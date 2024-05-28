Maria проводит ещё 4 экскурсии

Яркая и просторная Ниццы и компактное роскошное Монако — вас ждёт путешествие по истории, культуре и искусству двух знаменитых курортов.
А ещё невероятные морские панорамы, барочные соборы и старый порт, трасса «Формулы-1» и казино Монте-Карло. За один день вы насладитесь французской элегантностью и монегасским блеском.
А ещё невероятные морские панорамы, барочные соборы и старый порт, трасса «Формулы-1» и казино Монте-Карло. За один день вы насладитесь французской элегантностью и монегасским блеском.
Описание экскурсии
Роскошная Ницца (1,5 ч)
- Мы пройдём по Английской набережной и заглянем в Старый город
- Вы осмотрите барочный собор Святой Репараты и узнаете о жизни этой мученицы
- В порту Лимпия поговорим о том, что значит море для города
- На площади Массена я расскажу о военной истории Ниццы
Дорога из Ниццы в Монако занимает около 45 минут. По пути расскажу вам множество интересных зарисовок из истории Лазурного побережья и жизни здесь. Мы будем делать остановки для фото в самых живописных местах.
Три кита Монако: туризм, гонки «Формулы-1» и игорный бизнес (3 часа)
- Мы проедем по гоночной трассе
- Прогуляемся по историческому центру
- Посетим район Монте-Карло
- Вы услышите о предпосылках к строительству казино, о порядках за столом рулетки и знаменитых игроках — от русских адмиралов до Уинстона Черчилля
- Поднимемся на плоскогорье Роше, откуда начался город
- Я об основателях-генуэзцах, Океанографическом музее и династии Гримальди, княжеский дворец которых находится здесь же
Отдых в тени и на солнце
- Сделаем остановку в экзотическом саду святого Мартана и полюбуемся панорамами княжества
- Рассмотрим необычные садовые скульптуры. Как специалист в области современной культуры, я помогу вам понять их скрытые смыслы
- Побываем на двух пляжах: галечном — в маленькой, но очень живописной бухте — и песчаном
- Пройдём по аллее с отпечатками отпечатками… нет, не рук, как в Каннах, а ног знаменитых футболистов!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с водителем Toyota Сorolla hybrid, Tesla Y, Peugeot 308 SW
- Экскурсия по Ницце длится примерно 2 часа
- Перекус в кафе или обед — по желанию, не входят в стоимость. Обратите внимание, что время на обед не входит в тайминг экскурсии
- По желанию возьмите с собой купальные принадлежности для пляжного отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 747 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя.
Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мария прекрасный гид, разносторонний, образованный, профессиональный.
Экскурсия было очень интересная и хорошо организованна.
Экскурсия было очень интересная и хорошо организованна.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии на «Ницца и Монако»
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Погулять по утопающей в пальмах набережной, Старому городу и насладиться яркой мозаикой культур
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от €125 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Ницце
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от €100 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
Роскошь, история и захватывающие виды
Начало: В любом удобном вам месте в Ницце
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €385 за всё до 4 чел.
от €755 за экскурсию