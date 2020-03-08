Что вас ожидает

Париж с фотокарточки и пикник с вином и сыром

Мы приятно прогуляемся по самому сердцу Парижа, чтобы вы воочию увидели достопримечательности с открыток. Встретимся у Лувра и не спеша направимся в сторону сада Пале-Рояль под курьёзные истории о фаворитках короля и другие любопытные моменты из биографии Парижа. Гуляя по тесным улочкам старого Латинского квартала, мы вспомним эпоху Д’Артаньяна и трёх мушкетеров. Посетим церковь Сен-Северин, её причудливые химеры приоткроют вам душу французской готической архитектуры. На Старом мосту короля Генриха Неварского, построенного «для сладострастных пикников», мы устроим свой пикник — вы попробуете отборные сыры с бокалом рубинового Бордо и полюбуетесь неспешными, как сами французы, водами Сены.

Обед на французский лад и локальный маркет

Уверена, что пикник лишь раззадорит ваш аппетит, поэтому после приятного плэнера на Понт-Нёф мы пойдём в ресторанчик уже основательно поесть. В меню 3 позиции. На закуску предложат мидии в белом вине, устрицы или лягушачьи лапки. На горячее подадут мясо по-бургундски или же фрикасе из курицы по-нормандски. А на десерт вы полакомитесь сладкими крепами, тартом татен, макарунами, а если захотите, замените десерт пахучим ассорти сыров. Во время обеда я обязательно поделюсь фактами об отношениях между французами и едой, об их предпочтениях и интересных традициях.

С полной головой впечатлений и полным желудком отменных блюд мы закончим путешествие на местном рынке. Здесь лавки ломятся от десятков сортов сыров, даров моря и сладостей — если захотите, я помогу собрать набор из локальных деликатесов, чтобы вечером вы вкусно завершили этот день.