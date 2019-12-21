57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями

Сергей
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Сергей – ваш гид
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах.

Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!
85 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии57 отзывов
4.98
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»

Что вас ожидает

Почему мы, а не городское такси? С нами комфортнее, экономнее и надежнее! С нами вам не о чем беспокоиться — ваша поездка будет прекрасно организованной, безопасной и приятной.

Вам больше не надо стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, терпеть не всегда «удобные» условия и иногда прокуренный салон, не нужно объяснять (на чужом языке) таксисту дорогу и гадать, сколько же вам всё-таки придётся заплатить в конце, особенно с учётом пробок и хитровиляний водителя.

Вас встретит русскоговорящий лицензированный водитель с табличкой с вашим именем, который дождется вас даже в случае задержки рейса. Вас с комфортом доставят по нужному адресу и ответят на все интересующие вопросы.

С нами просто! Вам стоит лишь нажать на кнопку «бронировать», а мы сами позаботимся об остальном.

Организационные детали

  • Стоимость указана за трансфер для 1-3 человек. Для группы 4-7 человек — 98€.
  • В случае заказа в обе стороны — скидки! 156€ при заказе туда и обратно для 1-3 человек и 182€ для группы 4-7 человек.
  • Возможно организовать трансфер в Париж из аэропорта Бовэ: стоимость для 1-3 человек —127€ , для 4-8 человек — 151 €
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»
Трансфер «Аэропорт (Шарль де Голль/Орли) — Париж»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день! Приятно познакомиться — Сергей. В моём лице вы найдёте не только увлечённого профессионала, но и человека, бесконечно влюблённого в свой город! Поэтому со мной ваша поездка в Париж станет интересной и прекрасно организованной. Я живу во Франции уже более 15 лет, являюсь совладельцем и директором двух транспортных и туристических компаний. Со мной комфортно и надёжно, и только со мной вы сможете прочувствовать весь шарм Парижа.
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 декабря 2019
Спасибо большое, за трансфер. Наш самолёт был отменён поэтому мы прилетели на пару часов позже планируемого , но мы не остались на улице. Наш водитель дождался нас , спасибо за ваш сервис .
6 декабря 2019
Трансфер организован отлично, спасибо водителю Александру!
9 сентября 2019
Большое спасибо Сергею! Прекрасная организация трансфера, отличный автомобиль. Сергей очень приятный собеседник, ответил на все интересующие нас вопросы. Идеальное решение для большой семьи или компании друзей. Однозначно рекомендуем!
2 августа 2019
Все отлично !
11 мая 2019
Это не экскурсия(: оцениваю услуги по перевозке, поскольку это трансфер. Все отлично. Водитель Артур встретил в аэропорту, отвез в отель. По дороге ответил на все наши вопросы, дал советы. Машина Mercedes, салон чистый, водитель вежливый. Были предложены транспортно-экскурсионные услуги по Парижу, но мы ранее об этом позаботились (будучи еще дома) и этим предложением воспользовались лишь однажды. Во время пребывания попросили Сергея отвезти от отеля к площади Согласия (расстояние составляет 1 км). Услуга была предоставлена, но !!! объявленная цена 40 евро (мягко скажем) неадекватна даже для Парижа и была завышена в несколько раз...уж не знаю с чем это было связано...
8 мая 2019
Все прошло очень организованно и грамотно !!!

Все очень понравилось.
30 апреля 2019
Мы остались довольны трансфером. Встретили нас вовремя. Приятный молодой человек, Артур, помог с багажом, по пути ответил на все интересующие нас вопросы, помог оформить проездной на время нашего пребывания, что особенно было для нас важно. Сориентировал нас на местности нашего проживания, по всем достопримечательностям. Доставил до места. Помог связаться с хозяином аппартаментов. Остались приятные впечатления от первого знакомства в Париже. Вообщем, всем рекомендуем. Приятного путешествия по Парижу!
Ринат
10 апреля 2019
Всё просто отлично- учитывая то, что я впервые в чужой стране, где не принято разговаривать по-английски (исорически так сложилось со времён Столетней войны)- но Сергей встретил и провёл прекрасную эскурсию с множеством полезных советов для будущих поездок- так что весьма рекомендую! Спасибо)))))
7 апреля 2019
Спасибо за организацию! Все было на высшем уровне! Сергей ответил на все наши вопросы! Рекомендую!!!!!
6 апреля 2019
Сергей очень милый и комуникабельный человек.Ребенок был от него в восторге. Встретил вовремя. Прекрасно и с комфортом доехали до апартаментов на улице Абукир. Очень помог в оформлениии документов на проживание , подробно рассказал о районе и маршрутах по популярным местам Парижеа. Очень ему благодарнаы.
Ещё 47 отзывов

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Качественный сервис на комфортных автомобилях с русскоговорящими лицензированными водителями
Мы предлагаем качественный сервис на комфортных автомобилях с лицензированными русскоговорящими водителями, которые не только доставят вас до нужного места за фиксированную цену, но и с радостью сориентируют во всех интересующих вопросах. Откройте для себя Париж с группой динамичных профессионалов и прекрасным обслуживанием, которое придётся по душе даже самому избалованному клиенту!

Трансфер в Париже

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Я организую для вас трансфер из аэропортов Орли или Шарль-де-Голль в любую точку французской столицы. Профессиональный водитель встретит вас в назначенное время с именной табличкой, доставит по указанному адресу за фиксированную цену и поможет с заселением в отель.
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21 отзыв
Познакомиться с достопримечательностями столицы по дороге от аэропорта до отеля
Эта экскурсия для тех, кто не хочет терять время и стремится увидеть всё самое главное в Париже в первые часы своего путешествия! Я встречу вас в одном из аэропортов города на своём автомобиле, расскажу об истории Парижа, дам несколько ценных советов и познакомлю с основными достопримечательности столицы от Эйфелевой башни до собора Нотр-Дам. А в конце экскурсии вы окажетесь у своего отеля или апартаментов, готовые самостоятельно продолжить покорение Парижа!
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