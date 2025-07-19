Путешествие начинается в Ницце и ведёт к живописным лавандовым полям Прованса. Здесь каждый сможет насладиться пьянящим ароматом и сделать великолепные фотографии. Далее путь лежит к озеру Сент-Круа, где кристально чистые

воды создают иллюзию бесконечности. Программа подходит для взрослых и детей от 10 лет, а также для компаний до 10 человек. Время в пути на комфортабельных автомобилях Mercedes EQV 300 и Mercedes EQS 450+ составит около 2 часов в одну сторону

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Лавандовые поля

Мы проедем по дорогам Прованса к цветущим лавандовым полям. Вы насладитесь красотой пейзажей, вдохнёте нежный аромат, узнаете секреты выращивания и использования этого удивительного растения. И конечно, сделаете прекрасные фотографии.

Озеро Сент-Круа

Его кристально чистые воды отражают небо, создавая иллюзию бесконечности. Вы прогуляетесь по берегу, послушаете об истории возникновения озера и окунётесь в легенды, которыми окутаны эти места. При желании можно взять в аренду катамаран или лодку и прокатиться по водной глади.

Организационные детали