Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональный русскоговорящим гидом.
4.33
6 отзывов
Описание экскурсии
Самой известной достопримечательностью Версаля считается Версальский дворец, который был резиденцией французских королей в XVII-XVIII вв. Построен дворец по замыслу Людовика XIV, а наше время Версальский дворец часто используется руководителями Франции во время приемов глав других государств. Сейчас дворец признан одним из самых красивых в мире, с 1979 года этот архитектурный памятник добавлен в список наследия ЮНЕСКО.
Большой Трианон – один из дворцов паркового ансамбля в Версале, находится недалеко от Версальского дворца. Фасад выполнен из разных пород мрамора, за что дворец также называют Мраморным. В XVII веке там находилась королевская резиденция, в XIX веке здесь проходило празднование свадьбы Наполеона и дочери императора Австрии; а в настоящее время дворец используют во время приема иностранных гостей. Этот памятник архитектуры построен в стиле классицизма. Гостей он поражает своей роскошью и великолепием.
Однако больше всего на Версале поражают фонтаны и парк. На территории парка находятся архитектурные памятники, скульптуры несколько парков французского стиля – все это делает парк своего рода музеем. Парковые фонтаны – настоящая гордость Короля-Солнце. Они представляют собой технический шедевр своего времени.
Ответы на вопросы
Что включено
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
Входной билет (18 евро с человека) оплачивается на месте Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 09:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
2
2
–
1
–
О
Ольга
26 мар 2019
Экскурсия началась с того, что мы обнаружили, что у нас включён только трансфер, но это только наша невнимательность при бронировании. Мы доплатили гиду - Елене - и не пожалели. Она рассказывала так интересно, что было такое ощущение, что мы окунулись во времена Людовика XIV, а голос Елены звучал, как должный фон, звонко отражаясь от стен замка.
О
Ольга
24 окт 2018
Версаль, конечно, прекрасен сам по себе. И получили мы ровно столько, сколько было обещано: довезли на машине до Версаля, вручили билеты и идите сами дальше. Но вот сочетание "гид-водитель" мне совершенно не понравилось. У нас гид-водитель была Валерия. Вела машину и по ходу рассказывала, без микрофона, перекрикивая шум машины, с плохой дикцией и подхихикиванием собственным шуткам… Не понравилось.
Л
Лариса
11 июля 2017
Встретились с гидом в указанном месте. Немного подождали всех людей, кто купил данную экскурсию. Все в порядке!
E
Elmira
20 мар 2017
Поездка в Версаль, недалеко от Парижа. Красивый дворец и ландшафт. Как не странно русскоязычный темнокожий гид, очень даже хорошо вел экскурсию, но полностью дворец не показали, мы сами ушли и посмотрели картинную галерею. Но парк не успели посмотреть- полил дождь.
M
Mariya
7 мая 2016
Единственным плюсом было, это только занимательные исторические сводки от экскурсовода во время поездки до Версаля и хороший салон автомобиля. Сразу испортила настроение группа казахов, которые вели себя хамовато, толкались, заняли читать дальше
всем своим аулом передние места в авто, да ещё пытались и остальных не записанных на экскурсию членов семьи втолнуть в переполненный авто. Версаль оказался также переполнен людьми, куча китайцев лезли со всех сторон, совершенно не протолкнуться в залах, и ничего кроме потолка и пола не увидеть. Намного свободнее в парке, но пока до туда доберёшься уже и время на экскурсию заканчивается, конечно, можно и остаться подольше, но тогда самим нужно обратно добираться и выходит смысл того, что оплачивали экскурсию? Мой совет ехать самим, утром,к 9утра, без экскурсии, и на весь день, чтобы и самим погулять спокойно, не смотря постоянно на часы и в одном авто не ехать с хамами, да и дешевле выйдет.