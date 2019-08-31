25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах.

Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
416 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В Вашем отеле, просьба уточнить.
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У этой экскурсии25 отзывов
5
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега

Что вас ожидает

2 варианта экскурсии на полдня (5-6 часов) на выбор

1 — Княжество Монако и деревушка Эз
Вы побываете в крошечном государстве Монако, вытянутом вдоль моря всего на 4 км и символизирующем гламур и роскошь. Во время экскурсии вы увидите старый исторический Монако и новый Монте-Карло. В старом городе я расскажу историю династии Гримальди, вы увидите их дворец и смену караула, при желании сможете посетить парадные апартаменты. Я проведу вас по старым улочкам Монако, покажу Океанографический музей и собор- усыпальницу Гримальди, где похоронены Грейс Келли и принц Ренье. Затем по трассе Формулы 1 отправимся в современную часть княжества — Монте-Карло, с высотными зданиями и модными отелями. Здесь перед вами предстанет знаменитое Казино Монте Карло, Оперный театр, престижные рестораны, где отовсюду открываются потрясающие виды на море и яхтенный порт. После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар.

2 — Канны, старинный Антиб и город искусств
Эту экскурсию вы начнете с посещения Канн — города международных кинофестивалей, дорогого курорта с культовыми отелями Мажестик, Карлтон и Мартинез. Вы пройдете по знаменитому бульвару Круазетт и, конечно, увидите знаменитый Дворец Кинофестивалей. Я покажу вам также старую часть города — квартал Суке с его кривыми улочками, рынком и ресторанчиками. От Средних веков осталась башня 14 в., а от Возрождения — церковь Нотр Дам де л’Есперанс. Русское присутствие в Каннах отмечено собором Архангела Михаила с усыпальницей великих князей, названием бульвара — Александра III. Вы сможете полюбоваться его впечатляющим голубым куполом. Затем поедем в Антиб — старинный город-порт с богатой историей, связанной со многими яркими личностями, такими как Гарибальди (их замок стоит на самом берегу моря), Наполеон, русские великие князья, писатели и художники — Пикассо, Мопассан, Николя де Сталь. Сейчас у города имидж города миллионеров — здесь на мысе Антиб находятся их великолепные виллы. Я покажу вам не только эти роскошные здания, но и самый большой в Европе яхтенный порт. В завершении вы побываете в Сен-Поль де Ванс — живописной деревушке на вершине холма со множеством галерей. Это город искусства и художников, улочки которого помнят Марка Шагалла, Кокто, Ива Монтана и Симону Синьоре. Вы пройдете по главной улице города, заглянете в церковь 12-17 в. На крохотном кладбище Сен-Поля я покажу вам могилу Марка Шагалла и его жены. А также легендарный отель-ресторан Золотая Голубка, в котором останавливались все знаменитости.

Организационные детали

Можно объединить эти экскурсии и пропутешествовать по Лазурному берегу целый день: Монако-Эз-Ницца-Антиб-Канн-Сен-Поль де Ванс. Продолжительность 8-9 часов. Цена: 540 евро.

Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В Вашем отеле, просьба уточнить..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 августа 2019
Замечательный маршрут. Самые чудесные впечатления. Огромная благодарность Наталье за интересную экскурсию . Очень понравилось .
14 августа 2019
Здравствуйте!
Заказал экскурсию, ни капли не пожалел! 6 часов пролетели как одно мгновение. Незабываемые впечатления. Много нового узнал о Франции, Ницце, Монако. Всё удалось посмотреть собственными глазами, окунуться в потрясающую атмосферу и незабываемые пейзажи. Спасибо Наталье, что сделала этот день незабываемым. Опытный гид, знает что необходимо туристу. Советую всем! Особенно тем, кто первый раз будет в этих краях. Не пожалеете!
12 августа 2019
Индивидуальная экскурсия, мы были вдвоём с подругой. Проехали по красивейшим местам Лазурного берега, услышали интересные факты из истории этого края. Наталья- очень мягкий , интеллигентный человек, приятный собеседник, с чувством прекрасного. Получили удовольствие и отлично провели время . Рекомендую ))))
9 августа 2019
Выбрали и посетили первый вариант экскурсии, очень понравилось, Наталья профессиональный лицензированный гид, интеллигентная и доброжелательная, аккуратно управляет автомобилем, потрясающие виды, деревушка Эз и парфюмерная мануфактура Фрагонар интересное колоритное место! Рекомендуем гида Наталью и эту экскурсию к посещению!
4 июля 2019
Очень приятная и познавательная экскурсия😊
Ольга
13 июня 2019
Очаровательная и познавательная экскурсия. Наталья - отличный профессионал! Очень приятна в общении! Рекомендуем всем, кто хочет узнать интересные места помимо общеизвестных туристических маршрутов!
7 июня 2019
Отличная экскурсия для знакомства с известными уголками Лазурного берега! Наталья очаровала нас с первых минут нашего путешествия. Она очень мягкий, позитивный, доброжелательный экскурсовод. У нас сложилось чувство, что нас сопровождает наша давняя знакомая. Наталья учла все наши пожелания. В Монако Экскурсия проходила в виде прогулки была неспешной, интересной, к тому же достаточно познавательной - с историческими фактами изложенными простым и понятным языком. По по ходу экскурсии мы достаточно глубоко прониклись атмосферой этого чудесного региона Франции, увидели основные достопримечательности и бесконечно влюбились в Лазурный берег! Очень рекомендую Наталью в качестве Гида для прогулок по данному региону, особенно если вы как и мы приехали на 3-4 дня!
30 мая 2019
Мы в восторге! Это больше чем просто экскурсия, Наталья профессиональный очень знающий гид, но подаёт все в виде беседы с местным жителем, кроме прекрасных видов и истории очень много интересной и необычной информации о которой не прочитаешь в интернете. Наталья очень чутко откликнулась что интересно именно нам, в результате чего мы существенно скорректировали маршрут (вилла Ротшильда- это сказка!), за что очень ей благодарны!!! Жаль что у нас было очень мало дней, обязательно бы съездили ещё с этим же гидом и в другую часть Лазурного берега- в сторону Канн.
28 мая 2019
Наталья, отличный гид! Было очень интересно на всём протяжении маршрута! Спасибо за все! В следующий раз на экскурсию только с ней!
12 мая 2019
Отличная обзорная экскурсия. Полноценная по времени, чтобы сложилось впечатление о Лазурном побережье. Наталья-интеллигентный, образованный гид.
Ещё 15 отзывов

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