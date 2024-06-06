🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 103 отзыва Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры Начало: У метро Blanche Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30 € 32 за человека

Групповая 2 часа 580 отзывов Главные сокровища Лувра: путеводитель по эпохам Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Лувру, где вас ждут шедевры мировой культуры и уникальные исторические экспонаты Начало: Возле Лувра € 52 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 48 отзывов Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту Начало: На площади Сен-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 € 32 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 3 часа 40 отзывов Нотр-Дам и всё самое главное в Париже: экскурсия с гидом Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его исторические уголки и секреты вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У метро Опера Расписание: ежедневно в 10:00 52 € 47 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 49 отзывов Покорить Париж за 2 часа: прогулка по главным достопримечательностям Идеальная экскурсия для первого знакомства с Парижем: легенды Нотр-Дам, тайны Ришелье и очарование городских улочек. Почувствуйте дух французской столицы Начало: У фонтана Сан-Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 30 € 27 за человека

Групповая 3.5 часа 92 отзыва Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S... Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 36 отзывов Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами Начало: На площади Gambetta € 45 за человека

Мини-группа 2 часа 19 отзывов Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея Начало: У конной статуи Людовика XIV Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30 € 55 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 2 часа 55 отзывов Экскурсия по Парижу: от Нотр-Дама до Лувра за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Парижа, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории от опытного гида Начало: У фонтана Сан Мишель Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 32 € 29 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 340 отзывов Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (... Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

9% скидка Билеты 2.5 часа 214 отзывов Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере Начало: Около Лувра 58 € 53 за билет

Мини-группа 2 часа 80 отзывов Шедевры импрессионизма музея Орсе: уникальная экскурсия в Париже Погрузитесь в мир французского искусства конца 19 века, открывая шедевры Моне, Ренуара и Ван Гога в уютной атмосфере мини-группы Начало: У входа в музей Орсе Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру Начало: У Лувра Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00 € 54 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 27 отзывов Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу Начало: У метро Bastille Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 12 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau» € 45 за человека

Мини-группа 2 часа 3 отзыва Помпиду: раскусить современное искусство за 2 часа Понятно и увлекательно о направлениях, картинах и инсталляциях Начало: В районе метро Rambuteau Расписание: в среду и пятницу в 13:30 € 45 за человека

🚲 На велосипеде 9% скидка Мини-группа 3 часа 1 отзыв По историческому центру Парижа - на велосипедах Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох на групповой экскурсии Начало: В районе центра Помпиду 96 € 87 за человека

🚲 На велосипеде 10% скидка Мини-группа 3.5 часа 1 отзыв На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе) В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом Начало: У Центра Помпиду 126 € 114 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами Начало: У метро Blanche Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Монмартр: святыни, мельницы, бордели Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа) Начало: На станции метро «Abbesses» € 70 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 1 отзыв По следам героев романа Гюго в Париже Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго Начало: перед церковью Сен-Ёсташ Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00 € 32 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2 часа 639 отзывов Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа» Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой... Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30. от 62 € 53 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 278 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1) Расписание: Ежедневно: 15:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 50 отзывов Шарм и секреты Парижа в мини-группе Начало: Станция метро Opéra Расписание: каждый день в 10:00 € 47 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Шедевры музея Орсе за 2 часа в мини-группе Начало: Метро Solferino Расписание: Ежедневно в 13.30, кроме понедельника, среды и воскресенья. По вторникам в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Покорить Париж за два часа Начало: 7B Place Saint-Michel, 75006 Paris Расписание: Ежедневно в 10.30, кроме воскресенья € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 87 отзывов Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца € 71 за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 2 отзыва Прогулка по Парижу + билеты на Эйфелеву башню Начало: Выход N1 из метро Champs Elysees - Clemenceau € 89 за билет

Групповая 3.5 часа 51 отзыв Обзорная экскурсия + прогулка на кораблике Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1) Расписание: Ежедневно в 15:00 € 41 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 13 часов 1 отзыв Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа) Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда Начало: у вашего отеля в Париже Расписание: ежедневно в 08:00 € 285 за человека

Аудиогид 1 час 9 отзывов Прогулка по Сене с аудиогидом Начало: У памятника Шарлю де Голлю Расписание: Ежедневно от € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 33 отзыва По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии Начало: В районе метро Saint-Michel Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00 € 84 за человека

🚌 На автобусе 🚗 На машине Групповая 3 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом Начало: Place le l Opera 75009 Paris Расписание: вторник и четверг начало в 10.00 € 49 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 8 отзывов Прогулка по Монмартру с посещением собора Сакре-Кёр Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом Начало: Площадь Blanche напротив входа в кабаре Moulin Rou... € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 7 отзывов Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль Расписание: по субботам в 10.00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 6 отзывов Секреты легендарного кладбища Пер Лашез Начало: Metro Philippe Auguste Расписание: по воскресеньям в 10.00 € 50 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Квартал Маре: богема и аристократы Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа Начало: На площади Hôtel de Ville Расписание: в понедельник и четверг в 14:30 € 48 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник Начало: у входа в метро Anvers Расписание: в субботу в 14:00 € 52 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа Монпарнас: здесь жила революция Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе) Начало: У станции метро RER B Port-Royal € 67 за человека

Мини-группа 2.5 часа Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа) Начало: в Центре Помпиду Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30 € 40 за человека