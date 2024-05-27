🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 87 отзывов Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю Начало: На площади Массена Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон € 99 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают Начало: Place Massena, фонтан Солнце € 267 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления Начало: Английская Набережная € 140 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Русская история Ниццы: следы аристократии и творческих личностей Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры Начало: вилла Массена Расписание: во вторник и пятницу в 11:30 € 43 за человека

🚶 Пешая 13% скидка Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Ницца - прогулка по Старому городу Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато Начало: Площадь Гарибальди Расписание: в воскресенье в 11:00 53 € 46 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 10 отзывов Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00 € 118 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Все краски Монако Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами Начало: У железнодорожного вокзала € 268 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл Начало: На ж/д вокзале в Антибе € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники € 174 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер Начало: на площади Гарибальди € 174 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников Начало: По договорённости € 99 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Незабываемая экскурсия из Ниццы в Эз-Вилляж: история, природа и культура Погрузитесь в атмосферу средневековой деревни Эз, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновлявшие великих людей прошлого Начало: автовокзал Vauban € 139 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов Начало: На площади Массена € 105 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 6 отзывов Пешеходная экскурсия по Ницце: исследование культурных сокровищ города Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пройдя по ее живописным улицам и площадям в компании опытного гида Расписание: Ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Из Ниццы в живописную провинцию Вар: индивидуальная экскурсия Проведите день в окружении великолепных пейзажей провинции Вар. Узнайте секреты местных жителей и насладитесь природой, замками и пляжами Начало: По договоренности € 199 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пешеходная экскурсия по Ницце с русскоязычным гидом Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Ницце. Узнайте все секреты города и насладитесь его красотой в компании друзей или семьи Расписание: Ежедневно в 11:00 от € 150 за экскурсию