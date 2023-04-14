1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце: исследование культурных сокровищ города
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пройдя по ее живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €194 за человека
Групповая
8 часов
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Путешествие в Итальянскую Лигурию: Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа. В мини-группе до 7 человек, автобусная и пешеходная экскурсия
Расписание: Ежедневно в 09:30
€169 за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце с русскоязычным гидом
Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Ницце. Узнайте все секреты города и насладитесь его красотой в компании друзей или семьи
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Марсель: архитектура, культура и природа
Погрузитесь в мир удивительного Марселя с эксклюзивной экскурсией. Архитектурные шедевры и природные чудеса ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €249 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €139 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо: путешествие по Французской Ривьере
Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия по «Жемчужинам» Лазурного Берега: от Сан-Жан-Кап-Ферра до вилл знати
Погрузитесь в мир роскоши и красоты на экскурсии по самым знаменитым виллам Лазурного Берега в компании небольшой группы
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €120 за человека
Групповая
10 часов
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander14 апреля 2023Прежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподносит с непосредственной лёгкостью и
- ЮЮлия16 января 2020Замечательная экскурсия. Каждый город прекрасен. И Ментон с садом, и Сан-Ремо. А Дольчеаккуа вообще восторг. Спасибо Владимиру за прекрасно проведенное время.
- ЮЮлия16 января 2020Мне экскурсия очень понравилась. Гид, Владимир, очень приятный человек: спокойный, корректный, подстраивается под туристов, не грузит лишней информацией. Единственное, что
- EElena29 ноября 2019Чрезвычайно довольна заказанной экскурсией. Гид Лариса произвела отличное впечатление: грамотно построенный маршрут, доброжелательная энергия при общении и грамотная подача материала
- ИИрина15 ноября 2019Отличная экскурсия. Экскурсовод Лариса нам очень понравилась. Пять баллов!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "История и культура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 599. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 8 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август