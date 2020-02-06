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Гулять по Монмартру по-парижски в обход всех толп туристов

Anna
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Anna – ваш гид
Во время экскурсии мы исследуем самый богемный квартал Парижа вдоль и поперек.

Я обязательно покажу самые интересные его достопримечательности и места, где вы сможете почувствовать себя парижанами.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху

Про Афины в Париже слышали? Так вот квартал у подножия Монмартра называется Новые Афины. Улица Martyrs и близлежащие — просто кладезь для любителей самых парижских магазинчиков, кафе и ресторанов! Здесь вы будете гулять и пить кофе в компании настоящих парижан. На террасе в оранжерее отеля Amour или в хипстерской кафешке Kooka Boora, где англичане, французы и шведы подают лучшие домашние сконы и самый вкусный латте в городе.

Я покажу улицу, на которой все магазины — это сплошные музыкальные инструменты и все, что с этим связано. А если вдруг вам ну очень хочется привезти в подарок старинный граммофон — покажу, где они в изобилии! Мы пройдемся до музея Романтической Жизни с его известным чайным салоном, я покажу, в каком клубе любили бывать Джим Мориссон и Дженис Джоплин, и вы полюбите его за домашнюю обстановку и рок-н-ролл, а еще подскажу, куда вам сходить потанцевать ночью — например, в Кармен (клуб в особняке, где жил Жорж Бизе), или в самое закрытое место, куда без кода не пробраться, туда, где есть частный отель и лежит таинственный камень ведьмы!

Мы поднимемся на холм Монмартр так, чтобы вы увидели улицу с самыми красивыми частными домиками Парижа, покажу человека, проходящего сквозь стену, и особняк певицы Далиды. А если вы с детьми, здесь просто рай в теплую погоду — тихие большие детские площадки в тени деревьев в самой престижной части Монмартра. А про виноградник вы слышали? Мы обойдем Сакре Кер и отдохнем в уютном парке за ним. Спустимся по лестницам, прогуляемся до рынка тканей, где можно скупить все дизайнерские обрезки или нашивки, и сшить из них все, что душа пожелает! Выпьем по чашечке кофе на самой потайной терассе Парижа с уникальным видом на Эйфелеву Башню!

Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией.

По дороге:

  • Кинотеатр Studuo 28
  • Репетициионая студия Эрика Серра (кино композитора Люка Бессона)
  • Человек, проходящий сквозь стену
  • Дом Ван Гога
  • Самая старая Мельница Moulin de la Galette
  • Sacré Cœur
  • Самое тайное и романтичное место Монмартра
  • Вилла Leandre

Организационные детали

Дополнительные услуги: мастер-класс по мобильной фотографии или фотосъемка по ходу прогулки (цена договорная).

Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху
Монмартр снизу доверху

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф и иллюстратор, снимаю для международных изданий и рисую с помощью кофе, делаю книги и выставки. Живу в этом волшебном городе 14 лет. Сейчас готовлю к изданию свой иллюстрированный гид по лучшим кофейням Парижа! Очень люблю делиться своими находками и рассказывать легенды и истории любимого города, так что скучно не будет!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Провели чудесный вечер на Монмартре с Аней. Очень приятная в общении и осведомленная экскурсовод, с которой мы узнали много нового и интересного и об истории монмартра и о его обычной жизни. Аня очень располагает к себе и эти часы прошли очень комфортно и незаметно. С удовольствием пойдём с Аней на другие ее экскурсии и смело можем ее рекомендовать.
11 сентября 2019
От экскурсии остались только положительные впечатления! Очень познавательно и интересно!
15 июня 2019
Спасибо за экскурсию! Анна очень интересный рассказчик и главное- она действительно любит Париж и готова рассказывать Вам истории из жизни парижан и не только о парижанах! Плюс история города- в частности Монмартра!!! Обязательно обратимся ещё!!!
9 марта 2019
Отличная экскурсия с Анной!
Интересный истории из жизни жителей Монмартра. Мы прошли по аутентичному, нетуристическому маршруту. Анна прекрасный рассказчик, мы узнали много нового! Нам было очень интересно.
На время почувствовали себя местными жителями.
5 февраля 2019
Экскурсия прошла чудесно. Это была приятная прогулка с чудесным собеседником Анной. Легко и непринужденно Анна знакомит с историей Монмартра, проводит по "секретным" очень интересным улочкам. За время проведенное с этой милой девушкой открыли для себя новый неизвестный Монмартр и полюбили его.
Julia
22 июня 2018
Анна, спасибо за отличную экскурсию! Было очень здорово посмотреть на то, как живет настоящий Монмартр! Пара часов прошли очень динамично, позитивно и насыщенно! Увидели множество прекрасных, спрятанных от посторонних глаз, садиков, закуточков, кафе и даже случайно попали на частную выставку художников. Анна чудный и крайне артистичный рассказчик, она зарядила нас позитивными эмоциями на весь остаток дня и помогла проникнуться любовью к этому удивительному району Парижа!:)
Татьяна
9 апреля 2018
Анечка супер! Позитив! Девушка - эмоция! Мы получили наслаждение, проведя время вместе )
20 апреля 2017
Сердечное спасибо Анне за экскурсию по Монмартру! Мы просто очарованы ее рассказом о Париже и парижанах! После такой прогулки и с Монмартром, и парижанкой Аней уже не хочется расставаться никогда! Много интересной информации в сочетании с остроумными комментариями и дополнениями придают услышанному особый колорит и шарм. Это была Франция изнутри: самобытная и неунывающая, прагматичная и бесшабашная, изящная и изобретательная, вдохновляющая и жизнерадостная, как сама Анна. Короткая прогулка, которая оставит след в сердце на всю жизнь... Короткая встреча с гениальным режиссером этой прогулки, Аней-главной достопримечательностью великолепного Монмартра
27 мая 2016
Всем желающим увидеть не туристический Париж, рекомендуем. Если вы хотите увидеть жизнь города изнутри, вам сюда. Анна замечательный рассказчик.
6 марта 2015
Анна действительно ЖИТЕЛЬ Монмартра..Ее удивительная открытость открывает (о-лё-лё-каламбур) любые двери)) За два с лишним часа прогулки мы удивительным образом почти не пересекались с туристическим потоком, запечатлели лучшие виды и ,можно сказать , ПРОЖИЛИ по-Монмартрски)) Еще раз спасибо!
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