34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем обеспечивает комфорт и экономию времени.Водитель встретит вас у терминала, поможет с багажом и доставит по указанному адресу на комфортабельном автомобиле. Во время поездки

вы получите ответы на все интересующие вопросы. Цена фиксирована и не зависит от задержек рейсов. В машине есть кондиционер и Wi-Fi. Для детей предоставляются автокресла и бустеры. При бронировании укажите дату и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, контактный номер и адрес в Париже. Важно, чтобы ваш телефон работал по прилету для связи с водителем

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для использования трансфера из аэропорта в Париж - круглый год. Независимо от сезона, вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень сервиса и комфортную поездку. Путешествуйте с удобством и без лишних хлопот.

Сейчас август — это идеальное время.