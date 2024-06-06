🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида € 294 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас Начало: Place Monge € 294 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво Начало: Boulevard Exelmans 50 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обзорный тур - свидание с Парижем Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое Начало: Площадь Согласия от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 102 отзыва С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau от € 185 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой Начало: У Лувра € 180 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 107 отзывов Интерактивное приключение по Лувру для семей: веселье и обучение Погрузитесь в мир искусства с вашими детьми! Наша экскурсия превратит посещение Лувра в захватывающую игру с заданиями и загадками Начало: Возле пирамиды Лувра € 214 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 220 отзывов Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V Начало: По договоренности с путешественником 533 € 427 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Лувр в первый раз: путешествие в мир искусства и истории Погрузитесь в мир великих произведений и королевских сокровищ Лувра, исследуя его историю и шедевры за 2 часа Начало: Около Лувра € 320 за всё до 6 чел.

20% скидка Индивидуальная 3 часа 134 отзыва Лувр за 3 часа: эксклюзивное путешествие в мир искусства Исследуйте Лувр без спешки и толпы, наслаждаясь шедеврами в уютной атмосфере вечернего музея Начало: У Пирамиды Лувра 230 € 184 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Ожившие шедевры Лувра: музейный хакинг с гидом за 2 часа Погрузитесь в мир искусства Лувра: от Моной Лизы до Венеры Милосской. Индивидуальная экскурсия с гидом откроет лучшие экспонаты без очереди Начало: Возле Лувра € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города Начало: Собор Нотр-Дам от € 140 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Великолепная Опера Гарнье в Париже: экскурсия с пианисткой и музыковедом Погрузитесь в мир музыки и архитектуры, открывая тайны Оперы Гарнье с экспертом в области искусства € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 6 часов 41 отзыв Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления Начало: У входа в парк Диснейленд € 950 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города Начало: Во дворе Лувра у пирамиды € 195 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Музей д’Орсе в Париже: скандальные шедевры и истории XIX века Вас ждет путешествие по музею д’Орсе, где каждая картина и скульптура расскажет свою уникальную историю, полную скандалов и открытий Начало: Перед музеем € 214 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4 часа 134 отзыва Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас Начало: В районе Опера Гарнье 525 € 420 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Уникальная детская экскурсия в музей д’Орсе: погружение в мир искусства Приглашаем на захватывающую детскую экскурсию в музей д’Орсе, где искусство встречается с игрой и творчеством, оставляя яркие впечатления Начало: Перед музеем € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами € 180 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Лувр сквозь века и эпохи: индивидуальная экскурсия Лувр - лабиринт искусства и истории. С гидом вы не потеряетесь среди шедевров и узнаете все тайны музея. Идеально для любителей искусства и истории Начало: На площади перед Лувром от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории € 285 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 24 отзыва Живерни - шедевр Клода Моне Погрузитесь в мир импрессионизма, посетив сад Клода Моне в Живерни. Уникальная экскурсия из Парижа подарит незабываемые впечатления Начало: По договоренности с путешественником 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва Комфортный трансфер из аэропортов Шарль-де-Голль и Орли в центр Парижа Забудьте о длинных очередях за такси после прилета. Наш трансфер из аэропорта в Париж обеспечит вам спокойное начало путешествия Начало: У вашего терминала в аэропрту € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 145 отзывов Большая прогулка по Лувру: от средневековья до Наполеона III Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по Лувру. Узнайте тайны великих мастеров и их творений Начало: Возле статуи Людовика XIV на коне перед входом Пир... € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Знакомьтесь, Париж История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Около Пантеона от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад Начало: На площади Вогезов € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города Начало: Метро Hotel de Ville € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени € 300 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 62 отзыва Комфортный трансфер из аэропорта в Париж с русскоговорящим водителем Качественный трансфер с русскоговорящими водителями, которые встретят вас в аэропорту и доставят до нужного места за фиксированную цену € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги от € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ Начало: У здания мэрии Парижа € 260 за всё до 10 чел.

15% скидка Индивидуальная 3 часа 27 отзывов Музей Орсе в Париже: экскурсия в мир импрессионистов Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией в музее Орсе, где вас ждут истории о шедеврах и их создателях Начало: Около музея Орсе 215 € 183 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников Начало: На площади ABBESSES 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 30 отзывов Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра € 267 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Экскурсия в Лувр: искусство, история и шедевры в одном туре Проведите 4 часа в компании профессионального гида, исследуя самые знаменитые и скрытые уголки Лувра, встречаясь лицом к лицу с историей Начало: В Музее € 299 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3 часа 58 отзывов Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли» 400 € 340 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок € 280 за всё до 3 чел.