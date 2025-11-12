Турет-сюр-Лу, известная как «город фиалок», привлекает гостей своими цветочными традициями и праздниками. Каждый март здесь проходит яркий праздник фиалок с дефиле и цветочными баталиями. Местные жители и их дети создают семейную атмосферу.
Деревня также вдохновляет кинематографистов и художников, предлагая более тридцати мастерских и галерей. Это место стало центром художественного творчества, привлекая музыкантов, писателей и поэтов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальные фиалки и праздники
- 🎨 Центр художественного творчества
- 🏞 Живописные виды и природа
- 🎬 Вдохновение для кинематографистов
- 👨👩👧👦 Семейная атмосфера
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Фиалки
- Художественные галереи
Описание экскурсииТурет-сюр-Лу называют «городом фиалок», так как здесь на протяжении последнего столетия обрабатывается и выращиваются фиалки. Сегодня это один из главных промыслов деревни. В марте здесь проходит праздник фиалок. Во время праздника, мы можем увидеть пышные дефиле и цветочные баталии. С проезжающих по центральным улицам шикарно декорированных экипажей в толпу зрителей участники разбрасывают букеты из фиалок. Всю организацию праздника по традиции берут на себя местные жители и их дети. И именно это придает празднику фиалок такую добрую и семейную атмосферу. Покорившая сердца кинематографистов, деревня Турет-сюр-Лу, стала источником вдохновения для создания замечательных фильмов. Сюда заезжали Марсель Карне, Альфред Хичкок, Клод Лелюш, Марта Келлер, Гай Бедой. Деревня стала также популярным местом встречи музыкантов, художников, писателей и поэтов. Сегодня в этом уголке сосредоточено более тридцати мастерских и художественных галерей, благодаря которым деревня считается одним из центров художественного творчества в этом регионе.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ниццы
