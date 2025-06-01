Индивидуальная прогулка по Ницце предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного города. Начав с узких улочек, туристы ощутят ароматы цветочного рынка Кур Салея. Подъем на Замковую гору откроет фантастический вид на Бухту ангелов. Истории о знаменитом отеле Негреско и прогулка по Английскому променаду добавят шарма и интриги. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей Ниццы за короткое время
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Ароматы цветочного рынка
- 🏰 Виды с Замковой горы
- 🏨 Истории отеля Негреско
- 🌅 Прогулка по Английскому променаду
- 🏙 Узкие улочки старого города
Что можно увидеть
- Старый город
- Цветочный рынок Кур Салея
- Замковая гора
- Отель Негреско
- Английский променад
Описание экскурсииМы пройдемся по узеньким улочкам Старого города, насладимся ароматами знаменитого цветочного рынка Кур Салея, поднимемся на Замковую гору, с которой открывается один из самых фантастических видов на Бухту ангелов, узнаем тайны самого знаменитого в Ницце отеля Негреско и прогуляемся но Английскому променаду.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Цветочный рынок Кур Салея
- Замковая гора
- Вид на Бухту ангелов
- Отель Негреско
- Английский променад
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 июн 2025
D
Dzhamilya
16 апр 2025
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии из Ниццы
Индивидуальная
до 15 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Ницца манит своей историей и культурой. Прогулка по площади Массена, Английской набережной и средневековому Старому городу откроет вам её секреты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Прогуляйтесь по Старой Ницце и узнайте, как она стала одним из самых известных курортов Европы. Погрузитесь в атмосферу и сделайте незабываемые фото
Начало: На площади Массена
Завтра в 09:30
21 ноя в 09:30
€146 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
Сегодня в 08:00
24 ноя в 08:00
€160 за всё до 50 чел.