  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. В Париже есть, пить, по улицам бродить!

Прогулка по легендарным местам столицы, сыр под вино на плэнере и обед в чисто французском месте

ANNEMARI
Задать вопрос
ANNEMARI – ваш гид
Я не только покажу вам лицо Парижа с его роскошными дворцами и королевскими садами, но и научу наслаждаться едой, как истинный француз! Мы затеряемся на старинных улицах Латинского квартала, заглянем за нормандской готикой в церковь недалеко от Нотр-Дама, поучимся «искусству жить» на Понт-Нёф с вином и сыром — и пообедаем в ресторане.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча во дворе Лувра у пирамиды
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!

Что вас ожидает

Париж с фотокарточки и пикник с вином и сыром
Мы приятно прогуляемся по самому сердцу Парижа, чтобы вы воочию увидели достопримечательности с открыток. Встретимся у Лувра и не спеша направимся в сторону сада Пале-Рояль под курьёзные истории о фаворитках короля и другие любопытные моменты из биографии Парижа. Гуляя по тесным улочкам старого Латинского квартала, мы вспомним эпоху Д’Артаньяна и трёх мушкетеров. Посетим церковь Сен-Северин, её причудливые химеры приоткроют вам душу французской готической архитектуры. На Старом мосту короля Генриха Неварского, построенного «для сладострастных пикников», мы устроим свой пикник — вы попробуете отборные сыры с бокалом рубинового Бордо и полюбуетесь неспешными, как сами французы, водами Сены.

Обед на французский лад и локальный маркет
Уверена, что пикник лишь раззадорит ваш аппетит, поэтому после приятного плэнера на Понт-Нёф мы пойдём в ресторанчик уже основательно поесть. В меню 3 позиции. На закуску предложат мидии в белом вине, устрицы или лягушачьи лапки. На горячее подадут мясо по-бургундски или же фрикасе из курицы по-нормандски. А на десерт вы полакомитесь сладкими крепами, тартом татен, макарунами, а если захотите, замените десерт пахучим ассорти сыров. Во время обеда я обязательно поделюсь фактами об отношениях между французами и едой, об их предпочтениях и интересных традициях.

С полной головой впечатлений и полным желудком отменных блюд мы закончим путешествие на местном рынке. Здесь лавки ломятся от десятков сортов сыров, даров моря и сладостей — если захотите, я помогу собрать набор из локальных деликатесов, чтобы вечером вы вкусно завершили этот день.

Организационные детали

  • В цену экскурсии включено: услуги гида (3 ч.), дегустация французского вина с 3-мя видами сыров, обед или ужин в ресторане национальной кухни из 3-х блюд на 2-х человек
  • Дополнительные расходы: вино в ресторане (по вашему желанию)
  • Обратите внимание, меню в ресторане может отличаться от заявленного в описании
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!
В Париже есть, пить, по улицам бродить!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура во дворе Лувра у пирамиды.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ANNEMARI
ANNEMARI
Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как интересную книгу — страничка за страничкой. Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида. До скорой встречи.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо огромное за экскурсию! Все было на одном дыхании. Успели за недолгое время экскурсии много всего увидеть и попробовать!

Гастрономические экскурсии в Париже

Праздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыровПраздник вкуса: дегустация лучших сыров
скидка10%
€117
106 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Узнать о гастрономических предпочтениях парижан, пробуя местные деликатесы в сырно-винном баре
Кто не пробовал сыров у лучших парижских сыроделов, тот, в общем-то, и не бывал в Париже. Поэтому приглашаю вас отправиться в уютный сырно-винный бар квартала Батиньоль, где мы проведем пару часов, пробуя вкуснейшие сорта сыров и подобранное к ним французское вино. Вы узнаете о тонкостях винной дегустации и особенностях сырного производства, познакомитесь с гастрономическими пристрастиями французов и проведете время, как истинный парижанин.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Индивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее винаИндивидуальная дегустация-квест в музее вина
От 78 за экскурсию
1.5 часа
9 отзывов
Восприятие французского вина через 5 ощущений в музее «Les Caves du Louvre»
Оказавшись в Париже, вы непременно захотите познакомиться с миром французского вина! Для этого мы посетим музей «Les Caves du Louvre» в самом центре города, где вы узнаете все тонкости создания, хранения и дегустации любимого напитка французов. Экскурсия пройдет в формате квеста, во время которого с помощью органов чувств вы откроете всю палитру ощущений: запах вина, его цвет, вкус, текстуру и форму.
Квартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократаКвартал Марэ: будни французского аристократа
195 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
Если вы готовы с головой погрузиться в мир парижской аристократии 18 века, моя исторически-гастрономическая прогулка по улицам Марэ для вас! Вы перенесетесь в эпоху Марии-Антуанетты, пробуя французские пирожные, выбирая изысканный парфюм и рассматривая интерьеры стиля рококо. Я отведу вас в чудесную сырную лавку, расскажу секрет крема «Шантильи» и помогу проникнуть в покои принцев и принцесс, где вам откроются интриги, быт и кулинарные предпочтения монарших особ.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынкуВ Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
От 255 за экскурсию
4 часа
44 отзыва
Взять в руки, понюхать, надкусить, посмаковать — разобрать продукты местного маркета на вкусы
На экскурсии я расскажу истории о французской кухне и парижанах. Вы откроете для себя тонкий вкус свежей фуа-гра, копчёных колбас и чёрного трюфеля, узнаете о разных по предназначению сортах оливкового масла из Прованса, познакомитесь с шедеврами местных кондитеров и с многообразием легендарных сыров. И в результате — раскроете для себя все прелести французской кухни!
Утро в Париже: от круассанов до Елисейских полейУтро в Париже: от круассанов до Елисейских полейУтро в Париже: от круассанов до Елисейских полей
От 180 за экскурсию
2.5 часа
Завтрак в парижской кофейне и прогулка по архитектурным символам города
Утро – идеальное время для первого знакомства с Парижем! Мы пройдем по спокойному и приятному городу, благоухающему свежей выпечкой, и рассмотрим его известнейшие архитектурные памятники. В уютной кофейне попробуем французские круассаны и прикоснемся к особой атмосфере и поэзии Парижа. Вы не только узнаете всё самое интересное из истории города, но и научитесь по-настоящему любить и понимать Париж!

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи