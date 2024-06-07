1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
«Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца»
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
«Чтобы попасть во дворец без очереди, гид заранее приобретает билеты для всех участников через свой личный кабинет»
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
«Прогулка по замку и знакомство с его «жителями»»
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
«Посмотрим на Замок Туманов, где жил один из великих французских импрессионистов»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Фонтенбло - ослепительный дворец
История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов
«Своим появлением замок Фонтенбло обязан страсти французских королей к охоте, а своим убранством и размахом — тому удовольствию, с которым французские короли собирали коллекцию предметов искусства в стенах семейной резиденции»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€338 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа
Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV
«Почему замок был революционным проектом в 17 веке»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
«После небольшого перерыва мы отправимся в замок Мальмезон, где находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины: мебель, туалетные принадлежности, украшения, одежда»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
«Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка»
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
533€454 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«Это самый большой замок региона с 440 комнатами, 282 каминами и 84 лестницами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа
Начало: Забираем из Вашего отеля
«Замок Фонтенбло располагается примерно в 60 км»
Расписание: Ежедневно кроме вторника
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €325 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«1) Входной билет во дворец и сады вторник, суббота, воскресенье — 27 евро с человека, четверг – 20 евро с человека»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Мини-группа
3 часа
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
«Сейчас в этом квартале много модных бутиков и известных музеев, но мы уделим внимание особнякам парижской знати XV- XVII века, которые вполне можно назвать дворцами»
Расписание: по субботам в 10.00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Париж стоит мессы
Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
Начало: На площади перед Hôtel de Ville
«Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венсенский замок
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«В юго-восточном предместье Парижа раскинулся знаменитый Венсенский замок (Chateau de Vincennes), мрачный не только суровой архитектурой, но и своей историей, однако вокруг которого сформировался целый город»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€344 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Замок Пьерфон
Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
«На краю леса между Компьенем и Вилле-Котре, на невысоком холме у реки стоит старинный укреплённый замок Пьерфон»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€538 за экскурсию
Билеты
7 часов
Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Наша экскурсия в замок Пьерфон из Парижа предусматривает также визит в тихий и уютный город Компьен»
Расписание: 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Фонтебло
«Пришедшая к престолу династия Бурбонов, вернула забытому замку былую славу»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€585 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Замок Шантии
«К замку ведет один из мостиков, перекинутый через гигантский и довольно глубокий ров»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€585 за экскурсию
Мини-группа
2 часа
Квартал Маре: богема и аристократы
Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа
Начало: На площади Hôtel de Ville
«Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
10 июня в 14:30
13 июня в 14:30
€48 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Парижа - в замок Шантийи
Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади
Начало: В вашем отеле в Париже
«Мы посетим замок с роскошными скульптурами и витражами, расписными люстрами и лестницами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Семибанкирщина: олигархи, куртизанки и скандалы у парка Монсо
Увидеть особняк шоколадного барона, раскрыть тайну Панамского скандала и узнать, где жили Ротшильды
Начало: У метро Courcelles
«Изучим особняк на грани китча, принадлежавший шоколадному барону»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
- ЕЕлена18 мая 2024Я путешествовала с детьми 6 и 9 лет. Анна встретила нас, увлекательно и с душой провела наше маленькое путешествие по
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
- ААндрей26 апреля 2024Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
- ССветлана25 апреля 2024Очень интересный маршрут, роскошные виды, Елена потрясающе рассказывает про романтический Монмартр! Великолепная экскурсия!!!!!
- ВВасилий21 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Наталья - большой профессионал своего дела, поразила нас своим чувством и пониманием клиента. Экскурсия прошла в полной гармонии,
- AAlexander2 апреля 2024Искренне благодарны Надежде! Рекомендуем! При случае первым делом будем обращаться к Надежде!
- ААнна30 марта 2024Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
- ДДегтярь22 марта 2024Несмотря на дождливую погоду, впечатление от экскурсии прекрасное! Наш гид Надя - просто чудо: прекрасная речь, дикция, просто академические знания про историю Версаля и его обитателей. . мы при следующем приезде будем обращаться только к ней!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Дворцы, замки и особняки»
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