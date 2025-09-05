Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем на пешеходную экскурсию по Сан-Поль-де-Ванс – средневековому городку Прованса, где вас ждут узкие улочки, вдохновлявшие Шагала и Пикассо, и потрясающие виды с крепостных стен. Погрузитесь в атмосферу искусства, истории и уюта, исследуя галереи, лавочки и ароматы лаванды.



Завершите день в уютном ресторанчике, наслаждаясь провансальской кухней и магией Лазурного побережья!