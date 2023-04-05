Что вас ожидает:
- Биот
- Кань-Сюр-Мер
- Замок-музей Гримальди
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Лазурное побережье — это множество небольших городов и деревень, каждый из которых отличается своим шармом.
Эта экскурсия дает вам возможность увидеть два самобытных места Лазурного Побережья.
Сперва мы направимся в Биот, который местные называют городком Стеклодувов. Визитная карточка Биота — стекло особого мастерства и изделия из него. Мы посетим фабрику, где вы узнаете секреты стеклодувного производства и сможете купить оригинальные сувениры своим родным и близким.
Кстати, именно в Биоте жил великий живописец Фернан Леже, который создал более трехсот произведений, посвященных гончарным изделиям.
Затем мы отправимся в Кань-Сюр-Мер, кусочек Средних веков на Лазурном побережье. Кажется, где-то тут спрятана настоящая машина времени — улочки и дома выглядят действительно средневековыми, а представить, что где-то есть современный мир очень сложно.
Желающие смогут посетить замок-музей Гримальди. Контраст строгого средневекового фасада здания и изящного дворика в стиле Ренессанса, окруженного галереями на мраморных колоннах, производит ошеломительное впечатление. В музее множество тематических залов, а с крыши открывается великолепный вид на деревню и ее окрестности.
Программа
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входной билет в замок-музей Гримальди (4 евро с человека, до 26 лет бесплатно). Замок-музей Гримальди по вторникам не работает
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.