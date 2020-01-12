62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Культовое парижское кабаре Мулен Руж, кафе из фильма «Амели», встреча с человеком, умеющим проходить сквозь стену, площадь художников и Стена Любви, где начертаны любовные признания на 311 языках.

Программа

Ни одна поездка в Париж не обходится без посещения Монмартра, и после моей прогулки вы поймете, почему это место всегда привлекает туристов, местных жителей и просто любопытных прохожих.

Начнется экскурсия у самого популярного парижское кабаре Мулен Руж. Гениальная и простая идея — кадриль, названная “французским канканом”, сделала это место настоящей туристической меккой. В прославленном кабаре с момента открытия побывало огромное количество знаменитостей: от королевы Елизаветы до Лайзы Минелли! А спектакли здесь ставил даже сам Михаил Барышников.

Перед нами холм Монмартра с бесчисленными улочками (улица Плакучих Ив, вилла Леандр на бульваре Жюно, вилла Туманов). На заре XX века Монмартр стал любимым местом артистов благодаря своему деревенскому очарованию, виноградникам (один из них мы до сих пор можем увидеть), крошечному кабаре “Ловкий кролик” и конечно – благодаря удивительному солнечному свету, который так ценили художники.

Мы начнем неспешное восхождение на Монмартр и возьмем курс на одну из сохранившихся на холме ветряных мельниц Мулан Радэ. По дороге нам встретится кафе, в котором снимали сцены из полюбившегося всем фильма «Амели», интерьер заведения практически не изменился с момента съемок, добавились только плакаты и портреты главной героини, актрисы Одри Тоту. Также мы с вами увидим вторую ветряную мельницу Мулан де ла Галет, построенную еще в 1612 году!

Далее мы направимся на поиски дома одной из самых известных французских певиц — Далиды, который практически невозможно найти по карте. Я покажу вам, где расположен памятник необыкновенно красивой певицы. Местные жители даже поговаривают, что прикосновение к памятнику принесёт счастье в любви.

Стоит только свернуть с протореной туристической тропы, как перед нами открывается другой Монмартр. Вилла Леандр — это место вне времени, в 18-м округе Парижа. Маленький тупик между 23 и 27 номерами на бульваре Жюно, с его домишками в англо-саксонском стиле и мощеной улицей. Здесь мы увидим белые домики с темными ставнями, дома из красного кирпича в стиле модерн — смешение стилей создает удивительную гармонию! Царящее спокойствие этого места лишь изредка бывает нарушено вспышками фотокамер профессиональных фотографов и туристов.

Затем мы отправимся на встречу с человеком, умеющим проходить сквозь стену, жизнь которому подарил всемирно известный актёр Жан Маре! По дороге обязательно задержимся на минутку перед пассажем ведьмы и ведьминым камнем, не удивляйтесь, на Монмартре есть и такие необычные достопримечательности!

Посмотрим на Замок Туманов, где жил один из великих французских импрессионистов. По пути нам встретится сквер, названный в честь героини Сопротивления Сюзанн Бюиссон. В сквере установлена статуя первого епископа Парижа, держащего в руках собственную голову. Почему? Узнаете!

Монтматр знаменит своими виноградниками, которые я обязательно покажу вам во время нашей прогулки. А где вино, там и развлечения. Первое парижское кабаре «Проворный кролик» расположилось всего в нескольких шагах. Я расскажу вам об истории заведения и том, почему оно получило такое веселое название.

На нашем пути встретится самая старая улица на Монмартре, а также площадь Тертр. Именно здесь появилось первое в мире бистро, история возникновения которого интересным образом связана с Россией. В средние века на площади устраивали публичные казни, в наши дни художники и карикатуристы выставляют здесь на продажу свои работы. При желании, мы посетим музей Сальвадора Дали, где нас будут ждать его удивительные и интригующие шедевры.

Конечно, мы не обойдем вниманием и базилику Сакре Кер, вы узнаете об истории ее строительства и скандалах, связанных с ним. Отсюда, со смотровой площадки, мы полюбуемся незабываемой панорамой Парижа. А в завершение нашей экскурсии я открою вам местонахождение Стены Любви, где начертаны любовные признания на 311 языках. На стене даже есть признание, написанное шрифтом Брайля для слепых, и, конечно, фраза «я тебя люблю» на русском.

Обещаю вам, что после нашей прогулки вам обязательно захочется признаться в любви сказочному Парижу!