34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем обеспечивает комфорт и экономию времени.
Водитель встретит вас у терминала, поможет с багажом и доставит по указанному адресу на комфортабельном автомобиле. Во время поездки
Водитель встретит вас у терминала, поможет с багажом и доставит по указанному адресу на комфортабельном автомобиле. Во время поездки
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное путешествие на современном автомобиле
- 🗣️ Русскоговорящий водитель
- 📶 Бесплатный Wi-Fi в машине
- 📦 Помощь с багажом
- 📅 Фиксированная цена без скрытых доплат
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для использования трансфера из аэропорта в Париж - круглый год. Независимо от сезона, вы всегда можете рассчитывать на высокий уровень сервиса и комфортную поездку. Путешествуйте с удобством и без лишних хлопот.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт Шарль-де-Голль
- Аэропорт Орли
Описание трансфер
Компетентный русскоговорящий водитель
Мы — компания надежных и дружелюбных водителей, которые доставят вас из любого аэропорта города к месту назначения в Париже или его пригороде по фиксированной цене. Мы встретим вас на выходе из терминала и поможем с багажом, сориентируем на месте, подскажем, где купить сим-карту, и с радостью ответим на все вопросы.
Высокий уровень сервиса
Мы доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так как мы отслеживаем изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI.
Организационные детали
- Цена указана для 1-3 человек. Для группы 4-5 человек и 6-8 человек — уточняйте стоимость заранее
- Наши автомобили: Mercedes Vito, Renault Espace 5, Toyota Camry, Peugeot 508, Mercedes E class. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
- При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия, контактный номер, адрес в Париже.
- Важно, чтобы ваш телефон работал по прилету, так как мы будем с вами контактировать по телефону или по мессенджеру (WhatsApp,Telegram). Обратите внимание — в аэропорту есть возможность присоединиться к бесплатному Wi-Fi
- Для безопасности детей мы можем предоставить детские сиденья (до трех лет) или бустеры. Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом организатору трансфера заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1979 туристов
Я давно живу и работаю во Франции, хорошо знаю Париж и другие регионы страны не только как турист, но и изнутри. За это время глубоко разобрался в логистике, маршрутах, культуре
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спасибо Владимиру за комфортный трансфер. Терпеливо ждал нас в аэропорту, хоть мы вышли с задержкой. Удобный чистый автомобиль, приятный доброжелательный человек👍
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Ю
Здравствуйте, я хочу сказать что гид Оксана лучшее что было с нами в Париже,с ней время пролетает и ты окунаешся в историю,ты переходишь из 21 века в 16,14,18 век и живёшь там. Спасибо ей огромное за то что она была с нами🥰
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Р
все очень хорошо организовано
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Сегодня мы впервые воспользовались услугами вашего сервиса! Спасибо огромное! Нас встретили, провезли великолепным местам Парижа, много интересного рассказали! Очень приятный в общении гид Роман! Мы очарованы и Парижем и нашим сопровождением!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️❤️🙏
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️❤️🙏
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Все четко и организовано, встретил приятный молодой человек)) довез быстро, рекомендую!
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S
Все отлично, пунктуально и доброжелательно. Наш рейс прибыл с часовым опозданием, плюс в аэропорту на паспортном контроле потеряли больше часа. Трансфер начался на полтора часа позже запланированного времени. Тем не менее водитель был вежлив, помог с сумками. Аккуратное вождение и доброжелательная атмосфера. Рекомендуем!
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