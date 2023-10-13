Деревушка Эз обязательна для посещения. Здесь можно насладится живописными видами, вкусной едой и приятным шоппингом. Деревня небольшая и в ней много туристов, но все находят себе занятие по интересам и толпа как-то вписывается в ландшафт, не мешая друг другу.

Полина предлагает необычные, запоминающиеся путешествия. Это совсем другой лазурный берег, другой стиль жизни и иные впечатления.

Эрудированностью Полины можно только восхищаться и слушать, слушать и смотреть.

Кроме того, Полина очень внимательна и делает любую прогулку невероятно комфортной и познавательной.

Полина, Вы лучший гид, это Ваше призвание. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и яркие впечатления.