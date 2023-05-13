Законодательница кулинарного искусстваКулинария во Франции возведена в ранг искусства. Как в любом искусстве, здесь творят гении и ремесленники, есть и свои престижные награды. Кулинары вкладывают весь свой талант в создание гастрономических чудес. Их цель завоевать расположение публики и выиграть главный приз, самую престижную награду — звездочку ежегодного гида «Мишлен».

Предлагаю вам совершить путешествие по городу Великих гурманов и кулинаров, я попытаюсь раскрыть вам тайны мировой славы мастеров Французской Гастрономии и дать возможность увидеть и насладиться их непревзойденными шедеврами. Я расскажу вам много интересного об истории французской кухни, ее традициях и современных направлениях.

Гастрономическая прогулкаЭта прогулка в районе старого рынка, знаменитого «Чрева Парижа» во время которой вы полюбуетесь его исторической частью, малоизвестными уголками и колоритными улочками, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и старые рестораны Парижа!

Мы посетим историческую кондитерскую, булочную, мясную, рыбную, сырную, фруктовую и шоколадную лавки, зайдем в знаменитый винный магазин, вы сможете все попробовать и составить собственное мнение о легендарной гастрономии Франции.

При желании экскурсию можно завершить обедом или ужином в историческом ресторане Парижа, либо в простой парижской брассери, либо же в одном из самых изысканных и шикарных ресторанов Парижа, отмеченном звездами «Мишлен» (предварительная резервация обязательна!)