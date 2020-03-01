Maria проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Красоты Ниццы

Экскурсия начнет с осмотра главных достопримечательностей Ниццы. Мы пройдем по Английской набережной и заглянем в Старый город. Вы осмотрите барочный Собор Святой Репараты и узнаете о жизни этой мученицы. В порту Лимпия поговорим о том, что значит море для города, а на площади Массена — о военной истории Ниццы. А после вас ждет сладкий бонус — бесплатная дегустация сладостей на шоколадной фабрике!

Три кита Монако

Экономика княжества опирается на три столпа: туризм, гонка Формулы 1 и, конечно, игорный бизнес. Мы проедем по гоночной трассе, прогуляемся по историческому центру и посетим район Монте Карло. Вы услышите о предпосылках к строительству казино, о порядках за столом рулетки и знаменитых игроках — от русских адмиралов до Уинстона Черчилля.

После мы поднимемся на плоскогорье Роше, откуда начался город. Я расскажу о его основателях-генуэзцах, Океанографическом музее и династии Гримальди, княжеский дворец которых находится здесь же.

Отдых в тени и на солнце

Экзотический сад святого Мартана подарит отдых в прохладе и отличные панорамы княжества. Кроме того, это еще и центр современной культуры — как специалист в этой области, я помогу вам понять современное искусство и расскажу об особенностях скульптур сада. А еще покажу 2 пляжа: галечный, расположившийся в маленькой, но очень живописной бухте, и песчаный — неподалеку от Аллеи отпечатков… нет, не рук, как в Каннах, а ног знаменитых футболистов!