читать дальше самых красивых городов в Европе, как устроен этот город, и на примере 16-го округа показала, как менялись и развивались архитектурные стили Парижа. Рассказ плавно перетекал от формата увлекательной лекции к непринужденной беседе и обратно. Анна успела поделиться информацией о местной культуре и повседневной жизни, а также порекомендовать несколько отличных заведений.

Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из