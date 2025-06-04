Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие в средневековье - это возможность окунуться в атмосферу Прованса.



Сен-Поль-де-Ванс порадует своими галереями и лавочками, а Туретт-сюр-Лу удивит изделиями ремесленников. Гурдон, высеченный из скалы, поразит величием и видами на долину Лю. Здесь же можно узнать секреты парфюмерии в Грассе. Этот маршрут - идеальный выбор для любителей истории и искусства 5 2 отзыва 5 причин купить эту экскурсию 🌿 Атмосфера Прованса

🏰 Средневековые города

🎨 Галереи и лавочки

🌄 Виды на долину Лю

🧴 Секреты парфюмерии

Татьяна Ваш гид в Ницце Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности €690 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что можно увидеть Сен-Поль-де-Ванс

Туретт-сюр-Лу

Гурдон

Грасс

Описание экскурсии Пройдемся и по живописному средневековому городу Tуpeтт-сюр-Лу. Этот городок расположен в глубокой долине меж двух скалистых гор. Прогуливаясь с гидом по улицам «города фиалок» вы увидите крохотные магазины, наполненные изделиями ремесленников. Интересно, что мировая столица парфюмерии расположена в древнем французском городке Грасс. Здесь Вам откроют секреты парфюмерного производства всемирно известной фабрики Фрагонар. Это общепризнанный центр по производству мировой парфюмерии. Восседающий на высоте 2774 метров над уровнем моря и высеченный из скалы город Гурдон IX века поразит вас своим величием. Гурдон всегда выполнял роль крепости и был известен ещё со времён Римской империи. Из городка открывается неповторимый вид на долину Лю. По вашему желанию, во время экскурсии организуем обед в одном из традиционных ресторанов и винную дегустацию с сомелье.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные достопримечательности городов Грасс

Гурдон

Туретт-сюр-Лу

Сен-Поль-де-Ванс Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Билеты

Обед. Место начала и завершения? Отель, в котором вы остановились Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.