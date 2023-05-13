Предлагаю вам совершить путешествие по городу Великих гурманов и кулинаров, я попытаюсь раскрыть вам тайны мировой славы мастеров Французской Гастрономии и дать возможность увидеть и насладиться их непревзойденными шедеврами.
Эта прогулка в районе старого рынка, знаменитого «Чрева Парижа» во время которой вы полюбуетесь его исторической частью, малоизвестными уголками и колоритными улочками, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и старые рестораны Парижа!
Эта прогулка в районе старого рынка, знаменитого «Чрева Парижа» во время которой вы полюбуетесь его исторической частью, малоизвестными уголками и колоритными улочками, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и старые рестораны Парижа!
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Законодательница кулинарного искусстваКулинария во Франции возведена в ранг искусства. Как в любом искусстве, здесь творят гении и ремесленники, есть и свои престижные награды. Кулинары вкладывают весь свой талант в создание гастрономических чудес. Их цель завоевать расположение публики и выиграть главный приз, самую престижную награду — звездочку ежегодного гида «Мишлен».
Предлагаю вам совершить путешествие по городу Великих гурманов и кулинаров, я попытаюсь раскрыть вам тайны мировой славы мастеров Французской Гастрономии и дать возможность увидеть и насладиться их непревзойденными шедеврами. Я расскажу вам много интересного об истории французской кухни, ее традициях и современных направлениях.
Гастрономическая прогулкаЭта прогулка в районе старого рынка, знаменитого «Чрева Парижа» во время которой вы полюбуетесь его исторической частью, малоизвестными уголками и колоритными улочками, где находятся гастрономические лавки, магазинчики и старые рестораны Парижа!
Мы посетим историческую кондитерскую, булочную, мясную, рыбную, сырную, фруктовую и шоколадную лавки, зайдем в знаменитый винный магазин, вы сможете все попробовать и составить собственное мнение о легендарной гастрономии Франции.
При желании экскурсию можно завершить обедом или ужином в историческом ресторане Парижа, либо в простой парижской брассери, либо же в одном из самых изысканных и шикарных ресторанов Парижа, отмеченном звездами «Мишлен» (предварительная резервация обязательна!)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Стоимость дегустации
- Обед, ужин
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 88 Rue de RivoliЗавершение: 73 rue Montorgueil
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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