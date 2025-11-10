Мы посетим художественные галереи, познакомимся с французским современным искусством и увидим оригиналы работ великих мастеров, таких как Пикассо, Шагал, Матисс.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Всего в 20-ти километрах от Ниццы находится очаровательный средневековый городок Сент-Поль-де-Ванс, в котором жили и творили многие гениальные и уникальные художники, такие как Миро, Шагал, Пикассо, Матисс, Синьяк… Помимо художников, городок облюбовала кинематографическая и писательская элита. Здесь гуляли Ив Монтан, Симона Синьоре, Симона де Бовуар и Жан Поль Сартр! Предлагаю вам окунуться в мир искусства и кино на моей экскурсии! Важная информация:
До деревни мы будем добираться на автобусе 655. Стоимость билета оплачивается дополнительно.
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Галереи
- Церковь Фолона
- Кладбище, где похоронен Шагал
- Смотровая площадка
- Ресторан Золотая Голубка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на автобус до деревни - €2, 5/чел.
- Вход в церковь Фолона
Место начала и завершения?
Gare Cagnes Sur Mer
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- До деревни мы будем добираться на автобусе 655. Стоимость билета оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
