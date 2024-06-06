Групповые экскурсии Парижа

Найдено 41 экскурсия в категории «Групповые» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Главные сокровища Лувра за 2 часа
Групповая
2 часа
580 отзывов
Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты
Начало: Возле Лувра
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
52 за человека
Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
32 за человека
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
40 отзывов
Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У метро Опера
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5247 за человека
Покорить Париж за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
49 отзывов
Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям
Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы
Начало: У фонтана Сан-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3027 за человека
Большое знакомство с Версалем
Групповая
3.5 часа
92 отзыва
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
65 за человека
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
В Париже впервые? Тогда вам с нами
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
2 часа
55 отзывов
Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида
Начало: У фонтана Сан Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3229 за человека
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Мини-группа
2 часа
80 отзывов
Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже
Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У входа в музей Орсе
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
11 июня в 15:00
12 июня в 13:30
55 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа
Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях
Начало: В районе метро Rambuteau
Расписание: в среду и пятницу в 13:30
12 июня в 13:30
14 июня в 13:30
45 за человека
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
9%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии
Начало: В районе центра Помпиду
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
9687 за человека
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Монмартр в лучах заката
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
40 за человека
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
639 отзывов
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6253 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
278 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
50 отзывов
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
47 за человека
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе
Начало: Метро Solferino
Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 13:30
55 за человека
Покорить Париж за два часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Покорить Париж за два часа
Начало: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris
Расписание: Ежедневно в 10.30, кроме воскресенья
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
30 за человека
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
87 отзывов
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
71 за человека
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
2 отзыва
Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню
Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
89 за билет
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Групповая
3.5 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
10 июня в 15:00
41 за человека
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: у вашего отеля в Париже
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
285 за человека
Прогулка по Сене с аудиогидом
Аудиогид
1 час
9 отзывов
Прогулка по Сене с аудиогидом
Начало: У памятника Шарлю де Голлю
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 25 за человека
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Групповая
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
49 за человека
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
8 отзывов
Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou...
19 июля в 14:45
23 авг в 14:45
30 за человека
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
Расписание: по субботам в 10.00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
50 за человека
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Начало: Metro Philippe Auguste
Расписание: по воскресеньям в 10.00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Квартал Маре: богема и аристократы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Квартал Маре: богема и аристократы
Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа
Начало: На площади Hôtel de Ville
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
10 июня в 14:30
13 июня в 14:30
48 за человека
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Начало: у входа в метро Anvers
Расписание: в субботу в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
52 за человека
Монпарнас: здесь жила революция
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Монпарнас: здесь жила революция
Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Начало: У станции метро RER B Port-Royal
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
67 за человека
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: в Центре Помпиду
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
17 июня в 19:00
18 июня в 19:00
40 за человека
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Мини-группа
1.5 часа
Экспресс-знакомство с Лувром в мини-группе
Составить первое впечатление о шедеврах мирового искусства в камерном формате
Начало: в музее Лувр
Расписание: в среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30
Сегодня в 11:30
12 июня в 11:30
67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
    читать дальше

    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
  • A
    Alexander
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Очень информативно и хорошо продумано.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Главные сокровища Лувра за 2 часа
    Классная экскурсия! Посмотрела что хотели. Гид тоже огонь! Информативно, весело, не скучно.
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
    читать дальше

    что экскурсии по кладбищу это отдельный вид искусства, погружение в историю людей и города с обратной стороны. Очень рекомендую всем, кто планирует свое посещение Парижа, сходить на кладбище Пер-Лашез с Катариной - замечательным экскурсоводом!)

    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с
  • A
    Andrey
    4 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Спасибо гиду Елене, за ее прекрасную экскурсию! Время пролетело незаметно, Елена максимально показала и рассказала о достопримечательностях! Очень искренне рассказывала, хороший собеседник! С удовольствием порекомендую!
  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Прогулка по эпохам Парижа
    Ксения провела нам очень интересную экскурсию, интересно и познавательно!
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Главные сокровища Лувра за 2 часа
  3. Прогулка по эпохам Парижа
  4. Нотр-Дам и всё самое главное в Париже
  5. Покорить Париж за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Групповые" можно забронировать 41 экскурсию от 25 до 285 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2944 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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