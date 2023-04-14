Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 11 экскурсий в категории «История и культура» в Ницце на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
6 отзывов
Пешеходная экскурсия по Ницце: исследование культурных сокровищ города
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пройдя по ее живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Лазурный Берег
Групповая
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 194 за человека
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Групповая
8 часов
1 отзыв
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Путешествие в Итальянскую Лигурию: Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа. В мини-группе до 7 человек, автобусная и пешеходная экскурсия
Расписание: Ежедневно в 09:30
169 за человека
Персональная прогулка с гидом по Ницце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце с русскоязычным гидом
Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Ницце. Узнайте все секреты города и насладитесь его красотой в компании друзей или семьи
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 150 за экскурсию
Экскурсия в Марсель
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Марсель: архитектура, культура и природа
Погрузитесь в мир удивительного Марселя с эксклюзивной экскурсией. Архитектурные шедевры и природные чудеса ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 249 за человека
Лазурный берег (8 часов)
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от 599 за экскурсию
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы. Восточная часть Лазурного берега
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 149 за человека
Вкус Прованса за 5 часов
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 139 за человека
Экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо: путешествие по Французской Ривьере
Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 149 за человека
«Жемчужины» Лазурного Берега
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия по «Жемчужинам» Лазурного Берега: от Сан-Жан-Кап-Ферра до вилл знати
Погрузитесь в мир роскоши и красоты на экскурсии по самым знаменитым виллам Лазурного Берега в компании небольшой группы
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 120 за человека
Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Групповая
10 часов
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    14 апреля 2023
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
    Прежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподносит с непосредственной лёгкостью и
    читать дальше

    личной увлечённостью. Несмотря на гигантский объём исторической и практической информации, у меня не было ощущения "экскурсионного формата": скорее это была прогулка по Ницце с давно знакомым человеком, который делится с тобой чем-то очень сокровенным. Особенно эта увлечённость Элины своей работой проявилась в готовности помочь максимально рационально организовать моё пребывание на Лазурном берегу: она порекомендовала рестораны, кафе, дополнительные поездки и экскурсии своих коллег, - это участие было совершенно неожиданным и оказалось поистине неоценимым! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

    Прежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподноситПрежде всего, хочется отметить идеально выстроенный маршрут и тщательно отобранный набор фактов, которые гид Элина преподносит
  • Ю
    Юлия
    16 января 2020
    Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
    Замечательная экскурсия. Каждый город прекрасен. И Ментон с садом, и Сан-Ремо. А Дольчеаккуа вообще восторг. Спасибо Владимиру за прекрасно проведенное время.
  • Ю
    Юлия
    16 января 2020
    Лазурный Берег
    Мне экскурсия очень понравилась. Гид, Владимир, очень приятный человек: спокойный, корректный, подстраивается под туристов, не грузит лишней информацией. Единственное, что
    читать дальше

    хотелось бы это поменять местами посещение Монако и Канн/Антиб. Антиб лучше осматривать в светлое время суток, а вот Монте Карло хотелось бы увидеть вечером, с красивой иллюминацией.

  • E
    Elena
    29 ноября 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
    Чрезвычайно довольна заказанной экскурсией. Гид Лариса произвела отличное впечатление: грамотно построенный маршрут, доброжелательная энергия при общении и грамотная подача материала
    читать дальше

    приятно удивили. Видно что человек не просто делает работу а ещё и любит людей. Благодаря Ларисе узнали много интересных фактов из жизни города и истории. По окончании уже знали куда надо ещё сходить и где поужинать. Спасибо огромное организаторам.

  • И
    Ирина
    15 ноября 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Лариса нам очень понравилась. Пять баллов!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Ежедневная пешеходная экскурсия по Ницце
  2. Лазурный Берег
  3. Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
  4. Персональная прогулка с гидом по Ницце
  5. Экскурсия в Марсель
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "История и культура" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 30 до 599. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «История и культура», 8 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам