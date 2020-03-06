34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»

Комфортабельные автомобили, русскоязычные водители и высочайший уровень сервиса

Владимир
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Владимир – представитель гидов
Трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем — это комфорт и сэкономленное время.

Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой и улыбкой, поможем с багажом, с радостью доставим на комфортабельном автомобиле по указанному адресу и попутно ответим на все интересующие вопросы.
65 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии34 отзыва
4.82
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»

Что вас ожидает

Компетентный русскоговорящий водитель
Мы — компания надежных и дружелюбных водителей, которые доставят вас из любого аэропорта города к месту назначения в Париже или его пригороде по фиксированной цене. Мы встретим вас на выходе из терминала с именной табличкой, поможем с багажом, сориентируем на месте, подскажем, где купить сим-карту, и с радостью ответим на все вопросы.

Высокий уровень сервиса
Мы доставим к месту назначения по кратчайшему пути, соблюдая все правила безопасности. Вам не придется платить за любые задержки рейсов, так как мы отслеживаем изменения онлайн. Трансфер проходит на комфортабельном чистом автомобиле, оборудованном кондиционером и WI-FI.

Организационные детали

  • Цена указана для 1-4 человек. Для группы 5-8 человек — 90 евро.
  • Наши автомобили: Mercedes Viano, Renault Espace, Mercedes E class, Toyota Verso, Peugeot 508. Если указанные машины окажутся заняты, вероятна замена на авто того же класса.
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, следующую информацию: дата и время прилета, количество человек, номер рейса, имя и фамилия (необходимы для именной таблички), контактный номер, адрес в Париже.
  • Для безопасности детей мы можем предоставить детские сиденья (до трех лет) или бустеры. Если для вашего ребенка потребуется автокресло или бустер, напишите об этом организатору трансфера заранее.
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) — Париж»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Добро пожаловать в Париж, друзья! Меня зовут Владимир, и я с удовольствием организую ваше комфортное и надежное передвижение по городу. Живя и работая во Франции уже более 10 лет, я успел познакомится с единомышленниками. Мы объединились и построили качественный профессиональный сервис. Своей основной задачей считаем создание максимально удобных условий перемещения, чтобы вы почувствовали себя в Париже как дома.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Спасибо огромное! Не представляла, что из аэропорта в отель можно добраться так быстро и комфортно.
7 февраля 2020
Сегодня второй раз воспользовалась услугами,снова все на высоте, без всяких опозданий, вовремя, четко.Ехала утром в аэропорт.Я довольна очень!!!Спасибо за качественный сервис!
3 февраля 2020
Трансфер из аэропорта прошел на отлично.Меня забирал водитель Виктор.Это очень коммуникабельный и улыбчивый человек.Летела я через Франкфурт,была очень уставшая,тк там правила проверки ужесточились.Раздели до носков),долго трясли одежду.Женщина я взрослая,не юная девушка,мне 50.Потребовали распечатанные обратные билеты и распечатанную бронь апартаментов.Летаю я довольно часто,такого вроде давно нигде не наблюдается кроме Израиля ( и то в редких случаях). Виктор не только довёз по адресу,но и помог открыть все 4 кодовых замка ,а также подключил испанскую карту Оранж.Я рекомендую.Да,можно было заказать Юбер.Вы сэкономите 15 евро,но с Вами никто не будет так возиться и помогать при заселении,также помогать со связью и интернетом. Ваша экономия в тысячу рублей обернется ужасной толчеей в аэропорту и невозможностью объяниться. Это не стОит того.Берите русскоговорящего водителя! Я смело всем своим друзьям и знакомым порекомендую данную фирму однозначно.
18 января 2020
Заказывала трансфер до пригорода Парижа. Прилетели с младшими дочками. Нас встретили с табличкой. Водитель вежливый, помог с багажом. Отлично добрались до места жительства. Рекомендую!
10 января 2020
Очень пунктуальный водитель и приятный собеседник! Рекомендую!
9 января 2020
Комфортная поездка; чистый автомобиль; пунктуальный, вежливый, доброжелательный водитель. Спасибо!
8 января 2020
Все замечательно. Водитель приехал четко ко времени, довез быстро, аккуратно, к нужному терминалу. Машина удобная, чистая, места достаточно.
31 декабря 2019
Встреча в аэропорту. Рейс задержали на час, нас все равно встретили, с милой улыбкой и помогли донести вещи в авто. Доехали до отеля с комфортом, по дороге получили много ценных советов! Спасибо!
27 декабря 2019
Все прошло отлично! Рекомендую
25 декабря 2019
Все прошло на высшем уровне
Ещё 24 отзыва

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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Трансфер в Париже

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Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
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