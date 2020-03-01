Maria проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Из Ниццы — в княжество Монако

Осмотреть красоты курортов, услышать их историю и любопытные детали и полюбоваться морем с высоты

Maria
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Maria – ваш гид
Ницца и Монако — соседи на Лазурном берегу, и на экскурсии мы посетим оба города.

Я покажу знаковые места и поделюсь интересными фактами, расскажу, чем сегодня живут курорты.

Вы пройдете по Английской набережной и проедете по трассе Формулы 1, посетите старый центр и сделаете снимки на обзорных площадках.

А еще прогуляетесь по необычному саду и продегустируете шоколад!
От 250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на Английской набережной
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Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако

Что вас ожидает

Красоты Ниццы
Экскурсия начнет с осмотра главных достопримечательностей Ниццы. Мы пройдем по Английской набережной и заглянем в Старый город. Вы осмотрите барочный Собор Святой Репараты и узнаете о жизни этой мученицы. В порту Лимпия поговорим о том, что значит море для города, а на площади Массена — о военной истории Ниццы. А после вас ждет сладкий бонус — бесплатная дегустация сладостей на шоколадной фабрике!

Три кита Монако
Экономика княжества опирается на три столпа: туризм, гонка Формулы 1 и, конечно, игорный бизнес. Мы проедем по гоночной трассе, прогуляемся по историческому центру и посетим район Монте Карло. Вы услышите о предпосылках к строительству казино, о порядках за столом рулетки и знаменитых игроках — от русских адмиралов до Уинстона Черчилля.
После мы поднимемся на плоскогорье Роше, откуда начался город. Я расскажу о его основателях-генуэзцах, Океанографическом музее и династии Гримальди, княжеский дворец которых находится здесь же.

Отдых в тени и на солнце
Экзотический сад святого Мартана подарит отдых в прохладе и отличные панорамы княжества. Кроме того, это еще и центр современной культуры — как специалист в этой области, я помогу вам понять современное искусство и расскажу об особенностях скульптур сада. А еще покажу 2 пляжа: галечный, расположившийся в маленькой, но очень живописной бухте, и песчаный — неподалеку от Аллеи отпечатков… нет, не рук, как в Каннах, а ног знаменитых футболистов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, за рулем будет профессиональный водитель. Трансфер оплачивается отдельно: 150 евро за день. По желанию можно заказать автомобиль представительского класса, стоимость составит 250 евро за день.
  • Экскурсия по Ницце длится примерно 1,5 часа, дегустация сладостей — около 15 минут.
  • По желанию можно взять с собой купальные принадлежности для пляжного отдыха.
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако
Из Ниццы — в княжество Монако

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Английской набережной.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
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Maria проводит ещё 4 экскурсии

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