Путешествие начинается в Ницце и ведёт к живописным лавандовым полям Прованса. Здесь каждый сможет насладиться пьянящим ароматом и сделать великолепные фотографии. Далее путь лежит к озеру Сент-Круа, где кристально чистые
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Уникальные фото на фоне лаванды
- 🌿 Ароматерапия на свежем воздухе
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
- 🌊 Прогулка у озера Сент-Круа
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Лавандовые поля
- Озеро Сент-Круа
Описание экскурсии
Лавандовые поля
Мы проедем по дорогам Прованса к цветущим лавандовым полям. Вы насладитесь красотой пейзажей, вдохнёте нежный аромат, узнаете секреты выращивания и использования этого удивительного растения. И конечно, сделаете прекрасные фотографии.
Озеро Сент-Круа
Его кристально чистые воды отражают небо, создавая иллюзию бесконечности. Вы прогуляетесь по берегу, послушаете об истории возникновения озера и окунётесь в легенды, которыми окутаны эти места. При желании можно взять в аренду катамаран или лодку и прокатиться по водной глади.
Организационные детали
- Поедем на автомобилях Mercedes EQV 300 или Mercedes EQS 450+. Время в пути — около 2 часов в одну сторону. В салоне для вас всегда есть традиционные закуски и вода
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Возможно провести экскурсию для компании до 10 человек за доплату — €120 за чел.
- Отдельно по желанию оплачивается обед в прованском ресторане — около €40 с чел., а также аренда катамарана или лодки — от €29 в час
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Нахожусь на Лазурном берегу Франции. С удовольствием представляю этот регион! Моё преимущество в том, что я не ограничиваюсь пешими экскурсиями — на Mercedes для небольшой группы доступны все прелести этого сказочного уголка Франции. Предлагаю не только увидеть, услышать, но и попробовать на вкус, запах и цвет историю и традиции этих мест.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
19 июл 2025
Светлана- замечательная, энергичная и очень интересно проводит экскурсии. Планирую и в будущем обращаться к ней в этом регионе, хорошо владеет материалом, может ответить на все вопросы, в том числе не по теме экскурсии, а о жизни во Франции и т. п. Я очень рада нашему знакомству!
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо! Я также рада знакомству с Вами! Всего Вам самого доброго!
Г
Гита
11 июл 2025
Светлана прекрасный гид и водитель. Заехала за нами по нашему адресу гостиницы на прекрасном автомобиле.
Благодаря поездке, мы вернулись бодрыми и с впечатлениями: лаванда, озеро, хороший ресторан и шато. Очень рекомендую. Потрясающие виды и организация.
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за приятные отзывы и за Ваш выбор! Приезжайте ещё!
