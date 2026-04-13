Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Представьте себя истинным парижанином, гуляющим по улочкам Монмартра, отдыхающим в лучших кафе и открывающим для себя тайные места, о которых знают только местные.
Вас ждут уникальные достопримечательности: от кинотеатра Studio 28 читать дальшеуменьшить
до дома Ван Гога, от самой старой мельницы Moulin de la Galette до величественного Sacré Cœur. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Париж настоящим, живым и неповторимым. Не упустите возможность пройтись по местам, где творилась история и искусство
Лучшее время для экскурсии по Монмартру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная для прогулок, а длинные дни позволяют насладиться всеми красотами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее и меньше туристов, что создает особую атмосферу уединения, но не исключает возможности насладиться Монмартром.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Новые Афины
Улица Martyrs
Отель Amour
Кафе Kooka Boora
Музей Романтической Жизни
Клуб Кармен
Сакре Кер
Рынок тканей
Кинотеатр Studuo 28
Репетиционная студия Эрика Серра
Дом Ван Гога
Мельница Moulin de la Galette
Вилла Leandre
Описание экскурсии
Квартал Новые Афины
Знаете, что в Париже есть свои Афины? Мы прогуляемся по улице Martyrs и прилегающим улочкам — здесь настоящая парижская жизнь: кофейни, бутики, книжные, пекарни и локальные рынки. Заглянем в террасу-оранжерею отеля Amour или в кофейню Kooka Boora с легендарными скончиками и латте.
Музыкальный Париж
Покажу улицу, где всё посвящено музыке — от скрипок до старинных граммофонов. Заглянем к музею Романтической Жизни и в места, где любили бывать Джим Моррисон и Дженис Джоплин. Расскажу, куда сходить танцевать ночью — например, в клуб «Кармен» (в особняке Жоржа Бизе) или в таинственный закрытый бар с ведьминским камнем.
Легендарный Монмартр
Поднимемся на холм необычным маршрутом — с видом на красивые частные дома, пройдём мимо «человека в стене» и дома Далиды. Для путешествующих с детьми покажу уютные детские площадки. Обойдём Сакре-Кёр, отдохнём в парке за ним и спустимся по лестницам к рынку тканей с дизайнерскими нашивками. Завершим на секретной террасе с видом на Эйфелеву башню.
По пути вы увидите:
Кинотеатр Studio 28
Репетиционную студию Эрика Серра
Дом Ван Гога
Старейшую мельницу Монмартра — Moulin de la Galette
Собор Sacré-Cœur
Самое романтичное и укромное место Монмартра
Улицу виллы Leandre
Организационные детали
Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией
Дополнительные услуги: мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъёмка по ходу прогулки (цена договорная)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро Pigalle
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и художник-иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 18 лет. Сейчас готовлю читать дальшеуменьшить
к изданию уже третий иллюстрированный с помощью кофе гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет! Обещаю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
Чувствую абсолютную влюбленность в Аню. Анна - художница, представитель творческой интеллигенции, хулиганка и просто человек, любящий жизнь, Париж и творчество … Если бы познакомилась с Аней раньше, то ВСЕ экскурсии читать дальшеуменьшить
заказала бы только у нее. Ну вот непередаваемое чувство. Советую забронировать экскурсию « Монмартр снизу доверху» всем тем, кто хочет не сухих исторических фактов, а тем, кто захочет почувствовать неспешный колоритный пульс города, нетуристртческие закоулки Монмартра, кто захочет почувствать себя чуточку местным ❤️❤️❤️
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Олег
Аня потрясающий гид, благодаря ей мы увидели Монмартр с новой неожиданной стороны. До этого поднимались на холм несколько раз, и сами, и с экскурсиями, но все было традиционно в лоб читать дальшеуменьшить
по лестницам или на фуникулере. Были и даты, и короли, которые мы уже давно не помним, но дух Монмартра, его настроение, и вообще что это такое для местных жителей, мы увидели только сейчас. Во время пешей экскурсии мы шли кругами по очень интересным улицам, любовались и домами, и мельницей, и все это практичекси без людей. И так незаметно добрались до собора. Три часа времени пролетело абсолютно незаметно, плюс чашечка кофе в правильном кафе позволила получить дополнительное удовольствие. Аня - ты умничка, спасибо!!!
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R
Rymma
Это была не просто экскурсия, а прогулка с другом, который хочет показать тебе что-то, что ему очень дорого. Анна прекрасно владеет материалом и великолепно его подает. Если вы хотите почувствовать атмосферу и дух Монмартра, это ваша экскурсия. Большое спасибо, Анна.
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Alex
Спокойная и насыщенная местным "колоритом" экскурсия. Анне удалось провести нас снизу вверх избегая лестниц и крутых подъемов (что было важно для нас!)
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Elena
Мне правда очень понравилось. Рядом со мной был приятель, собеседник, который не утомлял цифрами, именами и датами. А просто составил компанию в формате и настроении, которые мне были нужны именно в этот день. 2 часа с Анной пролетели совершенно незаметно и неутомительно. Отличная прогулка! Отличные фото и воспоминания!
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Дарья
В Аню я влюбилась сразу: свободная, раскрепощенная, открытая и щедрая. Это была классная экскурсия. Аня не душила меня академически поданой информацией, а рассказывала мне живые истории этого района, включая свои собственные, потому читать дальшеуменьшить
что-то когда-то она жила здесь.
Мы прогулялись к месту съемки нашего с ней любимого фильма «Амели» и Анна, как художник и фотограф помогла мне выстроить ракурсы, которые бы походили на кадры из этого фильма.
Вообще было ощущение что я приехала к подруге в гости и мы гуляем по Парижу, заходя в классные кофейни. Аня иллюстратор книг о кофе и знает самые лучшие места.
В общем, громадное удовольствие для тех кто просто любит реальных людей.