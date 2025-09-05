Приглашаем на пешеходную экскурсию по Сан-Поль-де-Ванс – средневековому городку Прованса, где вас ждут узкие улочки, вдохновлявшие Шагала и Пикассо, и потрясающие виды с крепостных стен. Погрузитесь в атмосферу искусства, истории и уюта, исследуя галереи, лавочки и ароматы лаванды.
Завершите день в уютном ресторанчике, наслаждаясь провансальской кухней и магией Лазурного побережья!
Завершите день в уютном ресторанчике, наслаждаясь провансальской кухней и магией Лазурного побережья!
Описание экскурсииПриглашаю вас на незабываемую прогулку по Сан-Поль-де-Ванс — одному из самых живописных средневековых городков Лазурного побережья, где магия Прованса оживает на каждом шагу. В 2025 году вас ждет путешествие в место, которое вдохновляло Марка Шагала, Пикассо и Матисса, где каменные улочки и крепостные стены хранят истории веков, а ароматы лаванды наполняют воздух. Эта экскурсия — не просто прогулка, а романтическое прикосновение к душе Прованса, полное уюта и вдохновения! Что вас ждет:Сан-Поль-де-Ванс встретит вас своей уникальной атмосферой и богатством впечатлений:
- Историческое очарование — мы пройдемся по узким мощённым улочкам, окружённым древними каменными домами и крепостными стенами, которые словно застряли во времени, сохраняя средневековый шарм и старинные фонтаны.
- Живописные виды — с городских бастионов откроются захватывающие панорамы провансальских долин и Лазурного побережья – идеальные места для ваших лучших фотографий.
- Искусство повсюду — город, вдохновлявший великих художников и писателей, изобилует галереями современного искусства, скульптурами и мастерскими. Вы узнаете, как Шагал отражал местные пейзажи в своих работах, и где творили Пикассо и Матисс.
- Связь с известными личностями — Я расскажу вам истории о знаменитостях – художниках, актерах и писателях, которых притягивал этот уютный уголок Прованса.
- Уют маленького города — погрузитесь в тишину и спокойствие Сан-Поль-де-Ванс, вдохните ароматы лаванды и насладитесь местным колоритом в сувенирных лавках и магазинчиках.
- Кулинарные радости — вы завершите день в одном из уютных ресторанчиков, где вас ждут изысканные блюда провансальской кухни, подчеркивающие вкус этого региона. Это путешествие подарит вам не только потрясающие виды и фотографии, но и возможность почувствовать себя частью провансальской сказки. Подходит для романтиков, любителей искусства и тех, кто ищет покой и гармонию вдали от суеты. Важная информация: Предоплата Спутнику обязательна Оплата наличными перед экскурсией. К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро. Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитый ресторан «Золотая голубка». Именно с этого ресторана деревня приобрела международную известность и популярность
- Ворота Ванса ХIV века: это северные ворота в бастионную крепость
- Бастион Сан-Реми, с которого открывается панорамма на центральную площадь и легендарное кафе «Café de la place»
- Могила известного художника Марка Шагала, прожившего в Сан-Поле до конца своей жизни и подарившем ему много своих работ
- Часовня Братства Белых покаянников или Часовня Фолон. Внутри часовня украшенна необыкновенной мозаикой равенской техники, создающей впечатление «живой картинки»
- Коллегиальный Собор эпохи барокко
- Множество красочных галлерей, арт-галерей и аутентичных магазинчиков
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в часовню Фолон
Где начинаем и завершаем?
Начало: Часовня Сан-Клэр, г. Сан-Поль-де-Ванс, 10 район
Завершение: Офис туризма, Сан-Поль-де Ванс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Предоплата Спутнику обязательна
- Оплата наличными перед экскурсией
- К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро
- Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час
- Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
5 сен 2025
Спасибо за прекрасный день! Все прошло отлично!
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии из Ниццы
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€299 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В объятия лавандовых грёз - из Ниццы
Погрузитесь в мир ароматов и красок Прованса, наслаждаясь уникальной фото-прогулкой по лавандовым полям и озеру Сент-Круа
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€187 за всё до 4 чел.