Пешие экскурсии-прогулки в Париже с экскурсоводом

Найдено 198 экскурсий в категории «Пешеходные» в Париже на русском языке, цены от €7, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
51 отзыв
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
294 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
294 за всё до 5 чел.
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Обзорный тур - свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 190 за всё до 10 чел.
С Парижем на «ты» - дружеская обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
102 отзыва
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Первое свидание с Парижем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
180 за всё до 5 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Диснейленд без очереди
🚶 Пешая
Билеты
6 часов
41 отзыв
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за всё до 4 чел.
Символы Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от 130 за всё до 10 чел.
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
Париж для детей 7-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
180 за всё до 4 чел.
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Добро пожаловать в Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
285 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от 200 за всё до 10 чел.
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Гуляя вдоль Сены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
180 за всё до 6 чел.
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
17 июня в 10:00
18 июня в 13:00
300 за всё до 3 чел.
Версальский дворец, или Вслед за мечтой «короля-солнца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
360 за всё до 10 чел.
Код да Винчи - разгадываем тайну
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 4 чел.
Парижский серпантин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
260 за всё до 10 чел.
Монмартр и его улочки
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
30 отзывов
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Беговая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 за всё до 2 чел.
Замок настоящего маркиза или в гостях у кота в сапогах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
280 за всё до 3 чел.
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
260 за всё до 6 чел.
Пешком по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
84 отзыва
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от 360 за всё до 5 чел.
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Парижские тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 135 за всё до 6 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 174 за всё до 5 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Тайны острова Сите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
    читать дальше

    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
    Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
    читать дальше

    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Первое свидание с Парижем
    Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время, Марина — увлекательный рассказчик, показала город и рассказала обо всех основных достопримечательностях. С удовольствием порекомендуем ее знакомым.
    Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время
  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парижский серпантин
    Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
    читать дальше

    связано". И все это было в прекрасной атмосфере, созданной Еленой. Глубина реальных, не шаблонных знаний, умение их преподнести так, что хочется многое перечитать и пересмотреть под совсем другим углом зрения. Три часа пролетели незаметно, хотя мы встречались вечером, и до этого четыре часа сами гуляли по Парижу и были уже уставшими. Обязательно, в следующие посещение Парижа, закажем ещё две прогулки с ней. От души очень очень рекомендуем Елену.

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Париж для детей 7-12 лет
    Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Версаль Великолепный
  3. Прогулка по эпохам Парижа
  4. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  5. Покорить Париж за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Пешеходные" можно забронировать 198 экскурсий и билетов от 7 до 950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5539 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 198 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 5539 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам