Экскурсия по Ницце, Эз, Монако, Канны, Антибы и Сен Поль де Ванс

Первая наша остановка будет на холме Mont-Boron, где возвышается Форт 16-ого века. Перед Вашим взором откроется прекрасный вид Ниццы и Вильфранш.

Мы посетим средневековый городок Эз, расположенный на вершине скалы, где Вы насладитесь захватывающей панорамой моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерии фабрики Фрагонар.

Мы побываем в княжестве Монако, территория которого всего 2, 02 кв. км. Вы увидите Дворец Принца, Океанографический музей 🖼 и Кафедральный собор.

Посетим Монте-Карло, пляжи которого пользуются большой популярностью у представителей высшего общества. И, конечно же, Вы увидите самое известное Казино в мире!

Канны привлекательны благодаря Каннскому кинофестивалю. Это место встречи знаменитых актеров мира. Откройте для себя «французский Голливуд». Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет).

Порт миллиардеров и их роскошные яхты, старый город 🏙️, крепость и кап Антиб, Колоритнейшее место на Лазурном берегу.

Сан Поль де Ванс (заезд в городок только с доплатой 19 € за человека)

Одно из самых красивых 🤩 мест в мире. Этот средневековый город наполнен спокойствием и уютом. Здесь почти каждый дом является мастерской или лавочкой собственного производства. Вы увидите всемирно известную гостиницу «Золотая голубка», где играли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре.