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Ницца - это Свобода

5
1 отзыв
Мария
Мария – Гид из Ниццы
Ницца - это Свобода
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Ницца - это Свобода
Ницца - это Свобода

Что вы увидите

  • Promenade des anglese
  • Английский парк
  • Площадь Массена
  • Оперный театр
  • Фонтан солнца
  • Прованский рынок
  • Кафедральный собор
  • Дом Адама и Евы
  • Надережная свободы
Свобода... Как много в этом слове...
Как часто мы гонимся за ней, а обретая мечемся в догадках как же с нею быть... )) Парадокс, не правда ли?!
Один из самых парадоксальных городов в мире -Ницца. Расстянувшись на 8 км знаменитой Английской Набережной вдоль кромки воды Средиземного моря 🌊, сегодня именно Ницца привлекает к себе внимание путешественников со всего мира. В этом городе каждый кто ищет, обретает свою Свободу : еда, вино 🍷, ночные развлечения, военное дело, опера, антиквариат и, конечно, история 📖, знаниями 🎓 которой я и буду рада поделиться с каждым желающим.
От набережной до центральной торговой магистрали, через "зеленое легкое" к фонтанам и бухте ангелов - прогулка 👣 будет познавательна и богата на количество эффектных фотографий.
Что входит
  • Услуги гида
  • Вход в кафедральный собор
Что не входит
  • Еда, напитки, сувениры
  • Транспорт
Начало
🚩 1 prom. des Anglais, 06046 Nice
Место завершения
🏁 Place Garibaldi, 06300 Nice
Ницца - это Свобода
Ницца - это Свобода
Ницца - это Свобода
Ницца - это Свобода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария
Мария
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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