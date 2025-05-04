Версаль — чудо, рождённое из зависти. Роскошное поместье министра стоило ему свободы, а Франции подарило величайший дворец Европы. Здесь волей королей и не без прихоти их фавориток решались судьбы монархии. Полюбуемся блеском залов и раскроем исторические драмы. Вы услышите о тайнах Версаля — дворца, где роскошь стала оружием и символом власти.

История одной зависти

Версаль никогда не стал бы Версалем, если бы молодой Людовик XIV не был задет роскошью поместья министра финансов Николя Фуке. Король посадил его за решётку и забрал архитекторов для строительства своей резиденции. Поистине, зависть Людовика XIV сотворила чудо Версаля!

Нравы Людовиков

Я расскажу о чертах характера Людовика XIV, которые сделали его Великим. И о характерах двух других Людовиков, которых история не наградила таким титулом.

Женщины Версаля

Без рассказа о роли фавориток многое в истории Франции бы осталось непонятным. Мы поговорим и о королевах, например, о Марии Антуанетте — символе роскоши Версаля. Разберёмся, почему эта милая женщина вызывала жгучую ненависть двора и народа.

Залы и покои дворца

Мы пройдём по парадным апартаментам, увидим спальню Людовика XIV и Зал светов. Вы узнаете, почему Зеркальную галерею называли восьмым чудом света, и отдадите дань архитекторам, художникам и ландшафтному мастеру.

Парк Версаля

Детище Андрэ Ленотра — классический сад с рощами-сюрпризами. В субботу и воскресенье его фонтаны оживают под музыку 17 века, создавая неповторимую атмосферу.

