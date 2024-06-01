Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Парижа

Найдено 17 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Париже на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
«Вы можете сами прогуляться по этой удивительной улице, и тогда она останется в ваших воспоминаниях калейдоскопом приятнейших кафе и интересных магазинчиков»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 174 за всё до 5 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
«Пройдем по улице Орхидей, свернем на Тополиную, постоим на Алмазной и посмотрим на жилой комплекс из белых домиков с милым названием “Маленькая Россия”, который был построен в начале XX века для размещения таксистов (эмигрантов из России)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.
Все дороги ведут в Montorgueil
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Все дороги ведут в Montorgueil
Прогулка по самой французской улице Парижа и её окрестностям в историческом сердце города
Начало: В районе метро Grands boulevards
«Если уж сама английская королева Елизавета II не смогла удержаться от того, чтобы не заглянуть на улицу Montorgueil за пирожными из самой старинной кондитерской Парижа, найдите и вы минутку для для этого удивительного места»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
91 за всё до 5 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
«Узнаете интересные факты об улице Лепик, воспетой Ивом Монтаном»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
180144 за всё до 5 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
«Проезжая на электровелосипедах по улицам столицы, вы узнаете, как создавался и развивался Париж от античности до наших дней»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
126114 за человека
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
«Что здесь делает «парижская улица красных фонарей»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
«Рядом еврей с пейсами спешит в свою космическую синагогу на улице Павэ»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
Погрузиться в эпицентр экспериментов начала 20 века и колыбель стилей ар-нуво, ар-деко и модернизм
Начало: В районе ст. метро Passy
«гастрономическую улицу и типичный рынок выходного дня, где делают покупки к обеду и ужину»
Завтра в 10:30
15 июня в 10:30
150 за всё до 7 чел.
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Французские стили и интерьеры: антикварный рынок и дворец Мальмезон
Прочувствовать настоящий дух Франции, гуляя по атмосферным местам
Начало: в районе станции метро Porte de Clignancourt
«Мы пройдём потайными улицами и двориками, почувствуем себя завсегдатаями блошиного рынка и будем то и дело переноситься из прошлого в будущее — и обратно»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
455 за всё до 6 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
«Увидите Лувр и его знаменитую Пирамиду, полюбуетесь архитектурой Собора Парижской Богоматери и прогуляетесь по Рю-дю-Ша-ки-Пеш — улице Кота-рыболова, самой узкой в городе»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
По следам героев романа Гюго в Париже
Погрузитесь в атмосферу средневекового Парижа, исследуя места, ожившие на страницах романа Виктора Гюго
Начало: перед церковью Сен-Ёсташ
«Петляя извилистыми и кривыми улицами Средневековья, доберёмся до Малого Шатле, где капитан Феб ждал на свидание Эсмеральду»
Расписание: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
18 июня в 10:00
20 июня в 11:00
32 за человека
Париж Наполеона: от революции до империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Париж Наполеона: от революции до империи
Пройтись по главным местам столицы и поговорить о тех, кто творил мировую историю
Начало: На 39 rue du Faubourg Saint-Honore
«Роскошную улицу, созданную в период империи — Риволи»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
150 за всё до 10 чел.
Квартал Маре: богема и аристократы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Квартал Маре: богема и аристократы
Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа
Начало: На площади Hôtel de Ville
«Пройдёте по еврейской улице Розье с аутентичными ресторанами и кошерными мясными магазинами»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
10 июня в 14:30
13 июня в 14:30
48 за человека
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
Начало: На площади Сен-Мишель
«📍 В одном из неприметных переулков острова я расскажу историю парижских Ромео и Джульетты и покажу их дом»
16 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Париж эпохи романтизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Париж эпохи романтизма
Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Начало: на площади Saint-Georges
«Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 149 за всё до 6 чел.
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотоэкскурсия по Парижу
Прогуляться в историческом платье, узнать про гардероб королевы и получить эффектные снимки
Начало: В районе Лувра
«Платье можно надеть сверху своей одежды, но если не хотите переодеваться на улице, я заранее доставлю наряд в ваш отель в черте города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Париж Наполеона: от революции до империи
    Отличный рассказ и маршрут. Рекомендую для семей с подростками, нашим понравилось.
  • е
    елена
    14 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
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    придворных и фавориток. Воодушевленный и интересный рассказ я услышала от Анне Мари, очень понравилось! Был сказочный пикник на берегу Сены, а потом мы, как "старые подруги" пообедали в Латинском квартале! Спасибо огромное!!

  • И
    Инна
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Чудесный день в Париже!! Неторопливый, интересный, наполненный множеством историй и фактов. Если Вам на самом деле интересен Париж и его история, Вам обязательно надо посетить эту экскурсию. Не пожалеете
  • И
    Игорь
    11 мая 2024
    Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
    Экскурсовод Давид, профессионал и влюблен в свое дело! Он отлично чувствует запросы клиента! Есть изюминка в его стиле общения. Большой респект!
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
    Мы провели чудесных три часа с Юлией гуляя по Монмартру. Юлия интересный рассказчик и замечательный человек. Время пролетело быстро и
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    мы даже не успели заметить. Много полезных и интересных фактов узнали. Увидели всё что планировали. Юлия даже поменяла маршрут по моей просьбе чтобы мы закончили нашу экскурсию у ресторана где был запланирован наш ужин. Юля, огромное спасибо вам! Обязательно вас порекомендую своим друзьям!

  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Прогулка по 16-му округу: понять архитектуру Парижа
    Прекрасная экскурсия - самая интересная из тех, на которых я был во Франции. Анна рассказала, как Париж стал одним из
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    самых красивых городов в Европе, как устроен этот город, и на примере 16-го округа показала, как менялись и развивались архитектурные стили Парижа. Рассказ плавно перетекал от формата увлекательной лекции к непринужденной беседе и обратно. Анна успела поделиться информацией о местной культуре и повседневной жизни, а также порекомендовать несколько отличных заведений.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Улицы и переулки»

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  3. Париж провинциальный
  4. Все дороги ведут в Montorgueil
  5. Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
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  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 32 до 455 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Парижа. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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