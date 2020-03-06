34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Компетентный русскоговорящий водитель

Мы — компания надежных и дружелюбных водителей, которые доставят вас из любого аэропорта города к месту назначения в Париже или его пригороде по фиксированной цене. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом, сориентируем на месте, подскажем, где купить сим-карту, и с радостью ответим на все вопросы.

Высокий уровень сервиса

Мы доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так как мы отслеживаем изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI.