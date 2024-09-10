Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по самым живописным уголкам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
€449 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Пешеходная экскурсия по Ницце подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по площади Массена, Оперному театру и другим знаковым местам города
Начало: Площадь Массена, 3, Фонтан Солнца
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Венс
Посетите парфюмерную фабрику Fragonard в Грассе, насладитесь видами Гурдона и прогуляйтесь по улицам Сен-Поль-де-Венс, где жили знаменитые художники
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€499 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€689 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Вансу
Посетите Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс в рамках групповой экскурсии. Откройте для себя престижные курорты и средневековые города Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€159 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Ниццы в артистическую Мекку Сан-Поль-де-Ванса
Погрузитесь в атмосферу искусства и истории Сан-Поль-де-Ванс, наслаждаясь видами и провансальской кухней. Ощутите магию Лазурного побережья
Начало: Часовня Сан-Клэр, г. Сан-Поль-де-Ванс, 10 район
Завтра в 10:30
14 апр в 10:30
€170 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна10 сентября 2024Дина,Вам большое спасибо за уделённое внимание и приятно проведённый день.
- ИИгорь4 сентября 2024Спасибо вам большое… великолепный и насыщенный деньбыли очень рады знакомству.
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
- kkamenkov14 августа 2019Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Сен-Поль-де-Ванс»
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