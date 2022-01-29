Прогулка по знаменитому богемному Монмартру приведет в 18-й округ Парижа, расположенному на холме с прекрасным панорамным видом на город. Колоритный Монмартр — один из живописнейших районов города с маленькими аутентичными улочками, ступеньками, старинными фонарными столбами и особой атмосферой богемной деревушки.

Экскурсия начинается возле знаменитого кабаре Мулен Руж прямо у подножья холма Монмартр. Затем мимо исторических кафе и атмосферных скверов по серпантинам улочек мы начнем подниматься к вершине холма. По пути мы увидим мельницу Мулен-де-ла-Галетт с картины Ренуара, площадь Тертр с работами карикатуристов и акварельных художников, виноградник на склонах улицы де Саулес, мастерскую-общежитие художников “Бато-Лавуар”, базилику Сакре Кер и много других интересных достопримечательностей!