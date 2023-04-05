Лазурное побережье — это множество небольших городов и деревень, каждый из которых отличается своим шармом.

Эта экскурсия дает вам возможность увидеть два самобытных места Лазурного Побережья.

Сперва мы направимся в Биот, который местные называют городком Стеклодувов. Визитная карточка Биота — стекло особого мастерства и изделия из него. Мы посетим фабрику, где вы узнаете секреты стеклодувного производства и сможете купить оригинальные сувениры своим родным и близким.

Кстати, именно в Биоте жил великий живописец Фернан Леже, который создал более трехсот произведений, посвященных гончарным изделиям.

Затем мы отправимся в Кань-Сюр-Мер, кусочек Средних веков на Лазурном побережье. Кажется, где-то тут спрятана настоящая машина времени — улочки и дома выглядят действительно средневековыми, а представить, что где-то есть современный мир очень сложно.

Желающие смогут посетить замок-музей Гримальди. Контраст строгого средневекового фасада здания и изящного дворика в стиле Ренессанса, окруженного галереями на мраморных колоннах, производит ошеломительное впечатление. В музее множество тематических залов, а с крыши открывается великолепный вид на деревню и ее окрестности.