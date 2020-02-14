12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Это было потрясающее погружение в прошлое и настоящее Латинского квартала! Спасибо, Максим!
Екатерина
26 июня 2019
Мы путешествовали академической группой с определенной целью. Забронировав экскурсию, мы сразу связались с Максимом и сообщили ему цель визита. Максим прекрасно сумел адаптировать и маршрут, и свой рассказ с тем, чтобы как можно шире раскрыть интересующую нас тему. Все члены делегации получили исчерпывающий ответ на свои вопросы и остались впечатлены эрудированностью и глубиной знаний нашего гида. Стоит также отметить его доброжелательное отношение и профессиональное поведение на стадии согласования, а также во время экскурсии. Приятно сотрудничать с людьми, которые знают сове дело и ответственно к нему относятся!
Екатерина
1 ноября 2018
Посетили Латинский квартал и частично Сен Жермен в рамках данной экскурсии. Достаточно сложный маршрут пришлось пройти с Максимом. Максим- очень интересный, обаятельный человек, отлично разбирается в истории, чуть меньше в интригах и тайнах французской истории, может быть именно этого и не хватило нам, как русским туристам, нуждающихся в сенсациях) В остальном -есть что посмотреть в данном направлении, поэтому посоветовала бы пройти наш путь вместе с Максимом.
елена
12 августа 2018
Отличная экскурсия. Спасибо Максиму за интересный рассказ по теме экскурсии и много дополнительной информации по нашим вопросам
Ирина
28 мая 2018
Спасибо большое нашему гиду Максиму.
Экскурсия была очень познавательна и крайне интересная.
Только самые положительные эмоции.
Спасибо :)
Lisa and Alexander
5 мая 2018
Очень цельная и хорошо продуманная экскурсия. Махиму сразу удалось установить контакт с нами и рассказ был именно такой, как мы ожидали. На наши вопросы мы получали понятные и интересные ответы. Несмотря на дождь, экскурсия доставила нам огромное удовольствие.
Виктория
13 августа 2017
Всем добрый день! Были с мужем в Париже три дня, при том, что муж не любит экскурсии, я рискнула)) и заказала еще из дома одну экскурсию по Латинскому кварталу. Прогулка удалась!) Погода была отличная и нам очень повезло с гидом! спасибо огромное Максиму! С удовольствием порекомендую его друзьям и знакомым! легко и непринужденно он познакомил нас с историей города. Максим прекрасный рассказчик, он изучает и любит историю, Советую всем знакомиться с городом с помощью гида, хотя сейчас много информации доступно в интернете, лично для нас каждая улица, каждое здание , заиграли новыми красками! Париж такой город, куда хочется возвращаться снова и снова, надеюсь Максим покажет и расскажет нам много интересного и увлекательного . Максиму успехов в учебе и удачи в жизни! (первый в моей жизни отзыв, не судите строго:))
Дарья
16 июня 2017
Большое спасибо Максиму за интересную экскурсию и много полезной информации. Даже будучи третий раз в Париже мы открыли для себя много нового.
Андрей
31 августа 2016
Экскурсия началась с того, что мы перепутали "коней" т.е. место встречи. Оказывается их двое;) но нашего экскурсовода это не смутило. Он очень оперативно, в течение нескольких минут нашёл нас и скорректировал рассказ. Заодно мы узнали почему " Париж стоит мессы". Далее мы увидели такие детали, которых нет ни в одном путеводителе. Например самое старое дерево Парижа, возле которого Максим нас любезно сфотографировал. Рассказ о старине прерывался нашими вопросами о современной Франции, студенческой жизни, отношениях в стране. На все это Максим обстоятельно и подробно отвечал. Сорбонна, Пантеон, усыпальница Ришелье (кстати, по Ришелье Максим пишет научную работу!) все было в нашей экскурсии. Мы впечатлены. Спасибо.
Ольга
24 июля 2016
Отличная экскурсия. Все понравилось. Квартал достоен того, чтобы по нему пройти с гидом. Тем более, что мы жили рядом с Люксембургским садом, каждый день ходили по этим улицам, что еще добавило интереса. Максим увлечен историей, это большой плюс. Здорово, когда у гида неформальное отношение.
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия. Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции. В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.