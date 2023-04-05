Биот и высоты Кань-сюр-Мер

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Биот и высоты Кань-сюр-Мер
Биот и высоты Кань-сюр-Мер
Биот и высоты Кань-сюр-Мер
Биот и высоты Кань-сюр-Мер

Что вас ожидает:

  • Биот
  • Кань-Сюр-Мер
  • Замок-музей Гримальди
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Описание

Лазурное побережье — это множество небольших городов и деревень, каждый из которых отличается своим шармом.

Эта экскурсия дает вам возможность увидеть два самобытных места Лазурного Побережья.

Сперва мы направимся в Биот, который местные называют городком Стеклодувов. Визитная карточка Биота — стекло особого мастерства и изделия из него. Мы посетим фабрику, где вы узнаете секреты стеклодувного производства и сможете купить оригинальные сувениры своим родным и близким.

Кстати, именно в Биоте жил великий живописец Фернан Леже, который создал более трехсот произведений, посвященных гончарным изделиям.

Затем мы отправимся в Кань-Сюр-Мер, кусочек Средних веков на Лазурном побережье. Кажется, где-то тут спрятана настоящая машина времени — улочки и дома выглядят действительно средневековыми, а представить, что где-то есть современный мир очень сложно.

Желающие смогут посетить замок-музей Гримальди. Контраст строгого средневекового фасада здания и изящного дворика в стиле Ренессанса, окруженного галереями на мраморных колоннах, производит ошеломительное впечатление. В музее множество тематических залов, а с крыши открывается великолепный вид на деревню и ее окрестности.

Программа

Биот, Кань-Сюр-Мер, замок-музей Гримальди.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в замок-музей Гримальди (4 евро с человека, до 26 лет бесплатно). Замок-музей Гримальди по вторникам не работает
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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