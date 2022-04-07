Замку Бретей (Chateux de Breteuil) уже более 400 лет, и с самого момента основания он принадлежит аристократической династии Бретей, представители которой верой и правдой служили при дворе французских королей на протяжении XVII и XVIII веков. На протяжении этого периода семья Бретей играла одну из главных ролей в Версальском дворце. Замок пережил эпоху трех Людовиков и не пострадал в период революции.

Тут невероятная атмосфера. Богатые декорации XVIII века подарят вам ощущение, что вы перенеслись в прошлое и попали в гости, при этом владельцы вышли, оставив все на своих местах.

В этом замке гостили: принц Галльский (будущий король Англии Эдуард VII), кузен Николая II Георг V, князь Владимир Александрович Романов с супругой Марией Павловной, писатель Марсель Пруст и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро. В замке и великолепном саду созданы декорации с героями сказок Шарля Перро. Тут вы встретите Спящую Красавицу, Золушку, Мальчика-с-Пальчика, Синюю Бороду, Красную Шапочку, Принцессу в ослиной шкуре и, конечно же, Кота в сапогах, который будет сопровождать нас на протяжении всего визита. Вам предстоит настоящее путешествие по страницам сказок, так хорошо нам знакомым с детства.

Экскурсия будет интересна как детям, так и взрослым.