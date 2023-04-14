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личной увлечённостью. Несмотря на гигантский объём исторической и практической информации, у меня не было ощущения "экскурсионного формата": скорее это была прогулка по Ницце с давно знакомым человеком, который делится с тобой чем-то очень сокровенным. Особенно эта увлечённость Элины своей работой проявилась в готовности помочь максимально рационально организовать моё пребывание на Лазурном берегу: она порекомендовала рестораны, кафе, дополнительные поездки и экскурсии своих коллег, - это участие было совершенно неожиданным и оказалось поистине неоценимым! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!