Про Афины в Париже слышали? Так вот квартал у подножия Монмартра называется Новые Афины. Улица Martyrs и близлежащие — просто кладезь для любителей самых парижских магазинчиков, кафе и ресторанов! Здесь вы будете гулять и пить кофе в компании настоящих парижан. На террасе в оранжерее отеля Amour или в хипстерской кафешке Kooka Boora, где англичане, французы и шведы подают лучшие домашние сконы и самый вкусный латте в городе.

Я покажу улицу, на которой все магазины — это сплошные музыкальные инструменты и все, что с этим связано. А если вдруг вам ну очень хочется привезти в подарок старинный граммофон — покажу, где они в изобилии! Мы пройдемся до музея Романтической Жизни с его известным чайным салоном, я покажу, в каком клубе любили бывать Джим Мориссон и Дженис Джоплин, и вы полюбите его за домашнюю обстановку и рок-н-ролл, а еще подскажу, куда вам сходить потанцевать ночью — например, в Кармен (клуб в особняке, где жил Жорж Бизе), или в самое закрытое место, куда без кода не пробраться, туда, где есть частный отель и лежит таинственный камень ведьмы!

Мы поднимемся на холм Монмартр так, чтобы вы увидели улицу с самыми красивыми частными домиками Парижа, покажу человека, проходящего сквозь стену, и особняк певицы Далиды. А если вы с детьми, здесь просто рай в теплую погоду — тихие большие детские площадки в тени деревьев в самой престижной части Монмартра. А про виноградник вы слышали? Мы обойдем Сакре Кер и отдохнем в уютном парке за ним. Спустимся по лестницам, прогуляемся до рынка тканей, где можно скупить все дизайнерские обрезки или нашивки, и сшить из них все, что душа пожелает! Выпьем по чашечке кофе на самой потайной терассе Парижа с уникальным видом на Эйфелеву Башню!

Я профессиональный фотограф, так что если вам интересно, то за отдельную плату можно совместить прогулку с фотосессией.

По дороге: