Сага о Бурбонах и событиях, которые повлияли на историю Европы
Версаль — чудо, рождённое из зависти. Роскошное поместье министра стоило ему свободы, а Франции подарило величайший дворец Европы. Здесь волей королей и не без прихоти их фавориток решались судьбы монархии. Полюбуемся блеском залов и раскроем исторические драмы. Вы услышите о тайнах Версаля — дворца, где роскошь стала оружием и символом власти.
Версаль никогда не стал бы Версалем, если бы молодой Людовик XIV не был задет роскошью поместья министра финансов Николя Фуке. Король посадил его за решётку и забрал архитекторов для строительства своей резиденции. Поистине, зависть Людовика XIV сотворила чудо Версаля!
Нравы Людовиков
Я расскажу о чертах характера Людовика XIV, которые сделали его Великим. И о характерах двух других Людовиков, которых история не наградила таким титулом.
Женщины Версаля
Без рассказа о роли фавориток многое в истории Франции бы осталось непонятным. Мы поговорим и о королевах, например, о Марии Антуанетте — символе роскоши Версаля. Разберёмся, почему эта милая женщина вызывала жгучую ненависть двора и народа.
Залы и покои дворца
Мы пройдём по парадным апартаментам, увидим спальню Людовика XIV и Зал светов. Вы узнаете, почему Зеркальную галерею называли восьмым чудом света, и отдадите дань архитекторам, художникам и ландшафтному мастеру.
Парк Версаля
Детище Андрэ Ленотра — классический сад с рощами-сюрпризами. В субботу и воскресенье его фонтаны оживают под музыку 17 века, создавая неповторимую атмосферу.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Версале. Из Парижа можно добраться на такси (от €60) или на общественном транспорте (стоимость электрички RER — €4,20 в один конец)
Билет во дворец не входит в стоимость. Цена стандартного билета — €21. Минимальная группа, по правилам Версаля, — 3 человека. Даже если вас меньше, нужно будет купить минимум 3 билета. Также для группы от 5 человек музей дополнительно требует заказ радиоустройств и наушников
Я забронирую для вас время во дворце и оплачу входные билеты и радиоустройства (при необходимости) — эти затраты вы возместите в день проведения экскурсии вместе с доплатой за экскурсию
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 389 туристов
Я — парижский гид и переводчик. Во Франции закончила университетскую программу, позволившую приобрести официальный статус гида. До переезда во Францию преподавала в СПБГУ и работала гидом в круизном бизнесе в читать дальше
родном Петербурге. Во Франции продолжаю заниматься любимым делом: рассказываю и показываю Париж и его музейные коллекции. Имею возможность и привелегию сравнивать коллекции ведущих музеев Парижа и Петербурга. Буду рада показать Вам Париж, который люблю и которым восхищаюсь.
N
Nasyrov
4 мая 2025
Наталья интересно и увлекательно рассказывала, жаль, что время быстро пролетело, сады чудесные.
Gold
13 апр 2025
Большое спасибо Наталии за 2 часа путешествия по дворцу в Версале. Мы всегда обращаемся к помощи специалиста, когда посещаем музеи. Наталия организовала билеты, быстрый проход. В каждом зале мы получали информацию об объектах, исторических личностях и связанных с ними событиями. Экскурсия не перегружена информацией. Рекомендую выбирать время экскурсии в первой половине дня.
Кристина
26 июл 2024
Скажу сразу, что в целом экскурсия прошла неплохо. Спасибо Наталье за уделенное нам время!
Но в соотношении цена-качество, как будто это того не стоит. (За 4х взрослых мы отдали порядка 450 евро) Чего-то нам читать дальше
не хватило. Души в рассказе или человечности со стороны гида, затрудняюсь сказать точно. По ощущениям, будто мы просто послушали аудиогид.
Папа, который впервые был в Версале, знал про жизнь Людовика чуть больше (исключительно по нашим внутренним ощущениям) и остался не совсем доволен ответами гида на его уточняющие/дополнительные вопросы.
