Лучшее время для экскурсии по Монмартру - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и комфортная для прогулок, а длинные дни позволяют насладиться всеми красотами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя возможны дожди. Зимой, с ноября по март, прохладнее и меньше туристов, что создает особую атмосферу уединения, но не исключает возможности насладиться Монмартром.

Представьте себя истинным парижанином, гуляющим по улочкам Монмартра, отдыхающим в лучших кафе и открывающим для себя тайные места, о которых знают только местные.Вас ждут уникальные достопримечательности: от кинотеатра Studio 28

до дома Ван Гога, от самой старой мельницы Moulin de la Galette до величественного Sacré Cœur. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть Париж настоящим, живым и неповторимым. Не упустите возможность пройтись по местам, где творилась история и искусство

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Квартал Новые Афины

Знаете, что в Париже есть свои Афины? Мы прогуляемся по улице Martyrs и прилегающим улочкам — здесь настоящая парижская жизнь: кофейни, бутики, книжные, пекарни и локальные рынки. Заглянем в террасу-оранжерею отеля Amour или в кофейню Kooka Boora с легендарными скончиками и латте.

Музыкальный Париж

Покажу улицу, где всё посвящено музыке — от скрипок до старинных граммофонов. Заглянем к музею Романтической Жизни и в места, где любили бывать Джим Моррисон и Дженис Джоплин. Расскажу, куда сходить танцевать ночью — например, в клуб «Кармен» (в особняке Жоржа Бизе) или в таинственный закрытый бар с ведьминским камнем.

Легендарный Монмартр

Поднимемся на холм необычным маршрутом — с видом на красивые частные дома, пройдём мимо «человека в стене» и дома Далиды. Для путешествующих с детьми покажу уютные детские площадки. Обойдём Сакре-Кёр, отдохнём в парке за ним и спустимся по лестницам к рынку тканей с дизайнерскими нашивками. Завершим на секретной террасе с видом на Эйфелеву башню.

По пути вы увидите:

Кинотеатр Studio 28

Репетиционную студию Эрика Серра

Дом Ван Гога

Старейшую мельницу Монмартра — Moulin de la Galette

Собор Sacré-Cœur

Самое романтичное и укромное место Монмартра

Улицу виллы Leandre

Организационные детали