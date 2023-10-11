Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Вы исследуете виллу, где жил и работал автор, и услышите, каким был его творческий путь. Прогуляетесь по уютным улочкам и представите, что здесь вдохновляло художников. Побываете в церкви в стиле барокко и старинном замке 14 века.

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Описание

Что вас ожидает

Вилла Коллет — дом и мастерская Ренуара

Здесь Ренуар и его семья прожили более 10 лет. Я расскажу, как строили дом и сад, и объясню, почему художник выбрал именно это место.

Вы найдёте копии знаменитых картин в саду в тех местах, где они были написаны. Изучите мастерскую Огюста и его дом. Увидите быт начала 20 века, оригинальную мебель и декор, коллекцию работ Ренуара и полотна, которые ему посвятили его друзья.

Прогулка по городу, дома художников и старинный замок

Кань-сюр-Мер находится на вершине холма, откуда открываются великолепные виды на лазурное море, цветущие долины и оливковые рощи. Вы найдёте дома Модильяни, Сутина и Кляйна и оцените изящное барочное убранство местной церкви.

Посетите средневековый замок знатного рода Гримальди с красочными фресками и гербами семьи. Узнаете историю оливкового масла во Франции и осмотрите приспособления для его получения. И увидите коллекцию живописи экстравагантной певицы Сюзи Солидор, которую она завещала городу.

Организационные детали

Дорога из Ниццы в Кань-сюр-Мер на общественном транспорте занимает около 40 минут

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет

Дополнительные расходы