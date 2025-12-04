Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную прогулку по живописным улицам Латинского квартала — одного из старейших районов Парижа, где история буквально дышит на каждом шагу. Здесь расположены древнейшие учебные заведения Франции, а также множество архитектурных и культурных памятников. Во время экскурсии вы увидите: - Фонтан Сен-Мишель, на котором изображён архангел Михаил, низвергающий Дьявола — символ борьбы добра со злом. - Римские термы — хорошо сохранившиеся руины античных бань II века. - Особняк Клюни — яркий пример пламенеющей готики, некогда резиденция монахов ордена Клюни, а ныне — Музей Средневековья. - Сорбонну и Коллеж де Франс — знаменитые центры французского просвещения. - Церковь Сент-Этьен-дю-Мон, известную своим уникальным асимметричным фасадом и хранящую реликвии Святой Женевьевы — покровительницы Парижа. - Пантеон — величественную усыпальницу выдающихся личностей Франции. - Люксембургский сад с одноимённым дворцом, где заседает Сенат, и фонтаном Медичи — одним из самых романтичных уголков города. - Кафе "Прокоп" — старейшее кафе Парижа, где в разное время бывали Дидро, Руссо, Вольтер, Жорж Санд, Бальзак и Виктор Гюго. - Финальный аккорд — набережная Сены с видом на остров Сите.
По пятницам в 10.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Сен Мишель, 75005 Париж
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
