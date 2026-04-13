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Монмартр снизу доверху

Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Представьте себя истинным парижанином, гуляющим по улочкам Монмартра, отдыхающим в лучших кафе и открывающим для себя тайные места, о которых знают только местные.

Вас ждут уникальные достопримечательности: от кинотеатра Studio 28
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до дома Ван Гога, от самой старой мельницы Moulin de la Galette до величественного Sacré Cœur. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Париж настоящим, живым и неповторимым. Не упустите возможность пройтись по местам, где творилась история и искусство

5
49 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и внимание к деталям
  • 🎨 Погружение в богемную атмосферу Монмартра
  • 🎶 Музыкальные и культурные открытия
  • 🏰 Посещение исторических и легендарных мест
  • 📸 Возможность профессиональной фотосессии

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для экскурсии по Монмартру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная для прогулок, а длинные дни позволяют насладиться всеми красотами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее и меньше туристов, что создает особую атмосферу уединения, но не исключает возможности насладиться Монмартром.
Сейчас август — это идеальное время.
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху

Что можно увидеть

  • Новые Афины
  • Улица Martyrs
  • Отель Amour
  • Кафе Kooka Boora
  • Музей Романтической Жизни
  • Клуб Кармен
  • Сакре Кер
  • Рынок тканей
  • Кинотеатр Studuo 28
  • Репетиционная студия Эрика Серра
  • Дом Ван Гога
  • Мельница Moulin de la Galette
  • Вилла Leandre

Описание экскурсии

Квартал Новые Афины

Знаете, что в Париже есть свои Афины? Мы прогуляемся по улице Martyrs и прилегающим улочкам — здесь настоящая парижская жизнь: кофейни, бутики, книжные, пекарни и локальные рынки. Заглянем в террасу-оранжерею отеля Amour или в кофейню Kooka Boora с легендарными скончиками и латте.

Музыкальный Париж

Покажу улицу, где всё посвящено музыке — от скрипок до старинных граммофонов. Заглянем к музею Романтической Жизни и в места, где любили бывать Джим Моррисон и Дженис Джоплин. Расскажу, куда сходить танцевать ночью — например, в клуб «Кармен» (в особняке Жоржа Бизе) или в таинственный закрытый бар с ведьминским камнем.

Легендарный Монмартр

Поднимемся на холм необычным маршрутом — с видом на красивые частные дома, пройдём мимо «человека в стене» и дома Далиды. Для путешествующих с детьми покажу уютные детские площадки. Обойдём Сакре-Кёр, отдохнём в парке за ним и спустимся по лестницам к рынку тканей с дизайнерскими нашивками. Завершим на секретной террасе с видом на Эйфелеву башню.

По пути вы увидите:

  • Кинотеатр Studio 28
  • Репетиционную студию Эрика Серра
  • Дом Ван Гога
  • Старейшую мельницу Монмартра — Moulin de la Galette
  • Собор Sacré-Cœur
  • Самое романтичное и укромное место Монмартра
  • Улицу виллы Leandre

Организационные детали

  • Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией
  • Дополнительные услуги: мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъёмка по ходу прогулки (цена договорная)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около метро Pigalle
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю
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к изданию уже третий иллюстрированный с помощью кофе гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет! Обещаю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
2
1
Александра
Чувствую абсолютную влюбленность в Аню. Анна - художница, представитель творческой интеллигенции, хулиганка и просто человек, любящий жизнь, Париж и творчество … Если бы познакомилась с Аней раньше, то ВСЕ экскурсии
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заказала бы только у нее. Ну вот непередаваемое чувство. Советую забронировать экскурсию « Монмартр снизу доверху» всем тем, кто хочет не сухих исторических фактов, а тем, кто захочет почувствовать неспешный колоритный пульс города, нетуристртческие закоулки Монмартра, кто захочет почувствать себя чуточку местным ❤️❤️❤️

Чувствую абсолютную влюбленность в Аню. Анна - художница, представитель творческой интеллигенции, хулиганка и просто человек, любящий
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Олег
Аня потрясающий гид, благодаря ей мы увидели Монмартр с новой неожиданной стороны. До этого поднимались на холм несколько раз, и сами, и с экскурсиями, но все было традиционно в лоб
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по лестницам или на фуникулере. Были и даты, и короли, которые мы уже давно не помним, но дух Монмартра, его настроение, и вообще что это такое для местных жителей, мы увидели только сейчас. Во время пешей экскурсии мы шли кругами по очень интересным улицам, любовались и домами, и мельницей, и все это практичекси без людей. И так незаметно добрались до собора. Три часа времени пролетело абсолютно незаметно, плюс чашечка кофе в правильном кафе позволила получить дополнительное удовольствие. Аня - ты умничка, спасибо!!!

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R
Это была не просто экскурсия, а прогулка с другом, который хочет показать тебе что-то, что ему очень дорого. Анна прекрасно владеет материалом и великолепно его подает. Если вы хотите почувствовать атмосферу и дух Монмартра, это ваша экскурсия. Большое спасибо, Анна.
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Alex
Спокойная и насыщенная местным "колоритом" экскурсия. Анне удалось провести нас снизу вверх избегая лестниц и крутых подъемов (что было важно для нас!)
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Elena
Мне правда очень понравилось. Рядом со мной был приятель, собеседник, который не утомлял цифрами, именами и датами. А просто составил компанию в формате и настроении, которые мне были нужны именно в этот день. 2 часа с Анной пролетели совершенно незаметно и неутомительно. Отличная прогулка! Отличные фото и воспоминания!
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Дарья
В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая.
Это была классная экскурсия.
Аня не душила меня академически поданой информацией, а рассказывала мне живые истории этого района, включая свои собственные, потому
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что-то когда-то она жила здесь.

Мы прогулялись к месту съемки нашего с ней любимого фильма «Амели» и Анна, как художник и фотограф помогла мне выстроить ракурсы, которые бы походили на кадры из этого фильма.

Вообще было ощущение что я приехала к подруге в гости и мы гуляем по Парижу, заходя в классные кофейни.
Аня иллюстратор книг о кофе и знает самые лучшие места.

В общем, громадное удовольствие для тех кто просто любит реальных людей.

В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая.
В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая.
В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая.
В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая.
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