1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
€294 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
€32 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
52€47 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€294 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже
Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво
Начало: Boulevard Exelmans 50
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорный тур - свидание с Парижем
Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое
Начало: Площадь Согласия
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас
Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео
Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой
Начало: У Лувра
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Билеты
6 часов
Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение
Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления
Начало: У входа в парк Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа
Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении
Начало: У Оперы Гарнье
16 июня в 09:30
17 июня в 15:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке
Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
2 часа
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
32€29 за человека
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Париж
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Около Пантеона
16 июня в 09:00
17 июня в 14:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже
Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города
Начало: Метро Hotel de Ville
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
17 июня в 10:00
18 июня в 13:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Версальский дворец: живая история королей Франции
Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов
Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом
18 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу
Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин
Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€260 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа
Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников
Начало: На площади ABBESSES
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
14 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут
Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже
Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок
17 июня в 10:30
18 июня в 13:30
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
11 июня в 10:00
13 июня в 13:00
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены
Начало: собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €275 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»
Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе
Начало: Мулен Руж
21 июля в 09:00
24 авг в 09:00
от €360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижские тайны
Необычные истории об известных достопримечательностях
Начало: Собор Нотр Дам
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €130 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander7 июня 2024Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
- ТТатьяна7 июня 2024Прекрасный гид, хорошая организация, наилучшие рекомендации!!!!
- ВВиктория6 июня 2024Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
- ООльга6 июня 2024Сегодня мы с Мариной совершили прогулку по маршруту «Первое свидание с Парижем». Мы отлично провели время, Марина — увлекательный рассказчик, показала город и рассказала обо всех основных достопримечательностях. С удовольствием порекомендуем ее знакомым.
- AAlexander6 июня 2024Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ННиколай6 июня 2024Экскурсия состоялась, все замечательно, не смотря на плохую погоду экскурсовод все показала и рассказала.
- ААндрей6 июня 2024Хочу поблагодарить Елену за потрясающую экскурсию. Нет не экскурсию, а потрясающее общение по теме "Париж и все что с ним
- ААлександр5 июня 2024Невероятная экскурсия. Мы очень довольны Анной и благодарны ей. Она смогла увлечь наших девчонок 5 и 8 лет. Было крайне интересно и познавательно. Обязательно пойдем еще с Анной гулять, когда будем в Париже:) Спасибо
- ЕЕкатерина5 июня 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
- ЯЯна5 июня 2024Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Пешеходные»
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