Что вас ждёт? Всего в 20-ти километрах от Ниццы находится очаровательный средневековый городок Сент-Поль-де-Ванс, в котором жили и творили многие гениальные и уникальные художники, такие как Миро, Шагал, Пикассо, Матисс, Синьяк… Помимо художников, городок облюбовала кинематографическая и писательская элита. Здесь гуляли Ив Монтан, Симона Синьоре, Симона де Бовуар и Жан Поль Сартр! Предлагаю вам окунуться в мир искусства и кино на моей экскурсии! Важная информация:

До деревни мы будем добираться на автобусе 655. Стоимость билета оплачивается дополнительно.