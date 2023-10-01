Представьте себя на месте мировых знаменитостей, гуляя по Аллее Звезд в Каннах, где каждый шаг открывает новую страницу истории кино.



Затем ваш путь лежит в Антибы, где великолепие и величие яхт поражает воображение, а старый город и форт Карре напоминают о богатой истории этого места.



И, наконец, Сен-Поль-де-Ванс - это уникальный шанс ощутить атмосферу средневековья, гуляя по узким улочкам города, который вдохновлял на творчество многих художников, включая Марка Шагала.



Эта экскурсия предлагает не просто посещение знаковых мест Лазурного берега, но и погружение в атмосферу роскоши, искусства и вдохновения, которые сделали эти места знаменитыми на весь мир.



Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории, выбрав индивидуальную экскурсию по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Ванс