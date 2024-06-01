1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«Начнем с посещения французского рынка»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €275 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Проникнуться истинно парижским духом: антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки
«На протяжении нескольких столетий именно во Франции билось сердце Европейского рынка искусства, а значит его антикварные галереи, аукционные дома, блошиные рынки — вот где можно проникнуться истинно парижским духом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«С другой стороны улицы Rivoli спряталась во дворах деревушка Saint-Paul, куда просто необходимо заглянуть пошляться по броканту (нечто среднее между блошиным рынком и гаражной распродажей)»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
«Наша встреча начнётся на самом большом в мире антикварном рынке»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей
«Атмосферные блошиные рынки с уникальными вещицами»
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Охота за сокровищами Сент-Уана
Посетить крупнейший антикварный рынок в мире, где можно найти всё: от пуговиц до подводной лодки
Начало: На станции метро Porte de Clignancourt
«Расположившись на 7 гектарах, Сент-Уан объединяет 15 рынков и 2500 продавцов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«Продукты на атмосферном локальном рынке»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
- ААлександр30 апреля 2024Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
- ААнна30 марта 2024Замечательный экскурсовод Юлия, познавательно и увлекательно! Интересно для семей с детьми подростками! Очень рекомендую!
- ГГузаль26 сентября 2023Было интересно посетить настоящие броканты, которые несомненно отличаются от парижского рынка Сент Уан, где все уже разложено и стоит втридорога. Дина и Юля знают куда ехать и мы купили на этих блошках несколько интересных вещиц за сущие гроши. Спасибо гидам!
- ТТатьяна7 апреля 2023Все очень хорошо организовано и продумано, очень интересно было познакомиться с особенностями французской кухни
- ММарина15 ноября 2022очень советую! Анна- прекрасный гид и рассказчик, ещё и фотографирует между делом, но профессионально. я получила удовольствие от прогулки и полезную информацию.
- ГГригорий8 июля 2022Хорошо и вкусно прогулялись с Полиной. Правда нам не повезло с погодой - был такой бодрый дождь, поэтому пришлось подрезать маршрут и слушать экскурсию прячась от дождя под навесами:)
- ДДмитрий27 октября 2019Организация путешествия - супер: все вовремя, удобно и очень заботливо. Комфортный транспорт. Неожидынные, своевременные и такие вкусные бутерброды с кофе
- NNatalia15 октября 2019Великолепно! Очень грамотно и интересно составленный маршрут. Подойдет всем кто любит погулять по блошиным рынкам и обязательно найти свои сокровища
- ЕЕвгения19 апреля 2019Большое спасибо Анне за интересную и информативную экскурсию. Очень советую всем, особенно тем, кто, как и мы, остановился в Марэ
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Рынки»
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