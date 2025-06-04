Путешествие в средневековье - это возможность окунуться в атмосферу Прованса.
Сен-Поль-де-Ванс порадует своими галереями и лавочками, а Туретт-сюр-Лу удивит изделиями ремесленников. Гурдон, высеченный из скалы, поразит величием и видами на долину Лю. Здесь же можно узнать секреты парфюмерии в Грассе. Этот маршрут - идеальный выбор для любителей истории и искусства
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Атмосфера Прованса
- 🏰 Средневековые города
- 🎨 Галереи и лавочки
- 🌄 Виды на долину Лю
- 🧴 Секреты парфюмерии
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Сен-Поль-де-Ванс
- Туретт-сюр-Лу
- Гурдон
- Грасс
Описание экскурсииПройдемся и по живописному средневековому городу Tуpeтт-сюр-Лу. Этот городок расположен в глубокой долине меж двух скалистых гор. Прогуливаясь с гидом по улицам «города фиалок» вы увидите крохотные магазины, наполненные изделиями ремесленников. Интересно, что мировая столица парфюмерии расположена в древнем французском городке Грасс. Здесь Вам откроют секреты парфюмерного производства всемирно известной фабрики Фрагонар. Это общепризнанный центр по производству мировой парфюмерии. Восседающий на высоте 2774 метров над уровнем моря и высеченный из скалы город Гурдон IX века поразит вас своим величием. Гурдон всегда выполнял роль крепости и был известен ещё со времён Римской империи. Из городка открывается неповторимый вид на долину Лю. По вашему желанию, во время экскурсии организуем обед в одном из традиционных ресторанов и винную дегустацию с сомелье.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности городов Грасс
- Гурдон
- Туретт-сюр-Лу
- Сен-Поль-де-Ванс
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 июн 2025
Экскурсия с Татьяной была очень приятная. Мы уже не первый раз на лазурном побережье Франции, поэтому хотелось посмотреть что то новое. Поездка была не утомительна и очень приятная, наш гид Татьяна прекрасно провела экскурсию, мы остались очень довольны.
E
Eugenia
22 мая 2025
С Татьяной мы посетили Сен Поль, Антибы и Турет. Это было незабываемо и во многом благодаря Татьяне. Татьяна очень много знает и рассказывает о бо всем, она очень профессиональный гид. Татьяна также очень дружелюбная и прислушивается к нашим пожеланиям и просьбам. Путешествие с ней можно удовольствий!
Входит в следующие категории Ниццы
