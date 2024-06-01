Экскурсии по рынкам Парижа

Найдено 7 экскурсий в категории «Рынки» в Париже на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«Начнем с посещения французского рынка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Проникнуться истинно парижским духом: антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки
«На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
80 за человека
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«С другой стороны улицы Rivoli спряталась во дворах деревушка Saint-Paul, куда просто необходимо заглянуть пошляться по броканту (нечто среднее между блошиным рынком и гаражной распродажей)»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 150 за всё до 9 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
«Наша встреча начнётся на самом большом в мире антикварном рынке»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
«Атмосферные блошиные рынки с уникальными вещицами»
350 за всё до 3 чел.
Охота за сокровищами Сент-Уана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
«Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Продукты на атмосферном локальном рынке»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
  • А
    Анна
    30 марта 2024
    Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
    Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
  • Г
    Гузаль
    26 сентября 2023
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2023
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Все очень хорошо организовано и продумано, очень интересно было познакомиться с особенностями французской кухни
  • М
    Марина
    15 ноября 2022
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    очень советую! Анна- прекрасный гид и рассказчик, ещё и фотографирует между делом, но профессионально. я получила удовольствие от прогулки и полезную информацию.
  • Г
    Григорий
    8 июля 2022
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Хорошо и вкусно прогулялись с Полиной. Правда нам не повезло с погодой - был такой бодрый дождь, поэтому пришлось подрезать маршрут и слушать экскурсию прячась от дождя под навесами:)
  • Д
    Дмитрий
    27 октября 2019
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Организация путешествия - супер: все вовремя, удобно и очень заботливо. Комфортный транспорт. Неожидынные, своевременные и такие вкусные бутерброды с кофе
    читать дальше

    из термоса. А героическую попытку прорваться через Парижские пробки, чтобы мы успели на свою выставку в Лувре, и отданную под упаковку наших "трофеев" сумку и футболку - мы никогда не забудем. Спасибо! Общение - очень приятное: все дружелюбно и очень интеллигентно. Содержание - очень познавательно и интересно. Процесс "охоты" очень азартный, а результат - уж как повезет. Нам вроде нормально повезло)) Большое спасибо Дине и Юле за увлекательную поездку!

  • N
    Natalia
    15 октября 2019
    Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
    Великолепно! Очень грамотно и интересно составленный маршрут. Подойдет всем кто любит погулять по блошиным рынкам и обязательно найти свои сокровища
    читать дальше

    при помощи грамотных экскурсоводов и просто приятных Дины и Юли. Мы не ожидали что будет так азартно особенно когда Дина торгуется и обычно цены за которые мы все покупали нас очень приятно шокировали. Так что уезжаем домой с сокровищами!!! Мы посетили 4 маленьких городка с большими рынками и все это на очень комфортабельной машине с очень интересными экскурсоводами. Когда вернемся в Париж - поедем еще раз!

  • Е
    Евгения
    19 апреля 2019
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Большое спасибо Анне за интересную и информативную экскурсию. Очень советую всем, особенно тем, кто, как и мы, остановился в Марэ
    читать дальше

    жить - можно за несколько часов досконально изучить район и узнать все его фишки, чтобы потом не терять время на самостоятельное освоение. Вдобавок, Анна - очень интересный собеседник и творческий человек, который не просто расскажет вам про исторические факты, а покажет настоящую атмосферу этого района - богемную, творческую и раскрепощенную.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Рынки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
  2. Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
  3. Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
  4. Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
  5. Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Рынки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 455. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Рынки», 81 ⭐ отзыв, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам