, откуда Людовик IX отправлялся в крестовые походы. Здесь можно увидеть башню Констанс, главные ворота и часовню Божьей матери на песках. Месторождение соли, снабжающее всю
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая крепость
- 🦩 Розовые фламинго
- 🧂 Месторождение соли
- 🕍 Готическая архитектура
- 🛍 Бутики ремесленников
- 📜 История крестовых походов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Башня Констанс
- Крепостные стены
- Дворец губернатора
- Памятник погибшим протестантам
- Часовня Божьей матери на песках
- Главная площадь и памятник Людовику IX
Описание экскурсии
- Башня Констанс (снаружи), которая служила и резиденцией короля во время его первых визитов из Парижа в Эг Морт, и маяком для судов, и тюрьмой во времена запрета протестантской веры. Вы изучите детали архитектуры и узнаете, кто и когда её построил.
- Крепостные стены и главные ворота. Поговорим, кем, когда и для каких целей была возведена крепость, какую площадь она занимала, сколько ворот и башен насчитывает и как сохранилась.
- Дворец губернатора (снаружи) в строгом фортификационном стиле. Расскажу, почему губернатор по-прежнему оставался в этом дворце, даже когда Эг Морт перестал быть единственным портом на Средиземном море.
- Памятник погибшим протестантам. Окунёмся в историю Варфоломеевской ночи и гонений гугенотов во Франции 17 века.
- Главный храм крепости — часовня Божьей матери на песках (снаружи и внутри). Это храм, в котором молился святой Людовик IX перед отплытием в седьмой и восьмой крестовые походы. Вы изучите интерьер в стиле ранней готики с интересными деталями и отреставрированными витражами.
- Главная площадь и памятник Людовику IX. Вы узнаете, почему его считали самым святым королём Франции.
- Уютные улицы с бутиками местных ремесленников. Гуляя по ним, вы окунётесь в настоящее Средневековье. А если появится желание, сможете приобрести в лавках вино, соль, оливковое масло, лаванду, текстиль, керамику, украшения из эмали.
- Вид на солончаки за пределами крепости. Вы увидите месторождение соли и крепостные стены, построенные бригадами знаменитых масонов, оставивших на них свои символы.
Вы узнаете:
- Почему крепость не затронули ни революции, ни войны.
- Сколько километров каналов прокопали для создания первого порта на Средиземноморье.
- Сколько лет возводилась крепость и кто участвовал в её строительстве.
- В чём уникальность местного вина.
- И многое другое.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет.
- На территории крепости есть мощёные брусчаткой улицы, поэтому передвижение для людей с ограниченными возможностями может быть затруднительным.
- По желанию после экскурсии можем отправиться на дегустацию вина — стоимость уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Констанс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Монпелье
Гид по югу Франции. Архитектор. Организую авторские туры не по учебнику, а с ощущением, что вы здесь живёте. Подарю вам наслаждение красотой архитектуры, искусством, кухней, вином.