Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой приятной прогулке откройте для себя прекрасные дворцы знаменитостей времен Бель Эпок, природу и красоты побережья. Вы поймете и почувствуете, почему девиз этого городка: “Мир в красоте”.

Полина Ваш гид в Ницце Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно €80 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Наша экскурсия начнется у “Английского дворца”, в котором любил гостить сын Королевы Виктрии. Этот дворец одним из первых на Лазурном побережье был оборудован удобствами в ванных комнатах и лифтами. Далее мы прогуляемся по центру горда и увидим дом знаменитого русского композитора Игоря Стравинского, где он написал “Петрушку”. Прогулявшись по улочкам полюбуемся изящной архитектурой Бель Эпок и я расскажу о самых значимых зданиях и их истории. Самые пышные дворцы покорят вас своим богатством и ухоженностью. Мы пройдем мимо старейшего теннисного клуба, где любил играть Шведский король Густав V. Спорт всегда любиили в этих местах. На нашм пути будут встречаться и другие стили из разных эпох, например Арт деко или Греческий стиль. Виллу Керилос в этом стиле невозможно пропустить, она послужит нам пропускным пунктом в античую Грецию. И при желании мы сможем ее посетить более подробно. Конечно же не обойдем вниманием и соборы. В городе находится старейшая капелла Санта Мария Оливо, где теперь выставляют работы местные художники. Мы заглянем внутрь и познакомимся с их творчеством. Если вы желаете сделать нашу прогулку более спортивной, то мы отправимся дальше вокруг мыса, что бы посмотреть красивейший порт Кап Ферра с уютными ресторанчиками и торговыми лавками. Обойдем малый мыс, заглянув в малешьную часовню Сен Оспис, где нас встретит огромная статуя Мадонны с младенцем. И затем по желанию отправимся на виллу Ротшильда, где посетим поющие фонтаны и невероятные сады, представляющие растения и цветы из разных уголков света. Посещение виллы баронессы Ротшильд-это настоящее приключение в мир роскоши и высоких вкусов: гобелены, мебель, убранство… все в этом доме продуманно до мелочей. Я уверена, вы получите настоящее эстетическое удовольствие от увиденного.

