Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Ольга Ваш гид в Париже Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По пятницам в 10.00 €55 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаю вас на увлекательную прогулку по живописным улицам Латинского квартала — одного из старейших районов Парижа, где история буквально дышит на каждом шагу. Здесь расположены древнейшие учебные заведения Франции, а также множество архитектурных и культурных памятников. Во время экскурсии вы увидите: - Фонтан Сен-Мишель, на котором изображён архангел Михаил, низвергающий Дьявола — символ борьбы добра со злом. - Римские термы — хорошо сохранившиеся руины античных бань II века. - Особняк Клюни — яркий пример пламенеющей готики, некогда резиденция монахов ордена Клюни, а ныне — Музей Средневековья. - Сорбонну и Коллеж де Франс — знаменитые центры французского просвещения. - Церковь Сент-Этьен-дю-Мон, известную своим уникальным асимметричным фасадом и хранящую реликвии Святой Женевьевы — покровительницы Парижа. - Пантеон — величественную усыпальницу выдающихся личностей Франции. - Люксембургский сад с одноимённым дворцом, где заседает Сенат, и фонтаном Медичи — одним из самых романтичных уголков города. - Кафе "Прокоп" — старейшее кафе Парижа, где в разное время бывали Дидро, Руссо, Вольтер, Жорж Санд, Бальзак и Виктор Гюго. - Финальный аккорд — набережная Сены с видом на остров Сите.

По пятницам в 10.00 Выбрать дату