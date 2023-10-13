Совместить путешествие в средние века с погружением в историю парфюмерии
Эз — небольшая деревня между Ниццей и Монако. Кажется, что её узкие тенистые улочки почти всегда пустынны.
Но стоит присмотреться — и обнаруживаешь сувенирные лавки, парфюмерные бутики, знаменитые мишленовские рестораны и отели в старинных шато.
Я проведу вас тайными переулками мимо старинных башен, развалин замка, сада с экзотическими растениями к вершине холма, откуда открывается вид до самого Сан-Тропе.
Но стоит присмотреться — и обнаруживаешь сувенирные лавки, парфюмерные бутики, знаменитые мишленовские рестораны и отели в старинных шато.
Я проведу вас тайными переулками мимо старинных башен, развалин замка, сада с экзотическими растениями к вершине холма, откуда открывается вид до самого Сан-Тропе.
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Описание
Что вас ожидает
Наша экскурсия будет проходить в формате лёгкой и непринуждённой прогулки. Я покажу самые красивые панорамные виды, а также расскажу о достопримечательностях, которыми в своё время восхищались Ницше, Уолт Дисней и члены королевской семьи Швеции.
- Начнём около знаменитой тропы Ницше, по которой автор трактата «Так говорил Заратустра» прогуливался каждый день, черпая вдохновение для своих книг. Пройти по стопам философа удаётся не всем: потребуется недюжинная физическая подготовка и минимум полтора часа. Если отважитесь, после экскурсии вы сможете это сделать самостоятельно.
- Зайдя в главные ворота, мы попадём в Старый город, где узенькие улочки разбегаются в разные стороны. По одной из тропинок мы дойдём до замка Эз, который долгое время являлся резиденцией шведского короля Гийома.
- Далее мы увидим знаменитый отель с мишленовским рестораном «Золотой барашек», где я поделюсь легендой об этом культовом месте и расскажу о некоторых «звёздных» гостях.
- Затем мы выйдем на самое плоское место в городе — площадь Ле Планет, где найдём первый источник питьевой воды в деревне.
- В середине экскурсии мы заглянем в самое старое здание деревни, Часовню Белых Кающихся грешников, где увидим старинный крест 14 века. Там я расскажу об этом братстве и его деятельности, которую представители ордена продолжают и по сей день.
- Добравшись до вершины холма, мы попадём в Экзотические сады, которые поражают великолепными видами и изобилием редких кактусовых растений. Также я познакомлю вас с творчеством скульптора Жана-Филиппа Ришара, чьи работы расставлены по всему саду.
- В конце экскурсии мы посетим знаменитую парфюмерную фабрику «Фрагонар» и изучим её историю. Там вы понаблюдаете за рождением парфюмерных изделий с цветочными и цитрусовыми ароматами.
Организационные детали
- Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии бесплатно
- До деревни Эз мы будем добираться самостоятельно: можно доехать на автобусе из Ниццы (1,5 евро с человека в один конец, отправление 2 раза в час) или заказать трансфер (40 евро в один конец)
- Дополнительно оплачиваются билеты в Экзотический сад — 5 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле собора Eglise Notre Dame du Port
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Ницце
Провела экскурсии для 1128 туристов
Добрый день, меня зовут Полина. Я много путешествовала по Франции, изучая её историю и язык. За это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и легенд, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне истинное удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, сблизитесь с чудесными южными городками и увидите их с лучшей стороны!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
13 окт 2023
Достаточно содержательная, но не изнуряющая экскурсия, уникальная деревня, прекрассный сад как и в Монако, захватывающие виды. Конечно от Парфум фабрики ожидалось большее, наверное надо попобывать посещение в Грассе. И очень очень понравился спуск к морю тропой Ницше. Рекомендую.
Ю
Юлия
13 окт 2023
Деревушка Эз обязательна для посещения. Здесь можно насладится живописными видами, вкусной едой и приятным шоппингом. Деревня небольшая и в ней много туристов, но все находят себе занятие по интересам и толпа как-то вписывается в ландшафт, не мешая друг другу.
Полина предлагает необычные, запоминающиеся путешествия. Это совсем другой лазурный берег, другой стиль жизни и иные впечатления.
Эрудированностью Полины можно только восхищаться и слушать, слушать и смотреть.
Кроме того, Полина очень внимательна и делает любую прогулку невероятно комфортной и познавательной.
Полина, Вы лучший гид, это Ваше призвание. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и яркие впечатления.
Полина предлагает необычные, запоминающиеся путешествия. Это совсем другой лазурный берег, другой стиль жизни и иные впечатления.
Эрудированностью Полины можно только восхищаться и слушать, слушать и смотреть.
Кроме того, Полина очень внимательна и делает любую прогулку невероятно комфортной и познавательной.
Полина, Вы лучший гид, это Ваше призвание. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и яркие впечатления.
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