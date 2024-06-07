Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией «Перемещаясь по залам музея, вы увидите Лувр в его различных ипостасях: Лувр — крепость, Лувр — дворец в средневековом Париже, Лувр королей Валуа, Лувр короля Солнца» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом «Чтобы попасть во дворец без очереди, гид заранее приобретает билеты для всех участников через свой личный кабинет» € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок «Прогулка по замку и знакомство с его «жителями»» € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа «Посмотрим на Замок Туманов, где жил один из великих французских импрессионистов» от € 180 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Фонтенбло - ослепительный дворец История Франции сквозь призму удивительного прошлого роскошного дворца монархов «Своим появлением замок Фонтенбло обязан страсти французских королей к охоте, а своим убранством и размахом — тому удовольствию, с которым французские короли собирали коллекцию предметов искусства в стенах семейной резиденции» € 338 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Замок Во-ле-Виконт: экскурсия в прототип Версаля из Парижа Погрузитесь в историю замка Во-ле-Виконт, воплощение мечты министра Фуке и архитектурного гения эпохи Людовика XIV «Почему замок был революционным проектом в 17 веке» 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt «После небольшого перерыва мы отправимся в замок Мальмезон, где находится множество личных вещей Наполеона и Жозефины: мебель, туалетные принадлежности, украшения, одежда» € 455 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции Начало: По договоренности с путешественником «Я расскажу, как новый хозяин — Людовик II де Бурбон-Конде — перестроил замок в роскошный дворец с великолепным парком, над которым трудился автор Версальского парка» 533 € 454 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено) Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина Начало: У вашего отеля «Это самый большой замок региона с 440 комнатами, 282 каминами и 84 лестницами» от € 975 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Индивидуальная поездка в Фонтенбло из Парижа Начало: Забираем из Вашего отеля «Замок Фонтенбло располагается примерно в 60 км» Расписание: Ежедневно кроме вторника от € 325 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 33 отзыва По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии Начало: В районе метро Saint-Michel «1) Входной билет во дворец и сады вторник, суббота, воскресенье — 27 евро с человека, четверг – 20 евро с человека» Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00 € 84 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 7 отзывов Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль «Сейчас в этом квартале много модных бутиков и известных музеев, но мы уделим внимание особнякам парижской знати XV- XVII века, которые вполне можно назвать дворцами» Расписание: по субботам в 10.00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Париж стоит мессы Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны Начало: На площади перед Hôtel de Ville «Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века» € 139 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа Венсенский замок Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид «В юго-восточном предместье Парижа раскинулся знаменитый Венсенский замок (Chateau de Vincennes), мрачный не только суровой архитектурой, но и своей историей, однако вокруг которого сформировался целый город» Расписание: Ежедневно в 09:00 € 344 за экскурсию

Индивидуальная 5 часов Замок Пьерфон Смешанная: автомобильно-пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид «На краю леса между Компьенем и Вилле-Котре, на невысоком холме у реки стоит старинный укреплённый замок Пьерфон» Расписание: Ежедневно в 09:00 € 538 за экскурсию

Билеты 7 часов Экскурсия в Компьен и замок Пьерфон Начало: В холле вашего отеля в Париже «Наша экскурсия в замок Пьерфон из Парижа предусматривает также визит в тихий и уютный город Компьен» Расписание: 09:30 € 600 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Замок Фонтебло «Пришедшая к престолу династия Бурбонов, вернула забытому замку былую славу» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 € 585 за экскурсию

Индивидуальная 5 часов Замок Шантии «К замку ведет один из мостиков, перекинутый через гигантский и довольно глубокий ров» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 585 за экскурсию

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Квартал Маре: богема и аристократы Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа Начало: На площади Hôtel de Ville «Полюбуетесь архитектурой частных особняков: Сюлли, Бовэ и Санс» Расписание: в понедельник и четверг в 14:30 € 48 за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4.5 часа Из Парижа - в замок Шантийи Увидеть, в какой роскоши жила французская знать, и выяснить, при чём тут взбитые сливки и лошади Начало: В вашем отеле в Париже «Мы посетим замок с роскошными скульптурами и витражами, расписными люстрами и лестницами» € 570 за всё до 3 чел.