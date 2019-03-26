Самой известной достопримечательностью Версаля считается Версальский дворец, который был резиденцией французских королей в XVII-XVIII вв. Построен дворец по замыслу Людовика XIV, а наше время Версальский дворец часто используется руководителями Франции во время приемов глав других государств. Сейчас дворец признан одним из самых красивых в мире, с 1979 года этот архитектурный памятник добавлен в список наследия ЮНЕСКО.

Большой Трианон – один из дворцов паркового ансамбля в Версале, находится недалеко от Версальского дворца. Фасад выполнен из разных пород мрамора, за что дворец также называют Мраморным. В XVII веке там находилась королевская резиденция, в XIX веке здесь проходило празднование свадьбы Наполеона и дочери императора Австрии; а в настоящее время дворец используют во время приема иностранных гостей. Этот памятник архитектуры построен в стиле классицизма. Гостей он поражает своей роскошью и великолепием.

Однако больше всего на Версале поражают фонтаны и парк. На территории парка находятся архитектурные памятники, скульптуры несколько парков французского стиля – все это делает парк своего рода музеем. Парковые фонтаны – настоящая гордость Короля-Солнце. Они представляют собой технический шедевр своего времени.