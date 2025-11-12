Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Турет-сюр-Лу, известная как «город фиалок», привлекает гостей своими цветочными традициями и праздниками. Каждый март здесь проходит яркий праздник фиалок с дефиле и цветочными баталиями. Местные жители и их дети создают семейную атмосферу.



🎨 Центр художественного творчества

🏞 Живописные виды и природа

🎬 Вдохновение для кинематографистов

👨‍👩‍👧‍👦 Семейная атмосфера

Что можно увидеть Фиалки

Художественные галереи

Описание экскурсии Турет-сюр-Лу называют «городом фиалок», так как здесь на протяжении последнего столетия обрабатывается и выращиваются фиалки. Сегодня это один из главных промыслов деревни. В марте здесь проходит праздник фиалок. Во время праздника, мы можем увидеть пышные дефиле и цветочные баталии. С проезжающих по центральным улицам шикарно декорированных экипажей в толпу зрителей участники разбрасывают букеты из фиалок. Всю организацию праздника по традиции берут на себя местные жители и их дети. И именно это придает празднику фиалок такую добрую и семейную атмосферу. Покорившая сердца кинематографистов, деревня Турет-сюр-Лу, стала источником вдохновения для создания замечательных фильмов. Сюда заезжали Марсель Карне, Альфред Хичкок, Клод Лелюш, Марта Келлер, Гай Бедой. Деревня стала также популярным местом встречи музыкантов, художников, писателей и поэтов. Сегодня в этом уголке сосредоточено более тридцати мастерских и художественных галерей, благодаря которым деревня считается одним из центров художественного творчества в этом регионе.

