Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж

Совместить путешествие в средние века с погружением в историю парфюмерии

5
2 отзыва
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Эз — небольшая деревня между Ниццей и Монако. Кажется, что её узкие тенистые улочки почти всегда пустынны.

Но стоит присмотреться — и обнаруживаешь сувенирные лавки, парфюмерные бутики, знаменитые мишленовские рестораны и отели в старинных шато.

Я проведу вас тайными переулками мимо старинных башен, развалин замка, сада с экзотическими растениями к вершине холма, откуда открывается вид до самого Сан-Тропе.
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
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Описание

Что вас ожидает

Наша экскурсия будет проходить в формате лёгкой и непринуждённой прогулки. Я покажу самые красивые панорамные виды, а также расскажу о достопримечательностях, которыми в своё время восхищались Ницше, Уолт Дисней и члены королевской семьи Швеции.

  • Начнём около знаменитой тропы Ницше, по которой автор трактата «Так говорил Заратустра» прогуливался каждый день, черпая вдохновение для своих книг. Пройти по стопам философа удаётся не всем: потребуется недюжинная физическая подготовка и минимум полтора часа. Если отважитесь, после экскурсии вы сможете это сделать самостоятельно.
  • Зайдя в главные ворота, мы попадём в Старый город, где узенькие улочки разбегаются в разные стороны. По одной из тропинок мы дойдём до замка Эз, который долгое время являлся резиденцией шведского короля Гийома.
  • Далее мы увидим знаменитый отель с мишленовским рестораном «Золотой барашек», где я поделюсь легендой об этом культовом месте и расскажу о некоторых «звёздных» гостях.
  • Затем мы выйдем на самое плоское место в городе — площадь Ле Планет, где найдём первый источник питьевой воды в деревне.
  • В середине экскурсии мы заглянем в самое старое здание деревни, Часовню Белых Кающихся грешников, где увидим старинный крест 14 века. Там я расскажу об этом братстве и его деятельности, которую представители ордена продолжают и по сей день.
  • Добравшись до вершины холма, мы попадём в Экзотические сады, которые поражают великолепными видами и изобилием редких кактусовых растений. Также я познакомлю вас с творчеством скульптора Жана-Филиппа Ришара, чьи работы расставлены по всему саду.
  • В конце экскурсии мы посетим знаменитую парфюмерную фабрику «Фрагонар» и изучим её историю. Там вы понаблюдаете за рождением парфюмерных изделий с цветочными и цитрусовыми ароматами.

Организационные детали

  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии бесплатно
  • До деревни Эз мы будем добираться самостоятельно: можно доехать на автобусе из Ниццы (1,5 евро с человека в один конец, отправление 2 раза в час) или заказать трансфер (40 евро в один конец)
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Экзотический сад — 5 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле собора Eglise Notre Dame du Port
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
13 окт 2023
Достаточно содержательная, но не изнуряющая экскурсия, уникальная деревня, прекрассный сад как и в Монако, захватывающие виды. Конечно от Парфум фабрики ожидалось большее, наверное надо попобывать посещение в Грассе. И очень очень понравился спуск к морю тропой Ницше. Рекомендую.
Ю
13 окт 2023
Деревушка Эз обязательна для посещения. Здесь можно насладится живописными видами, вкусной едой и приятным шоппингом. Деревня небольшая и в ней много туристов, но все находят себе занятие по интересам и толпа как-то вписывается в ландшафт, не мешая друг другу.
Полина предлагает необычные, запоминающиеся путешествия. Это совсем другой лазурный берег, другой стиль жизни и иные впечатления.
Эрудированностью Полины можно только восхищаться и слушать, слушать и смотреть.
Кроме того, Полина очень внимательна и делает любую прогулку невероятно комфортной и познавательной.
Полина, Вы лучший гид, это Ваше призвание. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и яркие впечатления.

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