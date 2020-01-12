62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мулен Руж, дом Далиды, вилла Леандр, Замок Туманов и другие знаковые места богемного квартала

Елена
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Елена – ваш гид
Культовое парижское кабаре Мулен Руж, кафе из фильма «Амели», встреча с человеком, умеющим проходить сквозь стену, площадь художников и Стена Любви, где начертаны любовные признания на 311 языках.
От 92 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии62 отзыва
5
Большой тур по Монмартру
Большой тур по Монмартру

Программа

Ни одна поездка в Париж не обходится без посещения Монмартра, и после моей прогулки вы поймете, почему это место всегда привлекает туристов, местных жителей и просто любопытных прохожих.

Начнется экскурсия у самого популярного парижское кабаре Мулен Руж. Гениальная и простая идея — кадриль, названная “французским канканом”, сделала это место настоящей туристической меккой. В прославленном кабаре с момента открытия побывало огромное количество знаменитостей: от королевы Елизаветы до Лайзы Минелли! А спектакли здесь ставил даже сам Михаил Барышников.

Перед нами холм Монмартра с бесчисленными улочками (улица Плакучих Ив, вилла Леандр на бульваре Жюно, вилла Туманов). На заре XX века Монмартр стал любимым местом артистов благодаря своему деревенскому очарованию, виноградникам (один из них мы до сих пор можем увидеть), крошечному кабаре “Ловкий кролик” и конечно – благодаря удивительному солнечному свету, который так ценили художники.

Мы начнем неспешное восхождение на Монмартр и возьмем курс на одну из сохранившихся на холме ветряных мельниц Мулан Радэ. По дороге нам встретится кафе, в котором снимали сцены из полюбившегося всем фильма «Амели», интерьер заведения практически не изменился с момента съемок, добавились только плакаты и портреты главной героини, актрисы Одри Тоту. Также мы с вами увидим вторую ветряную мельницу Мулан де ла Галет, построенную еще в 1612 году!

Далее мы направимся на поиски дома одной из самых известных французских певиц — Далиды, который практически невозможно найти по карте. Я покажу вам, где расположен памятник необыкновенно красивой певицы. Местные жители даже поговаривают, что прикосновение к памятнику принесёт счастье в любви.

Стоит только свернуть с протореной туристической тропы, как перед нами открывается другой Монмартр. Вилла Леандр — это место вне времени, в 18-м округе Парижа. Маленький тупик между 23 и 27 номерами на бульваре Жюно, с его домишками в англо-саксонском стиле и мощеной улицей. Здесь мы увидим белые домики с темными ставнями, дома из красного кирпича в стиле модерн — смешение стилей создает удивительную гармонию! Царящее спокойствие этого места лишь изредка бывает нарушено вспышками фотокамер профессиональных фотографов и туристов.

Затем мы отправимся на встречу с человеком, умеющим проходить сквозь стену, жизнь которому подарил всемирно известный актёр Жан Маре! По дороге обязательно задержимся на минутку перед пассажем ведьмы и ведьминым камнем, не удивляйтесь, на Монмартре есть и такие необычные достопримечательности!

Посмотрим на Замок Туманов, где жил один из великих французских импрессионистов. По пути нам встретится сквер, названный в честь героини Сопротивления Сюзанн Бюиссон. В сквере установлена статуя первого епископа Парижа, держащего в руках собственную голову. Почему? Узнаете!

Монтматр знаменит своими виноградниками, которые я обязательно покажу вам во время нашей прогулки. А где вино, там и развлечения. Первое парижское кабаре «Проворный кролик» расположилось всего в нескольких шагах. Я расскажу вам об истории заведения и том, почему оно получило такое веселое название.

На нашем пути встретится самая старая улица на Монмартре, а также площадь Тертр. Именно здесь появилось первое в мире бистро, история возникновения которого интересным образом связана с Россией. В средние века на площади устраивали публичные казни, в наши дни художники и карикатуристы выставляют здесь на продажу свои работы. При желании, мы посетим музей Сальвадора Дали, где нас будут ждать его удивительные и интригующие шедевры.

