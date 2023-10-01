Погрузитесь в мир роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по самым живописным уголкам Лазурного берега
Представьте себя на месте мировых знаменитостей, гуляя по Аллее Звезд в Каннах, где каждый шаг открывает новую страницу истории кино.
Затем ваш путь лежит в Антибы, где великолепие и величие яхт поражает воображение, а старый город и форт Карре напоминают о богатой истории этого места.
И, наконец, Сен-Поль-де-Ванс - это уникальный шанс ощутить атмосферу средневековья, гуляя по узким улочкам города, который вдохновлял на творчество многих художников, включая Марка Шагала.
Эта экскурсия предлагает не просто посещение знаковых мест Лазурного берега, но и погружение в атмосферу роскоши, искусства и вдохновения, которые сделали эти места знаменитыми на весь мир.
Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории, выбрав индивидуальную экскурсию по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Ванс
Затем ваш путь лежит в Антибы, где великолепие и величие яхт поражает воображение, а старый город и форт Карре напоминают о богатой истории этого места.
И, наконец, Сен-Поль-де-Ванс - это уникальный шанс ощутить атмосферу средневековья, гуляя по узким улочкам города, который вдохновлял на творчество многих художников, включая Марка Шагала.
Эта экскурсия предлагает не просто посещение знаковых мест Лазурного берега, но и погружение в атмосферу роскоши, искусства и вдохновения, которые сделали эти места знаменитыми на весь мир.
Не упустите шанс стать частью этой уникальной истории, выбрав индивидуальную экскурсию по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Ванс
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Описание
Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи популярных звезд мира. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней. Антибы - порт миллиардеров. Здесь швартуются великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город, форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами. Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Гостиница или адрес в Ницце
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
1 окт 2023
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