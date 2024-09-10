Я Яна Первое рандеву с Ниццей Дина,Вам большое спасибо за уделённое внимание и приятно проведённый день.

И Игорь Первое рандеву с Ниццей Спасибо вам большое… великолепный и насыщенный деньбыли очень рады знакомству.

О Ольга Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло Мы увидели все, что хотели, экскурсия была в нашем темпе, понятная, экскурсовод Анна очень грамотная и начитанная, приятная в общении, рекомендую!

В Василий Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло Все было великолепно. Отличный сервис и подробная информация!

Г Галина Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло Очень интересная эксурсия в Ницце и Монако,Владимир-гид хороший и хорошо организовано