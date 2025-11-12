На этой приятной прогулке откройте для себя прекрасные дворцы знаменитостей времен Бель Эпок, природу и красоты побережья. Вы поймете и почувствуете, почему девиз этого городка: “Мир в красоте”.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииНаша экскурсия начнется у “Английского дворца”, в котором любил гостить сын Королевы Виктрии. Этот дворец одним из первых на Лазурном побережье был оборудован удобствами в ванных комнатах и лифтами. Далее мы прогуляемся по центру горда и увидим дом знаменитого русского композитора Игоря Стравинского, где он написал “Петрушку”. Прогулявшись по улочкам полюбуемся изящной архитектурой Бель Эпок и я расскажу о самых значимых зданиях и их истории. Самые пышные дворцы покорят вас своим богатством и ухоженностью. Мы пройдем мимо старейшего теннисного клуба, где любил играть Шведский король Густав V. Спорт всегда любиили в этих местах. На нашм пути будут встречаться и другие стили из разных эпох, например Арт деко или Греческий стиль. Виллу Керилос в этом стиле невозможно пропустить, она послужит нам пропускным пунктом в античую Грецию. И при желании мы сможем ее посетить более подробно. Конечно же не обойдем вниманием и соборы. В городе находится старейшая капелла Санта Мария Оливо, где теперь выставляют работы местные художники. Мы заглянем внутрь и познакомимся с их творчеством. Если вы желаете сделать нашу прогулку более спортивной, то мы отправимся дальше вокруг мыса, что бы посмотреть красивейший порт Кап Ферра с уютными ресторанчиками и торговыми лавками. Обойдем малый мыс, заглянув в малешьную часовню Сен Оспис, где нас встретит огромная статуя Мадонны с младенцем. И затем по желанию отправимся на виллу Ротшильда, где посетим поющие фонтаны и невероятные сады, представляющие растения и цветы из разных уголков света. Посещение виллы баронессы Ротшильд-это настоящее приключение в мир роскоши и высоких вкусов: гобелены, мебель, убранство… все в этом доме продуманно до мелочей. Я уверена, вы получите настоящее эстетическое удовольствие от увиденного.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Английский дворец
- Вилла Керилос и Ротшильд
- Мыс Кап Ферра
- Порт
- Отель Бристоль
- Капеллы
- Пляжи
Что включено
- Прогулка, комментарии гида, консультации по дальнейшему путешествию.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЖД вокзал Болье Сюр Мер
Завершение: Вилла Ротшильд, Кап Ферра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
