Прогулка по богемному Монмартру

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Прогулка по богемному Монмартру
Прогулка по богемному Монмартру
Прогулка по богемному Монмартру
Прогулка по богемному Монмартру

Что вас ожидает 🤩

  • Монмартр
  • Кабаре Мулен Руж
  • Мельница Мулен-де-ла-Галетт
  • Площадь Тертр
  • Базилика Сакре Кер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Прогулка по знаменитому богемному Монмартру приведет в 18-й округ Парижа, расположенному на холме с прекрасным панорамным видом на город. Колоритный Монмартр — один из живописнейших районов города с маленькими аутентичными улочками, ступеньками, старинными фонарными столбами и особой атмосферой богемной деревушки.

Экскурсия начинается возле знаменитого кабаре Мулен Руж прямо у подножья холма Монмартр. Затем мимо исторических кафе и атмосферных скверов по серпантинам улочек мы начнем подниматься к вершине холма. По пути мы увидим мельницу Мулен-де-ла-Галетт с картины Ренуара, площадь Тертр с работами карикатуристов и акварельных художников, виноградник на склонах улицы де Саулес, мастерскую-общежитие художников “Бато-Лавуар”, базилику Сакре Кер и много других интересных достопримечательностей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит на свежем воздухе
  • Поэтому в зимний период возможна остановка на чай/кофе: 3-3
  • 5€
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота в 17:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
29 янв 2022
Не пропустите эту экскурсию! Атмосфера квартала и рассказ гида - потрясающие!

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