Что точно понравилось - это маршрут по садам. Здесь без Наталии мы бы точно заблудились. За это отдельное спасибо!
Вероника
8 мар 2024
Наталья потрясающая! Нам очень понравилась экскурсия, мы в восторге.
Елена
4 мар 2024
Наталия, очень эрудированный гид и приятный человек, 3 часа пролетели незаметно, рассказывает историю Франции, не перегружая лишними деталями, очень понравилось! Рекомендую 🙌🏼
Ю
Юлия
27 янв 2024
Много путешествуем и есть с чем и кем сравнить. Наталья владеет большим количеством информации, не путается в датах и событиях. Очень глубоко знает историю Франции и других европейских государств. Много интересных фактов и информации по военным событиям, художникам. Было интересно с ней сходить на другие экскурсии. Точно рекомендую.
О
Олеся
16 мар 2023
Очень интересная и захватывающая экскурсия. Все было на высочайшем уровне. Наталия очень эрудированная экскурсовод, время пролетело незаметно. Остались поводы вернуться летом, когда будет хорошая погода и погулять по парку.
S
Svetlana
25 сен 2022
Очень рекомендую эту экскурсию с Натальей. Великолепная подача информации с детальными историческими фактами! Спасибо 🙂
Н
Наталья
18 мар 2020
Экскурсия была интересной, познавательной и совершенно нескучной как для взрослых так и для детей! Спасибо Наталье, будем рады снова воспользоваться ее услугами, если соберёмся во Францию.
K
Konovnitsyna
24 фев 2020
Экскурсовод Наталья прекрасный, увлеченный предметом рассказчик. Время в Версале пролетело как одна минута. Спасибо.
А
Андрей
8 фев 2020
Были в Версале 4 февраля. Гид Наталья. Мы в восторге от подачи информации. Все очень грамотно И понятно. Экскурсия прошла на одном дыхании. влюбились в Версаль. Спасибо Наташе большое.
Y
Yulia
23 янв 2020
Спасибо Наталья, очень понравилась экскурсия, услышали много полезной информации. Время с Вами пролетело незаметно.
В
Валентина
25 дек 2019
Выражаем свою благодарность потрясающему, знающему и очень организованному экскурсоводу Наталии! Трёхчасовая экскурсия пролетела за пять минут! Интересный рассказ не отпускал ни на минуту! Также Наталия знала, как в день с читать дальше
большим потоком туристов в Версале миновать все очереди и пройти мимо туристических толп! Наталия очень вежливый, тактичный человек! Прекрасный собеседник, который вёл экскурсию в том ключе, который был интересен нам! Подчерпнули для себя много нового, того чего нет в учебниках по истории. Договорились с Наталией о следущей экскурсии летом!
О
Олеся
21 дек 2019
Всем добрый день. Если вы хотите посетить этот дворец самостоятельно, то понять,то что вы увидели, точно не сможете. Тем более, не узнаете о потайных комнатах, по которым король мог дойти читать дальше
к желаемой даме. Не будете знать где подлинная мебель, а где ее копия. А вот с гидом Натальей, вы точно узнаете все интересующие вас факты королевской жизни. Даже если ваш преподаватель истории, в силу своей незаинтересованности, не смог донести до вас всю информацию о тех 3х поколениях, которые прожили в этом замке свою жизнь, то Наталья подробно вам расскажет. Задавайте все интересующие вас вопросы, она с удовольствием вам ответит. Нам очень понравилось👍👍👍, даже наши дети 9 и 16 лет, которым не интересны исторические экскурсии, с удовольствием слушали.
А
Александра
22 ноя 2019
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового. 3 часа пролетели незаметно. В очереди нигде не стояли, Билеты Наталья купила заранее. Наталья хороший рассказчик и просто приятный и внимательный человек. Обязательно обращусь к ней в следующий раз! Спасибо большое!