🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 103 отзыва Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры Начало: У метро Blanche Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30 € 32 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 51 отзыв Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида € 294 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 48 отзывов Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту Начало: На площади Сен-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 49 отзывов Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы Начало: У фонтана Сан-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 30 € 27 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 31 отзыв Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас Начало: Place Monge € 294 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Атлантида: авторская экскурсия по местам русской эмиграции в Париже Прогулка по 16-му округу Парижа, где жили русские эмигранты. Узнайте о Набокове, Юсупове, Гиппиус и других. Погружение в атмосферу ар-нуво Начало: Boulevard Exelmans 50 € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обзорный тур - свидание с Парижем Погрузитесь в атмосферу Парижа, гуляя по его легендарным местам и скрытым уголкам. Узнайте удивительные истории и попробуйте лучшее мороженое Начало: Площадь Согласия от € 190 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 102 отзыва С Парижем на «Ты»: дружеская обзорная прогулка по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Парижа вместе с местным жителем. Исторические факты, легенды и лучшие гастро-точки ждут вас Начало: В районе метро Champs-Élysées - Clemenceau от € 185 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 36 отзывов Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами Начало: На площади Gambetta € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Первое свидание с Парижем: индивидуальная экскурсия с видео Встреча с Парижем: королевские площади, дворцы и истории любви ждут вас в уникальной экскурсии с видеосъемкой Начало: У Лувра € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города Начало: Собор Нотр-Дам от € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 6 часов 41 отзыв Билеты в Диснейленд без очереди в Париже - VIP сопровождение Посетите Диснейленд в Париже без очередей! VIP сопровождение обеспечит вам быстрый доступ к аттракционам и незабываемые впечатления Начало: У входа в парк Диснейленд € 950 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия: Символы Парижа Путешествие от Средневековья до наших дней, раскрывающее историю и колорит Парижа. Узнайте о легендарных памятниках и их значении Начало: У Оперы Гарнье от € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города Начало: Во дворе Лувра у пирамиды € 195 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Париж для детей 7-12 лет: история и тайны в увлекательной прогулке Погрузитесь в мир средневекового Парижа с вашим ребенком. Интерактивная экскурсия, полная игр и загадок, оживит историю перед вами € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 2 часа 55 отзывов Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида Начало: У фонтана Сан Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 32 € 29 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Добро пожаловать в Париж: Индивидуальное путешествие по сердцу Франции Погрузитесь в атмосферу Парижа: от величественных дворцов до тайных улочек, каждый шаг раскрывает новую страницу истории € 285 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 77 отзывов Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил... € 534 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Знакомьтесь, Париж История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: Около Пантеона от € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад Начало: На площади Вогезов € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Гуляя вдоль Сены: историческое путешествие и пикник в Париже Пройдитесь по берегам Сены, исследуя историю и культуру Парижа, с возможностью устроить пикник с видом на символы города Начало: Метро Hotel de Ville € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 46 отзывов Версальский дворец: живая история королей Франции Погрузитесь в великолепие Версальского дворца, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о жизни и тайнах французских монархов Начало: Версаль, статуя Людовика XIV перед главным входом € 360 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Код да Винчи - разгадываем тайну: индивидуальная экскурсия по Парижу Погрузитесь в загадочный мир Кода да Винчи, исследуя тайны Лувра, площади Карусель и церкви Сан-Сюльпис. Уникальная экскурсия по следам героев книги от € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия по Парижу: Парижский серпантин Парижский серпантин - уникальная индивидуальная экскурсия по главным улицам и тайным уголкам Парижа. Откройте для себя новый взгляд на город от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ Начало: У здания мэрии Парижа € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Монмартр и его улочки: путешествие в сердце богемного Парижа Погрузитесь в атмосферу творчества и искусства, пройдя по улочкам Монмартра, где каждый уголок хранит истории великих художников Начало: На площади ABBESSES 200 € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 30 отзывов Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 22 отзыва Беговая экскурсия по Парижу: индивидуальный маршрут Пробежка по булыжным мостовым и набережным Парижа, наслаждаясь движением и открывая новые горизонты. Узнайте город с уникальной стороны € 60 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Замок настоящего маркиза: история, аристократия и сказки в Париже Погрузитесь в мир аристократии и сказок XVII века. Экскурсия по замку, где вас ждут исторические открытия и встречи с персонажами сказок € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Версаль - от карточного дворца до столицы французского королевства Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции € 260 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 23 отзыва Пешком по Монмартру Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Обзорная пешая экскурсия по Парижу О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры € 400 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Парижские тайны. Латинский квартал и Сен Жермен Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены Начало: собор Нотр Дам от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 48 отзывов В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы от € 275 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6.5 часов 84 отзыва Обзорная экскурсия «Один день в Париже» Большая прогулка по городу на целый день - все самое интересное в городе Начало: Мулен Руж от € 360 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов По следам парижских алхимиков Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа от € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа от € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 93 отзыва Парижские тайны Необычные истории об известных достопримечательностях Начало: Собор Нотр Дам от € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 66 отзывов Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: В Латинском квартале от € 174 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки от € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери от € 180 за всё до 4 чел.