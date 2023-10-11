Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух
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Описание
Что вас ожидает
Вилла Коллет — дом и мастерская Ренуара
Здесь Ренуар и его семья прожили более 10 лет. Я расскажу, как строили дом и сад, и объясню, почему художник выбрал именно это место.
Вы найдёте копии знаменитых картин в саду в тех местах, где они были написаны. Изучите мастерскую Огюста и его дом. Увидите быт начала 20 века, оригинальную мебель и декор, коллекцию работ Ренуара и полотна, которые ему посвятили его друзья.
Прогулка по городу, дома художников и старинный замок
Кань-сюр-Мер находится на вершине холма, откуда открываются великолепные виды на лазурное море, цветущие долины и оливковые рощи. Вы найдёте дома Модильяни, Сутина и Кляйна и оцените изящное барочное убранство местной церкви.
Посетите средневековый замок знатного рода Гримальди с красочными фресками и гербами семьи. Узнаете историю оливкового масла во Франции и осмотрите приспособления для его получения. И увидите коллекцию живописи экстравагантной певицы Сюзи Солидор, которую она завещала городу.
Организационные детали
- Дорога из Ниццы в Кань-сюр-Мер на общественном транспорте занимает около 40 минут
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Дополнительные расходы
- Билет на общественный транспорт в одну сторону — €2,5/чел.
- Билеты в Музей Ренуара и Замок Гримальди — €8/чел.
- Возможно организовать трансфер из Ниццы до Кань-сюр-Мер (по желанию) — €50 в одну сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.