Свобода... Как много в этом слове...

Как часто мы гонимся за ней, а обретая мечемся в догадках как же с нею быть... )) Парадокс, не правда ли?!

Один из самых парадоксальных городов в мире -Ницца. Расстянувшись на 8 км знаменитой Английской Набережной вдоль кромки воды Средиземного моря 🌊, сегодня именно Ницца привлекает к себе внимание путешественников со всего мира. В этом городе каждый кто ищет, обретает свою Свободу : еда, вино 🍷, ночные развлечения, военное дело, опера, антиквариат и, конечно, история 📖, знаниями 🎓 которой я и буду рада поделиться с каждым желающим.

От набережной до центральной торговой магистрали, через "зеленое легкое" к фонтанам и бухте ангелов - прогулка 👣 будет познавательна и богата на количество эффектных фотографий.