Конечно, мы не обойдем вниманием и базилику Сакре Кер, вы узнаете об истории ее строительства и скандалах, связанных с ним. Отсюда, со смотровой площадки, мы полюбуемся незабываемой панорамой Парижа. А в завершение нашей экскурсии я открою вам местонахождение Стены Любви, где начертаны любовные признания на 311 языках. На стене даже есть признание, написанное шрифтом Брайля для слепых, и, конечно, фраза «я тебя люблю» на русском.

Обещаю вам, что после нашей прогулки вам обязательно захочется признаться в любви сказочному Парижу!

Большой тур по Монмартру
Большой тур по Монмартру
Большой тур по Монмартру
Большой тур по Монмартру
Большой тур по Монмартру

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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62 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Елена прекрасный гид, увлечённая своим любимым хобби! К тому же очень приятная девушка. Нам все очень понравилось.
24 декабря 2019
Хочу сказать огромное спасибо от компании из 6 мальчиков :) Ваша Экскурсия была самая веселая и интересная ;) обязательно вернёмся , спасибо
4 декабря 2019
Гид Елена очень понравилась как рассказчик. Узнали много нового о Париже. Провела там, где практически "не ступала нога российского туриста". Всё очень понравилось. Спасибо, Елена. Очень рекомендую!
25 ноября 2019
В ноябре 2019 года, воспользовались услугами экскурсовода Елены и не пожалели ни разу. Прогулка по Монмартру вечером сопровождалась интересными историческими фактами и личным опытом жизни в Париже. Благодаря вечернему времени, нам удалось посетить Сакре Кер без очереди. Елена смогла заинтересовать 15летнего подростка и погрузить нас на один вечер во французскую атмосферу. Даже не обладая глубокими знаниями истории и искусства мы насладились туром и прекрасно провели время. Всем советуем, Монмартр и Елена прекрасны!
11 ноября 2019
Елена показала много интересных мест, про которые не написано в путеводителях. Мы увидели Монмартр изнутри, а не просто туристические "тропы". Услышали много интересных и необычных историй. Спасибо огромное Елене! Очень рекомендуем эту экскурсию всем кому интересно узнать о Париже не просто туристическую информацию.
Марина.
12 августа 2019
Елена - прекрасный гид. Это, действительно, "Наш человек в Париже". Я всем рекомендую эти экскурсии. Эмоциональность, любовь к своему делу, высокая эрудиция, альтруизм - вот далеко не все качества Елены как гида, она ещё и просто прекрасный человек. Мы остались очень довольны. В следующий раз в Париже только с ней! Марина, Эльвира (Бельгия, Израиль).
Леонид
8 августа 2019
Спасибо Елене за экскурсию!
Неспеша прогулялись по Монмартру, обходя толпы туристов и заглядывая в потаённые уголки.
Было здорово, рекомендую.
26 июня 2019
Лена- прекрасный рассказчик , а главное знает много интересных и малоизвестных фактов. Мы увидели своими глазами настоящий Монмартр, о котором не расскажет типичный гид и не прочитать в Википедии! Отдельное спасибо за многочисленные секретики о районе Монмартр, они делают район ещё более очаровательным и загадочным.
18 июня 2019
Спасибо большое Елене за экскурсию по Монмартру. Узнали много интересных фактов о жителях и событиях этого богемного райончика Парижа. Елена- чуткий и тактичный человек, интересный в общении не только по теме экскурсии, человек знает и любит не только Париж, но и другие регионы Франции. Если сложится ещё раз быть в Париже, то обязательно воспользуюсь услугами Елены, чтобы узнать больше о других районах Парижа
21 мая 2019
В целом все организовано на 5+, информация и места подобраны идеально с учётом индивидуальных пожеланий, 2 часа пролетели незаметно!!!
Я до сих пор просто в дичайшием восторге от Парижа, от Елены, ее знаний, подачи информации!
Благодарю !
Ещё 52 отзыва

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