Поездка в Версаль

Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональный русскоговорящим гидом.
4.33
6 отзывов
Поездка в Версаль
Поездка в Версаль
Поездка в Версаль

Описание экскурсии

Самой известной достопримечательностью Версаля считается Версальский дворец, который был резиденцией французских королей в XVII-XVIII вв. Построен дворец по замыслу Людовика XIV, а наше время Версальский дворец часто используется руководителями Франции во время приемов глав других государств. Сейчас дворец признан одним из самых красивых в мире, с 1979 года этот архитектурный памятник добавлен в список наследия ЮНЕСКО.

Большой Трианон – один из дворцов паркового ансамбля в Версале, находится недалеко от Версальского дворца. Фасад выполнен из разных пород мрамора, за что дворец также называют Мраморным. В XVII веке там находилась королевская резиденция, в XIX веке здесь проходило празднование свадьбы Наполеона и дочери императора Австрии; а в настоящее время дворец используют во время приема иностранных гостей. Этот памятник архитектуры построен в стиле классицизма. Гостей он поражает своей роскошью и великолепием.

Однако больше всего на Версале поражают фонтаны и парк. На территории парка находятся архитектурные памятники, скульптуры несколько парков французского стиля – все это делает парк своего рода музеем. Парковые фонтаны – настоящая гордость Короля-Солнце. Они представляют собой технический шедевр своего времени.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входной билет (18 евро с человека) оплачивается на месте Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
26 мар 2019
Экскурсия началась с того, что мы обнаружили, что у нас включён только трансфер, но это только наша невнимательность при бронировании. Мы доплатили гиду - Елене - и не пожалели. Она рассказывала так интересно, что было такое ощущение, что мы окунулись во времена Людовика XIV, а голос Елены звучал, как должный фон, звонко отражаясь от стен замка.
О
24 окт 2018
Версаль, конечно, прекрасен сам по себе. И получили мы ровно столько, сколько было обещано: довезли на машине до Версаля, вручили билеты и идите сами дальше. Но вот сочетание "гид-водитель" мне совершенно не понравилось. У нас гид-водитель была Валерия. Вела машину и по ходу рассказывала, без микрофона, перекрикивая шум машины, с плохой дикцией и подхихикиванием собственным шуткам… Не понравилось.
Л
11 июля 2017
Встретились с гидом в указанном месте. Немного подождали всех людей, кто купил данную экскурсию. Все в порядке!
E
20 мар 2017
Поездка в Версаль, недалеко от Парижа. Красивый дворец и ландшафт. Как не странно русскоязычный темнокожий гид, очень даже хорошо вел экскурсию, но полностью дворец не показали, мы сами ушли и посмотрели картинную галерею. Но парк не успели посмотреть- полил дождь.
M
7 мая 2016
Единственным плюсом было, это только занимательные исторические сводки от экскурсовода во время поездки до Версаля и хороший салон автомобиля. Сразу испортила настроение группа казахов, которые вели себя хамовато, толкались, заняли
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всем своим аулом передние места в авто, да ещё пытались и остальных не записанных на экскурсию членов семьи втолнуть в переполненный авто. Версаль оказался также переполнен людьми, куча китайцев лезли со всех сторон, совершенно не протолкнуться в залах, и ничего кроме потолка и пола не увидеть. Намного свободнее в парке, но пока до туда доберёшься уже и время на экскурсию заканчивается, конечно, можно и остаться подольше, но тогда самим нужно обратно добираться и выходит смысл того, что оплачивали экскурсию? Мой совет ехать самим, утром,к 9утра, без экскурсии, и на весь день, чтобы и самим погулять спокойно, не смотря постоянно на часы и в одном авто не ехать с хамами, да и дешевле выйдет.

Y
2 дек 2015
Все очень понравилось! Было интересно!

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