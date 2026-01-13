12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Латинский квартал Парижа - это место, где история и современность сливаются в уникальной атмосфере. Узкие улочки, антикварные магазины и кафе создают неповторимый колорит. Посетители увидят такие знаковые места, как Сорбонна, Пантеон и древние галло-римские термы. Экскурсия включает в себя осмотр средневековых церквей и живописных скверов. Это идеальный выбор для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Парижа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера средневекового Парижа
- 📚 Посещение знаменитой Сорбонны
- 🏛️ Впечатляющие исторические достопримечательности
- 🛍️ Антикварные и книжные магазины
- ☕ Уютные кафе и лавочки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Латинского квартала - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а атмосфера Парижа особенно оживлённая. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, но может быть немного прохладнее. Зимой, с ноября по март, туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием, хотя погода может быть непредсказуемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Сен-Мишель
- Улица Юшетт
- Сквер Вивиани
- Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр
- Улица Галанд
- Коллеж Бернардинцев
- Церковь Сен-Северен
- Галло-римские термы
- Сорбонна
- Пантеон
- Церковь Сент-Этьен-дю-Мон
- Улица Муфтар
- Арены Лютеции
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Улица Юшетт — одна из самых старых в Париже
- Пешеходная улица Муфтар и рынок, где торгуют свежими овощами и фруктами, сырами, мёдом
- Сорбонна — старейшее учебное заведение в стране
- Пантеон — некрополь великих граждан Франции
- Сквер Вивиани с самым старым парижским деревом и видом на собор Парижской Богоматери.
- Церковь Сен-Жюльен-ле-Повр — единственная уцелевшая среди парижских приходов 12 века
- Улица Галанд с самой старой вывеской города и легендой о Святом Юлиане Гостеприимном
- Арены Лютеции — галло-римский цирк 2–3 веков
И многое другое — в тихих переулках и старинных фасадах, где жива история Парижа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Парижской Богоматери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо большое, Максиму за предновогоднюю прогулку по Латинскому кварталу Парижа!
Узнали много интересных фактов из истории и жизни города в целом и LQ в частности и получили большое удовольствие от общения с образованным и очень приятным молодым человеком с богатыми историческими познаниями.
Рекомендую всем! В следующий приезд обязательно обратимся снова)
Узнали много интересных фактов из истории и жизни города в целом и LQ в частности и получили большое удовольствие от общения с образованным и очень приятным молодым человеком с богатыми историческими познаниями.
Рекомендую всем! В следующий приезд обязательно обратимся снова)
Вам был полезен этот отзыв?
Супер профессиональный гид, оцениваю отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы путешествовали академической группой с определенной целью. Забронировав экскурсию, мы сразу связались с Максимом и сообщили ему цель визита. Максим прекрасно сумел адаптировать и маршрут, и свой рассказ с тем,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всем добрый день! Были с мужем в Париже три дня, при том, что муж не любит экскурсии, я рискнула)) и заказала еще из дома одну экскурсию по Латинскому кварталу. Прогулка
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия началась с того, что мы перепутали "коней" т. е. место встречи. Оказывается их двое;) но нашего экскурсовода это не смутило. Он очень оперативно, в течение нескольких минут нашёл нас
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия была проведена в запланированное время в день приезда вечером и дала полное представление о районе проведения. В последующие дни своего прибывания в Париже мы неоднократно возвращались в Латинский квартал, чтобы подробно ознакомиться с его достопримечательностями. Особо отмечаем пунктуальность экскурсовода и интересное содержание экскурсии, а также получение дополнительной информации интересующей нас. Спасибо Максиму и успехов в дальнейшей деятельности!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Латинский квартал в Париже»
Индивидуальная
до 6 чел.
Латинский квартал - интеллектуальный центр Парижа
Погрузитесь в атмосферу старинного Парижа, исследуя Латинский квартал с его богатой историей и культурой
Начало: У фонтана Святого Мишеля
Завтра в 15:30
14 авг в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Латинским кварталом
Откройте для себя Латинский квартал - сердце исторического Парижа, где древние амфитеатры соседствуют с легендарными университетами
Начало: У метро Jussieu
Расписание: в субботу в 15:30, в воскресенье в 15:00
15 авг в 15:30
16 авг в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Квартал Маре, или Париж времён д’Артаньяна
По аутентичным уголкам старого Парижа, где витает дух мушкетёров Дюма
Начало: На площади перед зданием мэрии Парижа
16 авг в 14:00
18 авг в 09:00
от €290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Латинский квартал в деталях
На левом берегу Сены, в сердце Парижа, вы увидите термы, Сорбонну, Пантеон и другие достопримечательности, узнаете об известных жителях квартала
Начало: Mетро Saint-Michel
30 авг в 08:00
13 сен в 08:00
от €195 за всё до 8 чел.
от €290 за экскурсию