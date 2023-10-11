Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер

Побывать в мастерской легендарного импрессиониста и пройти по улицам, где витает творческий дух

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Вы исследуете виллу, где жил и работал автор, и услышите, каким был его творческий путь. Прогуляетесь по уютным улочкам и представите, что здесь вдохновляло художников. Побываете в церкви в стиле барокко и старинном замке 14 века.
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Ближайшие даты:
16
окт
18
окт
19
окт
21
окт
6
ноя
8
ноя
9
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вилла Коллет — дом и мастерская Ренуара

Здесь Ренуар и его семья прожили более 10 лет. Я расскажу, как строили дом и сад, и объясню, почему художник выбрал именно это место.

Вы найдёте копии знаменитых картин в саду в тех местах, где они были написаны. Изучите мастерскую Огюста и его дом. Увидите быт начала 20 века, оригинальную мебель и декор, коллекцию работ Ренуара и полотна, которые ему посвятили его друзья.

Прогулка по городу, дома художников и старинный замок

Кань-сюр-Мер находится на вершине холма, откуда открываются великолепные виды на лазурное море, цветущие долины и оливковые рощи. Вы найдёте дома Модильяни, Сутина и Кляйна и оцените изящное барочное убранство местной церкви.

Посетите средневековый замок знатного рода Гримальди с красочными фресками и гербами семьи. Узнаете историю оливкового масла во Франции и осмотрите приспособления для его получения. И увидите коллекцию живописи экстравагантной певицы Сюзи Солидор, которую она завещала городу.

Организационные детали

  • Дорога из Ниццы в Кань-сюр-Мер на общественном транспорте занимает около 40 минут
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Дополнительные расходы

  • Билет на общественный транспорт в одну сторону — €2,5/чел.
  • Билеты в Музей Ренуара и Замок Гримальди — €8/чел.
  • Возможно организовать трансфер из Ниццы до Кань-сюр-Мер (по желанию) — €50 в одну сторону

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
11 окт 2023
Отличная экскурсия, невероятные красоты и атмосфера. Живописный домик Ренуара с оригинальными полотнами, сохранивший очарование прошлого века. И средневековая деревушка на холме с видами захватывающими дух. И, конечно, удивительный гид. Полина рассказывает очень интересно, живо, увлеченно и вместе с тем трогательно. Кажется знает всех художников лично, так легко и виртуозно вписывает в рассказ истории каждого и подробности творчества. Спасибо большое, получила огромное удовольствие. С нетерпением жду новой встречи ❣️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ниццы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Летние

Похожие туры из Ниццы

Ницца - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Ницца - первое свидание
Посетить главные достопримечательности города и узнать истории его знаменитых жителей
Площадь Массена, около фонтана Аполлон
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
89 за всё до 7 чел.
Ежедневная прогулка по Ницце
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
71 отзыв
Ежедневная прогулка по Ницце
Узнать и полюбить город за 2 часа
на площади Массена
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
25 за человека
О Ницце - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
О Ницце - с интересом и любовью
История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии
Place Massena, фонтан Солнце
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
195 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ницце
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